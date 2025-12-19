Malik Monk, le « DNP » qui fait parler à Sacramento

Durant l’été, Jonathan Kuminga a failli rejoindre les Kings en échange de Malik Monk. Quelques mois plus tard, les deux hommes n’ont pas bougé mais ils ne sont plus dans les rotations de leurs équipes respectives…

Face aux Blazers, Doug Christie s’est en effet carrément passé de son arrière, en lui infligeant un « DNP » !

« Nous avons opté pour la défense, mais il y a un embouteillage », a ainsi expliqué l’entraîneur, interrogé sur ce choix. « Nous avons beaucoup d’arrières, donc chaque fois que Keon (Ellis) était sacrifié, c’était Keon qui devait rester sur le banc. Ce soir, nous avons fait jouer Keon, et c’est donc Malik qui a été écarté. »

Cette mise à l’écart de celui qui fut quand même deuxième des votes pour le trophée de meilleur 6e homme en 2023/24 a tout de même surpris, et beaucoup de fans se sont demandés si un échange n’était pas en préparation.

Pas d’échange imminent ?

Selon le Sacramento Bee, ce n’est toutefois pas le cas, et c’est simplement un choix fort de Doug Christie.

« Nous cherchons », explique l’entraîneur. « Jusqu’à présent, cela n’a pas fonctionné comme nous le souhaitions. Je dois dire que nous n’avons évidemment pas eu toutes les cartes en main, mais le fait est que nous continuons à chercher. Nous continuons à pousser. Nous n’arrêtons rien, afin d’essayer de trouver un moyen non seulement de gagner, mais aussi de trouver la capacité de dire que c’est la norme que nous allons appliquer. »

Et comme aucune solution testée n’a pour l’instant porté ses fruits, il faut s’attendre à d’autres expérimentations, même si Keon Ellis devrait continuer d’avoir sa chance dans un futur proche.

« Rien n’est définitif », conclut Doug Christie. « Évidemment, nous allons continuer à essayer de trouver des solutions, mais Keon a bien joué. Nous allons lui donner sa chance et lui permettre de continuer à progresser. »

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 13:32 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.0 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17:14 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 8.9 2019-20 CHA 55 21:15 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.3 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 20:54 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28:09 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22:19 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26:00 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 2024-25 SAC 65 31:36 43.9 32.5 86.5 0.5 3.3 3.8 5.6 2.4 0.9 2.4 0.6 17.2 2025-26 SAC 23 23:57 43.5 41.1 87.2 0.4 1.7 2.1 2.5 1.8 0.8 1.2 0.5 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.