Keegan Murray repart déjà à l’infirmerie

Un mois, seulement, après être revenu d’une blessure au pouce, Keegan Murray doit une nouvelle fois s’éloigner des terrains. Cette fois-ci, c’est une légère élongation du mollet gauche, contractée mardi contre les Pistons, qui le pousse à s’arrêter au moins une semaine. Rien de grave, mais principalement de la précaution.

Un nouveau coup d’arrêt, donc, pour le jeune ailier des Kings, certes pas à son avantage depuis qu’il a lancé sa quatrième saison (14.9 points et à peine 26% à 3-points), mais qui reste un élément-clé de la rotation de Doug Christie, en chantier récemment. À tel point qu’il est le joueur de Sacramento qui joue le plus jusqu’à présent : 37 minutes de moyenne !

C’est aussi, et surtout, un troisième titulaire californien qui rejoint l’infirmerie, puisque Domantas Sabonis et Zach LaVine y sont déjà coincés depuis quelque temps. Tout comme Drew Eubanks, quant à lui utilisé en sortie de banc.

Les DeMar DeRozan, Russell Westbrook et autres Dennis Schröder ou Maxime Raynaud auront ainsi fort à faire pour sortir leur équipe de la dernière place du classement à l’Ouest (seulement 7 victoires après 30 matches).

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 29:47 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 33:37 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 2024-25 SAC 76 34:21 44.4 34.3 83.3 1.9 4.8 6.7 1.4 2.4 0.8 0.8 0.9 12.4 2025-26 SAC 15 37:04 43.8 26.3 76.5 1.7 4.7 6.4 1.5 2.1 1.5 1.1 1.7 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.