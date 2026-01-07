Le MVP de la nuit | LeBron James s’éclate comme Lieutenant

Que les fans des Lakers en général, et de LeBron James en particulier, se rassurent, le quadragénaire n’a rien perdu de son talent. Il aura fallu que Austin Reaves rejoigne l’infirmerie pour de bon, pour que l’ailier des Lakers retrouve son influence et son efficacité dans le jeu. Auteur de 30 points, 8 rebonds et 8 passes face aux Pelicans, il rappelle qu’il est devenu la deuxième option de l’équipe, derrière Luka Doncic.

« Luka n’a pas besoin d’adapter son jeu pour moi, » insiste LeBron James après la victoire. « Luka est le ‘franchise player’. Il n’a pas besoin de changer son jeu. C’est à nous de nous adapter autour de lui et de trouver des solutions. On essaie simplement d’être dynamiques et de jouer à partir de lui. On sait qu’il est exceptionnel sur pick-and-roll, qu’il est un shooteur incroyable. Il attire la défense : parfois quatre yeux, parfois six sont braqués sur lui. À nous de nous placer correctement. Pour moi, ce n’est pas un problème. »

Luka Doncic au centre du jeu, LeBron James se retrouve à la fois plus libre et moins responsabilisé. C’est presque le rôle idéal à son âge, et il est efficace depuis trois rencontres. Il est même spectaculaire avec quatre dunks face aux Pelicans, dont un « windmill » en fin de troisième quart-temps.

« Il est absolument incroyable, » s’enflamme Luka Doncic. « Il m’aide énormément, il aide les autres, il est ultra efficace au tir. C’est LeBron… Il peut tout faire. Je l’apprécie vraiment beaucoup. On joue de mieux en mieux ensemble, match après match, et ça ne fera que continuer à s’améliorer. »

“Comment l’utiliser au mieux selon l’adversaire, la défense, sa mobilité du soir”

Blessé en début de saison, LeBron James inquiétait vraiment au moment de sa reprise avec 14 points de moyenne à 41% après six matches. Il avait du mal à trouver sa place dans un rôle sans ballon. Et puis la mauvaise passe des Lakers a obligé JJ Redick à revoir ses plans, et la blessure d’Austin Reaves a accéléré les choses. Même si JJ Redick concède que LeBron James n’en fait parfois qu’à sa tête…

« Je connais LeBron, et je sais tout ce qu’il investit là-dedans… C’est une question d’adaptation, match après match » confie le coach des Lakers. « Il est comme Greg Maddux (baseball) en fin de carrière : chaque soir, il n’a pas forcément son meilleur arsenal, mais il en a suffisamment pour gagner. Moi, je suis son receveur. Je dois savoir quels lancers appeler. Parfois, il m’envoie balader et choisit lui-même, et ça me va très bien. Ce qui compte, c’est de savoir comment l’utiliser au mieux selon l’adversaire, la défense, sa mobilité du soir. On échange beaucoup pendant les matchs : ‘Comment tu te sens à 3-points ? OK ? Alors je vais te dessiner un système sans ballon.’ C’est un dialogue permanent. Ce qu’il fait à 41 ans, ce qu’il faisait déjà à 40 ans la saison dernière, c’est de la grandeur. Une grandeur différente. »