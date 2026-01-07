Keegan Murray repasse encore par la case infirmerie

Prolongé en octobre, Keegan Murray a décidément du mal à rester en bonne santé cette saison. Après avoir manqué le premier mois de compétition à cause de son pouce puis une semaine en décembre à cause de son mollet, le voilà maintenant absent entre trois et quatre semaines, à cause de son entorse de la cheville gauche.

L’ailier de Sacramento s’est blessé dimanche soir contre les Bucks, après s’être mal réceptionné sur son pied gauche au cours du troisième quart-temps. Un énième coup d’arrêt pour lui, solide depuis son arrivée en Californie, mais qui peine à enchaîner dans sa quatrième année dans la ligue.

L’une des raisons de ses statistiques en baisse (14.6 points, 6.1 rebonds, 1.6 contre, 1.5 passe et 1.2 interception, à seulement 43% au shoot, dont 27% à 3-points), malgré son temps de jeu en hausse (36 minutes de moyenne).

Avant-derniers de la conférence Ouest (8 victoires – 28 défaites), les Kings perdent donc là un nouvel élément majeur de leur rotation, après Domantas Sabonis (encore absent deux semaines). Zach LaVine était, lui, récemment revenu sur les parquets, tout comme Drew Eubanks.

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 29:47 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 33:37 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 2024-25 SAC 76 34:21 44.4 34.3 83.3 1.9 4.8 6.7 1.4 2.4 0.8 0.8 0.9 12.4 2025-26 SAC 19 35:57 42.9 27.2 78.9 1.6 4.5 6.1 1.5 1.9 1.2 1.2 1.6 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.