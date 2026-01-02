Grosse session de tirs à 3-points pour les Clippers

La question fait rire Tyronn Lue, qui ne semble pas en revenir. Face au Jazz, sa formation s’est lâchée à 3-points : 51 tentatives. C’est 15 de plus que la moyenne sur la saison (36) des Clippers, équipe dans le ventre mou de la ligue en matière de tirs primés.

Il s’agissait également de la deuxième soirée la plus prolifique en la matière dans l’histoire de la franchise. Le record de tentatives à 3-points (54) a été établi en 2020 lors d’un match face au Heat. Les joueurs de Los Angeles avaient inscrit 24 tirs primés ce soir-là.

« Ce sont de bons tirs. Les bons tirs, il faut les prendre. C’est comme ça que le jeu est joué de nos jours. Et donc, je pense qu’on a eu beaucoup de bonnes occasions qu’on n’a pas concrétisées. Et ça leur a permis de revenir dans le match. Ils sont partis en transition, et on n’a pas pu revenir et se remettre en place. Mais je dois revenir sur ça et voir combien étaient vraiment de bons tirs », livre le coach.

Brook Lopez en faillite

Car si le Jazz a pu profiter d’occasions manquées par les Californiens, c’est que ces derniers ont aussi beaucoup arrosé : seulement 16 tirs convertis, pour 31% de réussite dans la soirée (contre 22% au Jazz à 6/27…).

Un homme a particulièrement bien tiré vers le bas sa formation : Brook Lopez. Le pivot, qui a récemment signé un excellent 9/14 à 3-points face aux Blazers, a sombré avec 1/12 de loin. Sa session de tirs aperçue à la pause, quand il en était à 0/8, n’a pas changé la donne.

Tyronn Lue, dont la formation a pris près de 60% de ses tirs derrière l’arc, porte donc un regard nuancé sur ce festival collectif de tirs. Ses Clippers avaient démarré le match sur un 16-0 avant d’être rattrapés.

« Une fois qu’on a commencé à manquer nos tirs, ça a affecté notre défense. On n’était pas dedans, on n’était pas physiques. Après avoir pris cette bonne avance, une fois qu’ils ont commencé à revenir, on a raté des tirs et on a laissé ça affecter notre défense », constate le coach, dont l’équipe a tout de même terminé sur une bonne note avec une séquence à sept tirs primés convertis de suite dans le dernier quart-temps.