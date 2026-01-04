Draymond Green a encore pris sa douche en avance

Drôle de série à domicile pour Draymond Green. Sur les cinq derniers matchs des Warriors au Chase Center, l’intérieur n’en a terminé qu’un seul. Laissé au repos face à Oklahoma City, il a ainsi été expulsé contre les Suns et la nuit dernière face au Jazz. Face à Orlando, il avait lui-même quitté le banc après une embrouille avec Steve Kerr…

Cette nuit, il a vu rouge en défendant sur Kyle Filipowski dans le deuxième quart-temps, estimant (à raison) que ce dernier était depuis plus de trois secondes dans la raquette. Le problème, c’est que ça l’a complètement sorti du jeu, Lauri Markkanen en profitant pour aller dunker dans la foulée. En hurlant sur l’arbitre Simone Jelks, Draymond Green a ainsi pris sa première faute technique… puis il s’est tourné vers Kevin Cutler, qui lui a mis sa seconde.

« Elle était rapide » ne pouvait que commenter Steve Kerr. « Je ne sais pas ce qu’il a dit à Kevin, mais j’imagine que c’est quelque chose qu’il ne voulait pas entendre… »

De son côté, Stephen Curry se rassurait avec la victoire, estimant aussi que les arbitres ont dégainé très vite.

Déjà 9 fautes techniques après 36 matchs

« On a gagné et c’est tout ce qui nous importe. C’est tout ce qui lui importe » assure le meneur. « Je sais qu’il préfèrerait être sur le terrain. Je ne sais pas ce qu’il a dit à l’arbitre mais je ne crois pas que c’était… Enfin, le consensus dans le vestiaire était que ça ne méritait pas une expulsion. »

Finalement, l’expulsion de Draymond Green n’a pas porté préjudice aux Warriors, qui ont été beaucoup plus sérieux sans lui. Steve Kerr glissait d’ailleurs que Golden State s’était moins laissé emporter « par ses émotions » en deuxième mi-temps. En 12 minutes de jeu, le +/- de l’intérieur affichait ainsi un vilain -15, même si Jimmy Butler réfutait l’idée que l’équipe jouait mieux sans son coéquipier…

Mais avec cette expulsion, l’ancien Défenseur de l’année atteint déjà les 9 fautes techniques et les suspensions commencent à partir de 16. Pour son entraîneur, l’accumulation devient forcément un problème.

« On a besoin de Draymond et je le veux sur le terrain. Il doit en être à neuf techniques désormais. Et ce n’est pas encore le milieu de la saison. Ça va être long, mais on a besoin de lui » ne pouvait ainsi que conclure Steve Kerr.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.