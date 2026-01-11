Euphoriques, les Cavs se vengent des Wolves

C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens ! Et après avoir dirigé son orchestre de main de maître en première mi-temps, Chris Finch a buté sur les Cavs qui ont repris à l’unisson après la pause pour se venger de leur dernier match, perdu à Minneapolis. Les troupes de Kenny Atkinson ont tiré les leçons de ce dernier revers et sont revenus sur leur parquet en livrant un match plein, marqué par de l’adresse extérieure (15/31), 38 passes décisives, un duo Mobley-Allen plus incisif à l’intérieur, et un quintet à 20 points et plus emmené, par Donovan Mitchell (28 points).

Minnesota a donc fait la course en tête à la mi-temps, tenant bon face à chaque offensive des locaux et allant jusqu’à compter 12 points d’avance après un 16-2 lancé par deux paniers à 3-points de Donte DiVincenzo dans le deuxième quart-temps (35-47). Un run qui a piqué Cleveland à l’orgueil, car malgré les flèches lointaines décochées par Joe Ingles, Anthony Edwards et Naz Reid (à deux reprises), les locaux ont réussi à finir suffisamment fort pour revenir à -2 à la pause grâce à un Darius Garland intenable et plusieurs coups d’éclats de Donovan Mitchell (63-65).

La chance de Minnesota venait de passer. Car les Cavs sont revenus révoltés après le repos. Le duel de pistoleros a fini par pencher en leur faveur, après un 10-0 passé en fin de troisième quart-temps et dont Donovan Mitchell a été le grand artisan avec deux paniers à 3-points et un 2+1 qu’il n’a toutefois pas réussi à convertir (97-85). C’était le coup de trop pour Minnesota, qui a fini par lâcher malgré les exploits répétés de Naz Reid pour maintenir les siens dans le coup. C’est finalement sur un 9-1 conclu par un contre de Jarrett Allen sur Julius Randle puis un dunk dans la foulée que la rencontre a basculé pour de bon (127-110). La fin de match aura été l’occasion de voir Joan Beringer s’illustrer avec brio, mais c’est bien Cleveland qui s’est adjugé la victoire (146-134).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les six dunks d’Evan Mobley. Les Wolves ont le profil parfait pour embêter les Cavs et leurs deux tours jumelles. Les six dunks d’Evan Mobley (24 points) symbolisent ainsi l’agressivité avec laquelle les locaux ont attaqué la peinture durant toute la partie (68 points inscrits). Avec Jarrett Allen, les deux ont également passé leur poster dunk sur Rudy Gobert pour marquer le coup. Bon pour la confiance et le moral du reste de l’équipe.

Donovan Mitchell domine Anthony Edwards. C’était évidemment le “match dans le match”, et c’est bien l’arrière des Cavs qui a su prendre le dessus, ne serait que pour sa fin de troisième quart-temps qui a permis à Cleveland de prendre ses distances en fin de troisième quart-temps dans un match tendu jusque là. Attendu dans le dernier acte, Anthony Edwards s’est troué, à 0/2 au tir.

Grosse adresse à 3-points des deux côtés. Les archers étaient de sortie à la Rocket Arena, avec un joli 31/63 à 3-points en cumulé. C’est finalement Cleveland qui en a profité avec son 15/31, bien alimenté par le 5/6 de Sam Merrill et le 4/4 de Jaylon Tyson.

Rudy Gobert a manqué un panier. Après avoir enchaîné deux matchs à 5/5 au tir, le pivot français a mis fin à sa série en terminant à 4/6. Joan Beringer a pris la relève avec une entrée remarquée, à 3/3 en trois minutes !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.