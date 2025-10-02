Malgré l’été agité, Malik Monk se voit toujours chez les Kings

Lundi, pour la première fois depuis un été marqué par d’intenses spéculations sur son avenir, Malik Monk a fait face à la presse. Et le joueur de 27 ans s’est montré clair : il se voit toujours à Sacramento.

« J’ai acheté une maison, j’ai acheté du terrain, alors vous me dites », a-t-il ainsi lancé, sourire aux lèvres, pour signifier son attachement à la capitale californienne.

Au cœur des discussions autour de Jonathan Kuminga, finalement prolongé pour deux ans par les Warriors, Malik Monk ne semble pas troublé par les rumeurs. « Comme je l’ai déjà dit, je me sens chez moi ici. J’adore être là », a-t-il répété, alors qu'il a prolongé pour quatre ans et 78 millions de dollars l’été dernier.

Battu de très peu par Naz Reid pour le trophée de meilleur 6e homme de l'année en 2023/24, Malik Monk s'est retrouvé brièvement titulaire la saison dernière, après le transfert de De'Aaron Fox. De quoi lui permettre de réaliser sa meilleure saison statistique en carrière avec 17.2 points, 3.8 rebonds et 5.6 passes de moyenne.

Mais avec la signature de Dennis Schröder, il devrait retrouver un rôle de leader en sortie de banc cette saison.

En tout cas, il assure que les rumeurs ne le dérangent pas. « Pour certains, oui, ça peut secouer. Mais moi, avec ce que j’ai traversé, non. Mon entourage est incroyable : mon frère, mon agent, ma mère, ils me maintiennent dans un bon état d’esprit ». » Le joueur a également salué la transparence du nouveau GM du club, Scott Perry : « Je suis venu lui parler avant que tout ne sorte, et il m’a dit la même chose que mon agent. J’ai aimé ça. J’apprécie qu’il soit venu vers moi, c’est professionnel. Beaucoup de GMs ne font pas ça, donc je le remercie. »

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.0 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 8.9 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.3 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 2024-25 SAC 65 32 43.9 32.5 86.5 0.5 3.3 3.8 5.6 2.4 0.9 2.4 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.