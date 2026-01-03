Ivica Zubac (déjà) de retour pour les Clippers

Rétablissement express pour Ivica Zubac. Il y a deux semaines, lors du derby de Los Angeles, il se blessait à la cheville gauche et une IRM décelait une entorse de niveau 2, censée lui faire rater « au moins trois semaines » d’après les « insiders » américains.

Finalement, ESPN indique que le Croate est déjà remis sur pied, puisqu’il va retrouver les parquets à l’occasion du match entre les Clippers et les Celtics, ce samedi en Californie.

Une bonne nouvelle pour la franchise californienne, qui risque toutefois d’être confrontée à un petit casse-tête. En effet, même si Ivica Zubac (15.6 points, 11.1 rebonds, 2.5 passes, 1 contre) est son pivot titulaire, c’est avec sa doublette intérimaire Brook Lopez – Yanic Konan Niederhäuser au poste 5 qu’elle a trouvé la bonne carburation depuis deux semaines. Entre défense retrouvée et attaque moins tournée vers l’intérieur.

À tel point que, sans leur « Big Zu », les Clippers n’ont pas perdu le moindre match, surfant actuellement sur une belle série de six victoires consécutives ! De quoi lancer leur saison pour de bon ?

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16:02 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 9:32 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 LAC 26 20:09 53.8 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2018-19 LAL 33 15:38 58.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2019-20 LAC 72 18:25 61.3 0.0 74.7 2.7 4.8 7.5 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22:21 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24:22 62.6 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 28:33 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26:23 64.9 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 80 32:48 62.8 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8 2025-26 LAC 28 32:00 60.9 71.3 3.4 7.7 11.1 2.5 2.5 0.4 2.0 1.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.