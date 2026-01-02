Kawhi Leonard et les Clippers signent un sixième succès de suite !

Pour débuter l’année 2026, les Clippers recevaient le Jazz pour enchaîner un sixième succès consécutif face à une équipe d’Utah qui comptait de nombreux absents dont Keyonte George et Lauri Markkanen. Grâce à Taylor Hendricks, auteur de trois fautes en moins de trois minutes, James Harden (20 points, 7 passes) obtient de nombreux lancers francs qui permettent aux Californiens de créer un premier écart. Les hommes de Tyronn Lue débutent la rencontre avec un 16-0 avant que Cody Williams n’inscrive les premiers points du Jazz.

Los Angeles ne lève pas le pied de l’accélérateur et prend 21 points d’avance après un tir à mi-distance de James Harden (28-7). Cependant, la franchise de Salt Lake City lance son match à la fin de ce premier acte avec un 10-3 pour n’être mené que 31-17 après douze minutes. Le Jazz enchaîne sur le début du deuxième acte avec deux paniers de suite pour revenir à dix longueurs (31-21).

Le Jazz n’abandonne pas

Si Kawhi Leonard (45 points à 16/29 au tir) redonne dix points d’avance à Los Angeles, les Clippers manquent d’adresse de loin à l’image d’un Brook Lopez auteur d’un 0/9 derrière l’arc en première période. Le Jazz en profite pour revenir à quatre points par l’intermédiaire de Cody Williams (42-38). Nicolas Batum (14 points, 4/6 au tir) redonne un peu d’air aux locaux avec un tir de loin, mais le Jazz s’accroche toujours derrière un surprenant Kyle Anderson auteur de 16 points à 7/8 au tir sur cette première période.

Grâce à un ultime panier d’Isaiah Collier, le Jazz ne compte que trois points de retard à la mi-temps. Un écart qui se réduit à une seule unité dès la reprise. Si Brook Lopez réussit son premier tir à 3-points de la soirée, de l’autre côté du terrain, Kawhi Leonard commet une faute flagrante sur un tir à 3-points de Bruce Sensabaugh. Sur la ligne, l’ailier réussit deux de ses trois tentatives et donne le premier avantage du match au Jazz (60-58).

La réponse vient de Kawhi Leonard qui réussit un 2+1, mais Bruce Sensabaugh est victime d’une nouvelle faute sur un tir à 3-points et ramène les deux équipes à égalité (62-62). La fin de ce troisième acte est un échange de coups et, grâce à un panier de Yanic Konan-Niederhauser dans les derniers instants, les Clippers mènent 82-81 avant le début du dernier acte.

Le dernier mot pour Kawhi Leonard

Un quatrième quart-temps où Kawhi Leonard prend feu. L’ailier des Clippers enchaîne deux tirs de loin tandis que le Jazz perd deux ballons consécutifs. Dans la foulée, le double MVP des Finals trouve Derrick Jones Jr. derrière l’arc puis il ajoute un nouveau tir primé, forçant Will Hardy à prendre un temps-mort.

Cet arrêt de jeu n’enraye pas la bonne lancée des Clippers puisque Nicolas Batum intercepte une passe d’Isaiah Collier tandis que Kawhi Leonard part dunker en contre-attaque (107-94). Ce coup de chaud de l’ancien joueur des Raptors met fin aux espoirs de victoire du Jazz qui finit par s’incliner 101 à 118. Les Clippers enchaînent un sixième succès consécutif avant de recevoir les Celtics ce vendredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

– Kawhi Leonard encore sur un nuage. Kawhi Leonard s’est montré en début de match lorsque les Clippers ont pris 21 points d’avance, mais c’est en fin de match qu’il a été décisif. Alors que James Harden a été laissé sur le banc pendant le quatrième quart-temps, il a mis son équipe sur son dos. L’ailier des Clippers a inscrit 20 de ses 45 points dans le dernier acte dont une séquence où il a été impliqué dans 14 points consécutifs de son équipe pour définitivement mettre les siens à l’abri.

– Nicolas Batum sauve le match de Brook Lopez. Les Clippers ont manqué d’adresse à 3-points avec un 16/51 derrière l’arc, à l’image d’un Brook Lopez jamais en rythme. Mais comme le pivot n’a jamais cessé, il finit avec un horrible 1/12 de loin. Seul Nicolas Batum avait réglé la mire, le Français compilant 14 points à 4/6 à 3-points dont une flèche à longue distance importante dans le quatrième acte, juste avant le coup de chaud de Kawhi Leonard.

– Une valeureuse équipe du Jazz. Avec sept joueurs absents dont ses cinq meilleurs marqueurs, le Jazz a dû trouver de nouvelles solutions pour tenir tête aux Clippers. Des solutions que Will Hardy a trouvées sur son banc avec le duo Cody Williams – Kyle Anderson. Le frère de Jalen s’est offert son meilleur match en carrière et a signé son record de points avec 18 unités à 6/10 au tir. De son côté, Kyle Anderson a ajouté 22 points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.