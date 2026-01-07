LeBron James et Luka Doncic décisifs face aux Pelicans

Les rencontres se suivent et se ressemblent pour les Lakers qui profitent de leur “clutch attitude” pour faire la différence dans le “money time” face aux Pelicans. Une victoire 111-103 qui porte la marque du duo LeBron James – Luka Doncic, très actif pour répondre à Trey Murphy (42 points).

Le match démarre sur un rythme très élevé, avec peu de défense des deux côtés. Les Lakers s’appuient d’abord sur Marcus Smart, auteur de plusieurs paniers rapides, tandis que LeBron James inscrit 6 points dans les six premières minutes.

En face, Zion Williamson répond avec puissance près du cercle. Malgré les 16 points de LeBron sur la période, Los Angeles ne mène que de quatre points (29-25) après douze minutes.

Dalton Knecht ouvre le 2e quart-temps avec un tir primé pour donner sept longueurs d’avance aux Lakers. Mais New Orleans réagit immédiatement et s’installe un mano à mano constant. Les Lakers reprennent à plusieurs reprises six points d’avance, notamment grâce à des paniers intérieurs de Luka et Deandre Ayton, avant que les Pelicans ne passent devant (46-44) sur un lay-up de Zion. Juste avant la pause, LeBron et Luka combinent sur un alley-oop spectaculaire, mais New Orleans termine fort avec un 6-0 final pour mener 54-51 à la mi-temps.

LeBron James renverse la table

Les Pelicans attaquent très bien la seconde période, multipliant les pénétrations. Trey Murphy III enchaîne les paniers et porte l’avance à 60-53, puis jusqu’à 83-74, le plus gros écart du match, après des lancers-francs de Karlo Matkovic.

Les Lakers tentent de recoller par Luka et Smart, mais quelques pertes de balle cassent leur dynamique. En fin de quart-temps, LeBron provoque une faute à 3-points puis conclut une contre-attaque par un dunk pour réduire l’écart. Murphy conclut cependant un énorme troisième quart (20 points) avec un panier plus la faute, et New Orleans aborde le dernier acte avec 7 points d’avance (86-79).

LeBron prend alors complètement le match en main. Il inscrit les premiers points, crée pour ses coéquipiers et alimente un run décisif de 18-4, ponctué par deux tirs primés lointains, un trois points de Knecht et des paniers d’Ayton dans la raquette. Les Lakers passent devant (97-90), mais les Pelicans s’accrochent, mais ne reviendront jamais à moins de quatre points. Dans le money time, comme face aux Grizzlies, Luka scelle la victoire avec deux tirs à 3-points spectaculaires, pris en déséquilibre et au buzzer de la possession. Los Angeles s’impose 111-103 et retrouve la 3e place de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

LeBron et Luka enchaînent. Austin Reaves absent, LeBron James retrouve le ballon et sa complicité avec Luka Doncic. Pour la deuxième fois de suite, ils atteignent ensemble la barre des 30 points. Leur “one-two punch” est intouchable en 4e quart-temps.

L’impact d’Ayton. Les Lakers utilisent de plus en plus Deandre Ayton, et c’est précieux lorsque l’attaque stagne, et qu’il faut varier le jeu. Agressif vers le cercle, l’ancien pivot des Suns apporte aussi de l’intimidation en défense.

Record en carrière pour Murphy. Certes, Trey Murphy plante 42 points, dont 20 dans le 3e quart-temps, et il bat son record en carrière. Mais il a beaucoup arrosé avec un 6 sur 17 à 3-points !

