Le MVP de la nuit | Luka Doncic, le métronome

Avec 33.6 points de moyenne, Luka Doncic est le meilleur marqueur de la NBA, et il faut remonter vingt ans en arrière pour trouver trace d’un joueur des Lakers aussi prolifique. Il s’agissait de Kobe Bryant. Dans un style complètement différent, mais aussi un autre contexte, le Slovène fait preuve d’une grande régularité, et cette nuit, il compile 36 points, 9 rebonds et 8 passes dans la victoire face aux Grizzlies.

C’est presque devenu la routine pour lui, et on l’a vu sourire après ces deux 3-points de suite pour assommer les Grizzlies dans le dernier quart-temps. « Je souriais car j’étais content » répond-il. “Mettre deux tirs à 3-points de suite, ça fait plaisir. Mais ce sont de bons tirs, et je dois continuer à travailler là-dessus, tous les jours à l’entraînement, et rester confiant. »

Le Slovène en était à 2/8 à 3-points avant ces deux réussites, mais la confiance fait le reste, et il n’hésite pas à dégainer, même de très loin, et même avec un défenseur collé à lui. Pour JJ Redick, il est important de s’appuyer sur le duo LeBron-Doncic dans le 4e quart-temps avec beaucoup de jeu à deux.

« C’est juste notre système ’88’. Ça nous avait beaucoup aidés en fin de match l’autre soir. On avait appelé un temps-mort et dit : ‘La prochaine possession, jouez le 88’, puis on a mis en place quelques variantes » révèle le coach des Lakers. « LeBron m’en avait parlé plus tôt dans le match : il faisait un très bon travail pour ressortir les passes depuis cette action. On a exécuté quelques variantes après un temps-mort, et c’était un très bon système pour nous. »

Ce jeu à deux est la clé de voûte des Lakers en fin de match, et Luka Doncic se nourrit de cette cohésion grandissante avec LeBron James. « C’est comme ça qu’on doit finir les matchs. On était menés de quatre points je crois, dans le quatrième quart-temps, puis on est revenus pour gagner de six points. C’est ce qu’on doit faire. On doit finir les matchs, LeBron et moi » confirme l’arrière des Lakers.