Déçu par ses titulaires, Jamahl Mosley a préféré laisser les remplaçants en jeu

En plein milieu du troisième quart-temps, le Magic se retrouve mené de 26 points à Washington. Jett Howard, Jase Richardson et Noah Penda vont alors pleinement profiter de leur présence sur le parquet pour jouer sans complexe et permettre à Orlando de revenir. Si bien qu’à six minutes de la fin de rencontre, après un panier du second, il n’y a plus que quatre points d’écart…

« J’ai aimé ce qu’ils ont fait. J’ai aimé leur manière de jouer. Ils ont joué avec intensité, avec urgence, avec envie. Ce n’était pas parfait mais ils ont tout donné quand ils ont eu la chance de revenir sur le parquet. », salue Jamahl Mosley en parlant de ses remplaçants.

Dès lors, comme une gifle lancée à ses cadres, le coach du Magic ne va pas offrir à ses titulaires l’occasion de revenir en jeu pour tenter la victoire, qui finira dans les mains des Wizards. Paolo Banchero, Desmond Bane, Anthony Black, Wendell Carter Jr. et Tristan da Silva vont passer les 16 dernières minutes de la rencontre sur le banc !

« On doit avoir la même énergie que les remplaçants »

« Ce sont les remplaçants qui nous ont remis dans le match. Ils sont ceux qui ont permis de revenir donc ce groupe méritait d’être sur le parquet », se justifie l’entraîneur. « Ils ont tout donné. Ils avaient l’énergie, l’état d’esprit et le combat. C’est tout ce qu’on peut demander aux joueurs et c’est ce qu’ils ont fait. »

Dans le détail, Jett Howard a inscrit 10 points avec 6 rebonds, Jase Richardson a marqué 20 points et le Français Noah Penda ajoute 10 unités et 4 interceptions. Les deux derniers ne vont perdre que deux ballons chacun, quand les Anthony Black, Paolo Banchero et Desmond Bane vont en gaspiller quatre chacun !

« Il y a toujours des leçons à retenir dans les victoires et les défaites. Là, ce sont les ballons perdus : on en a commis 19, transformés en 29 points », regrette Jamahl Mosley. « On doit mettre les lancers-francs aussi. On en a manqué (16/24) et on n’a pas su défendre sans faire de faute. Ce sont les choses dont on parle chaque soir. On doit s’y tenir et on doit avoir la même énergie que les remplaçants. On doit avoir ça pour commencer la rencontre. »