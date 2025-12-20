Domantas Sabonis encore très loin d’un retour…

Voilà le genre de nouvelle dont se seraient bien passés les Kings. En effet, ils annoncent que Domantas Sabonis, leur intérieur vedette, ne sera pas en tenue avant un mois, minimum, toujours à cause de sa déchirure partielle du ménisque au genou gauche.

Initialement, le Lituanien devait être réexaminé au bout de trois, voire quatre semaines, et les résultats ne sont visiblement pas bons, puisqu’il va maintenant devoir s’absenter jusqu’à la fin du mois de janvier.

Sans lui, Sacramento n’a gagné que 3 de ses 13 matches, chutant davantage au classement (13e place à l’Ouest), mais cela a eu le mérite de révéler Maxime Raynaud, pivot titulaire de la franchise pour encore quelque temps.

Pas verni physiquement depuis la reprise, entre ses blessures à l’ischio-jambier, aux côtes et donc au genou, Domantas Sabonis se retrouve sur la touche au moment où les Kings sont au bord de l’explosion, avec un groupe de plus en plus fragilisé en interne. Un peu moins productif cette saison, le triple All-Star tournait à 17.2 points, 12.3 rebonds, 3.7 passes et 1.2 interception de moyenne, avant de se blesser.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20:47 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 24:28 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 24:50 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 34:49 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 35:59 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 IND 47 34:43 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 SAC 15 33:36 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 34:38 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 35:42 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 34:42 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1 2025-26 SAC 11 33:11 51.0 20.0 72.5 3.4 8.9 12.3 3.7 4.0 1.2 2.5 0.2 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.