Matchs
NBA
Matchs
NBA

Ivica Zubac (déjà) de retour pour les Clippers

Publié le 3/01/2026 à 13:30 Twitter Facebook

Moins de deux semaines après s’être tordu la cheville, Ivica Zubac va déjà faire son retour avec les Clippers, invaincus en son absence.

Rétablissement express pour Ivica Zubac. Il y a deux semaines, lors du derby de Los Angeles, il se blessait à la cheville gauche et une IRM décelait une entorse de niveau 2, censée lui faire rater « au moins trois semaines » d’après les « insiders » américains.

Finalement, ESPN indique que le Croate est déjà remis sur pied, puisqu’il va retrouver les parquets à l’occasion du match entre les Clippers et les Celtics, ce samedi en Californie.

Une bonne nouvelle pour la franchise californienne, qui risque toutefois d’être confrontée à un petit casse-tête. En effet, même si Ivica Zubac (15.6 points, 11.1 rebonds, 2.5 passes, 1 contre) est son pivot titulaire, c’est avec sa doublette intérimaire Brook Lopez – Yanic Konan Niederhäuser au poste 5 qu’elle a trouvé la bonne carburation depuis deux semaines. Entre défense retrouvée et attaque moins tournée vers l’intérieur.

À tel point que, sans leur « Big Zu », les Clippers n’ont pas perdu le moindre match, surfant actuellement sur une belle série de six victoires consécutives ! De quoi lancer leur saison pour de bon ?

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 LAL 38 16:02 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5
2017-18 LAL 43 9:32 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7
2018-19 LAC 26 20:09 53.8 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4
2018-19 LAL 33 15:38 58.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5
2019-20 LAC 72 18:25 61.3 0.0 74.7 2.7 4.8 7.5 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3
2020-21 LAC 72 22:21 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0
2021-22 LAC 76 24:22 62.6 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3
2022-23 LAC 76 28:33 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8
2023-24 LAC 68 26:23 64.9 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7
2024-25 LAC 80 32:48 62.8 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8
2025-26 LAC 28 32:00 60.9 71.3 3.4 7.7 11.1 2.5 2.5 0.4 2.0 1.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

LA Clippers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes