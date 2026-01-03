Ivica Zubac (déjà) de retour pour les Clippers

Rétablissement express pour Ivica Zubac. Il y a deux semaines, lors du derby de Los Angeles, il se blessait à la cheville gauche et une IRM décelait une entorse de niveau 2, censée lui faire rater « au moins trois semaines » d’après les « insiders » américains.
Finalement, ESPN indique que le Croate est déjà remis sur pied, puisqu’il va retrouver les parquets à l’occasion du match entre les Clippers et les Celtics, ce samedi en Californie.
Une bonne nouvelle pour la franchise californienne, qui risque toutefois d’être confrontée à un petit casse-tête. En effet, même si Ivica Zubac (15.6 points, 11.1 rebonds, 2.5 passes, 1 contre) est son pivot titulaire, c’est avec sa doublette intérimaire Brook Lopez – Yanic Konan Niederhäuser au poste 5 qu’elle a trouvé la bonne carburation depuis deux semaines. Entre défense retrouvée et attaque moins tournée vers l’intérieur.
À tel point que, sans leur « Big Zu », les Clippers n’ont pas perdu le moindre match, surfant actuellement sur une belle série de six victoires consécutives ! De quoi lancer leur saison pour de bon ?
|Ivica Zubac
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|LAL
|38
|16:02
|52.9
|0.0
|65.3
|1.1
|3.1
|4.2
|0.8
|1.7
|0.4
|0.8
|0.9
|7.5
|2017-18
|LAL
|43
|9:32
|50.0
|0.0
|76.5
|1.0
|1.8
|2.9
|0.6
|1.1
|0.2
|0.6
|0.3
|3.7
|2018-19
|LAC
|26
|20:09
|53.8
|73.3
|2.3
|5.3
|7.7
|1.5
|2.5
|0.4
|1.4
|0.9
|9.4
|2018-19
|LAL
|33
|15:38
|58.0
|86.4
|1.6
|3.3
|4.9
|0.8
|2.2
|0.1
|1.0
|0.8
|8.5
|2019-20
|LAC
|72
|18:25
|61.3
|0.0
|74.7
|2.7
|4.8
|7.5
|1.1
|2.3
|0.2
|0.8
|0.9
|8.3
|2020-21
|LAC
|72
|22:21
|65.2
|25.0
|78.9
|2.6
|4.6
|7.2
|1.3
|2.6
|0.3
|1.1
|0.9
|9.0
|2021-22
|LAC
|76
|24:22
|62.6
|72.7
|2.9
|5.6
|8.5
|1.6
|2.7
|0.5
|1.5
|1.0
|10.3
|2022-23
|LAC
|76
|28:33
|63.4
|0.0
|69.7
|3.1
|6.8
|9.9
|1.0
|2.9
|0.4
|1.5
|1.3
|10.8
|2023-24
|LAC
|68
|26:23
|64.9
|72.3
|2.9
|6.3
|9.2
|1.4
|2.6
|0.3
|1.2
|1.2
|11.7
|2024-25
|LAC
|80
|32:48
|62.8
|66.1
|3.8
|8.9
|12.6
|2.7
|2.1
|0.7
|1.6
|1.1
|16.8
|2025-26
|LAC
|28
|32:00
|60.9
|71.3
|3.4
|7.7
|11.1
|2.5
|2.5
|0.4
|2.0
|1.0
|15.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.