Keegan Murray repart déjà à l’infirmerie

Un mois, seulement, après être revenu d’une blessure au pouce, Keegan Murray doit une nouvelle fois s’éloigner des terrains. Cette fois-ci, c’est une légère élongation du mollet gauche, contractée mardi contre les Pistons, qui le pousse à s’arrêter au moins une semaine. Rien de grave, mais principalement de la précaution.
Un nouveau coup d’arrêt, donc, pour le jeune ailier des Kings, certes pas à son avantage depuis qu’il a lancé sa quatrième saison (14.9 points et à peine 26% à 3-points), mais qui reste un élément-clé de la rotation de Doug Christie, en chantier récemment. À tel point qu’il est le joueur de Sacramento qui joue le plus jusqu’à présent : 37 minutes de moyenne !
C’est aussi, et surtout, un troisième titulaire californien qui rejoint l’infirmerie, puisque Domantas Sabonis et Zach LaVine y sont déjà coincés depuis quelque temps. Tout comme Drew Eubanks, quant à lui utilisé en sortie de banc.
Les DeMar DeRozan, Russell Westbrook et autres Dennis Schröder ou Maxime Raynaud auront ainsi fort à faire pour sortir leur équipe de la dernière place du classement à l’Ouest (seulement 7 victoires après 30 matches).
|Keegan Murray
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|SAC
|80
|29:47
|45.3
|41.1
|76.5
|1.1
|3.5
|4.6
|1.2
|2.0
|0.8
|0.8
|0.5
|12.2
|2023-24
|SAC
|77
|33:37
|45.4
|35.8
|83.1
|1.4
|4.1
|5.5
|1.7
|2.7
|1.0
|0.8
|0.8
|15.2
|2024-25
|SAC
|76
|34:21
|44.4
|34.3
|83.3
|1.9
|4.8
|6.7
|1.4
|2.4
|0.8
|0.8
|0.9
|12.4
|2025-26
|SAC
|15
|37:04
|43.8
|26.3
|76.5
|1.7
|4.7
|6.4
|1.5
|2.1
|1.5
|1.1
|1.7
|14.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.