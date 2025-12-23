Malik Monk ne comprend pas pourquoi il ne joue plus

Cinq minutes en trois matchs, avec surtout deux « DNP » sur décision de son entraîneur. Voilà la situation dans laquelle se trouve Malik Monk depuis une semaine à Sacramento et, forcément, cela alimente les rumeurs d’un transfert imminent, alors que cela avait déjà animé tout son été.

Si l’on en croit les propos de l’arrière, ovationné par son public quand il est entré en jeu ce week-end, l’incompréhension est totale malgré les explications de Doug Christie, son entraîneur.

« Il m’a juste dit qu’il essayait quelque chose de nouveau et c’est tout, en gros » a-t-il livré, en marge de la victoire de dimanche soir contre les Rockets. « J’ai répondu : ‘OK, je serai prêt quand on fera appel à moi’. »

« Tout le monde sait que je veux être sur le terrain »

Le genre de situation qui frustre l’intéressé ? « Oui, à 1000%. Mais ce n’est pas à moi d’essayer de comprendre pourquoi je ne joue pas, car je me considère bien plus important que ça, que ce rôle, donc je vais juste me tenir prêt pour le moment où je serai de nouveau appelé. »

Depuis son arrivée chez les Kings en 2022, Malik Monk s’est imposé comme l’un des meilleurs remplaçants de la ligue, finissant carrément deuxième du vote pour le trophée de Sixième homme de l’année en 2024. Moins productif cette saison, puisque moins utilisé, mais plus efficace shoot, ce déclassement soudain le laisse en pantois.

« Je suis dans la ligue depuis suffisamment longtemps pour ne pas me laisser affecter par ce genre de choses » a-t-il cependant admis. « Tout le monde sait que je veux être sur le terrain, surtout devant ce public à Sacramento… Mais je ne peux juste rien y faire, bordel. »

Un choix temporaire… ou permanent ?

Une nouvelle fois invité à commenter sa décision, Doug Christie préfère insister sur le fait que la concurrence est rude sur les postes extérieurs à Sacramento (Russell Westbrook, Dennis Schröder, Keon Ellis, Nique Clifford…).

« Les défis sont nombreux. On ne peut pas faire jouer tout le monde. C’est la nature même des choses. On n’est pas là pour que tout le monde joue. C’est le sport professionnel et, en ce moment, il y a un embouteillage dans l’effectif. Mais tout le monde reste dans la course » a révélé le coach californien.

Et d’ajouter que tout peut être encore amené à évoluer : « Si quelqu’un ne joue pas bien, il y a de fortes chances pour que quelqu’un d’autre joue à sa place. Si quelqu’un n’est pas au niveau de nos standards, en matière de compétitivité ou de toutes les valeurs qui nous sont chères, alors il va évidemment y avoir une forte possibilité pour qu’il sorte du terrain. »

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 13:32 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.0 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17:14 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 8.9 2019-20 CHA 55 21:15 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.3 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 20:54 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28:09 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22:19 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26:00 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 2024-25 SAC 65 31:36 43.9 32.5 86.5 0.5 3.3 3.8 5.6 2.4 0.9 2.4 0.6 17.2 2025-26 SAC 24 23:08 43.7 41.1 83.7 0.4 1.7 2.0 2.4 1.7 0.8 1.1 0.5 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.