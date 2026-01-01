Matchs
Les Clippers ont enfin retrouvé leur défense

Publié le 1/01/2026 à 16:10

NBA – En plus d’un Kawhi Leonard exceptionnel, les joueurs de Los Angeles défendent de nouveau très bien ces derniers jours, comme la saison passée.

Avec 37.8 points de moyenne et d’excellents pourcentages (52% de réussite au shoot, 46% à 3-pts), Kawhi Leonard est exceptionnel dans la série actuelle de victoires des Clippers.

Mais si ces derniers sont sur cinq victoires consécutives, ce n’est pas uniquement parce que « The Klaw » évolue à ce niveau. C’est aussi parce que la défense de Los Angeles est bien plus performante.

En effet, depuis cinq matches, les troupes de Tyronn Lue affichent une efficacité défensive (points encaissés sur 100 possessions) de 106.1. Pour se rendre compte de la performance, il suffit de comparer avec le chiffre de la défense du Thunder de la saison passée, louée pour sa puissance : 106.6 points pris sur 100 possessions. Ce n’est donc pas rien.

« C’est simplement le sentiment d’urgence, la compréhension qu’on a un bon groupe dans ce vestiaire, qui peut gagner des matches », répond Kris Dunn pour justifier ce renouveau en défense. C’est presque un retour à la normale puisque la saison passée, les Clippers faisaient partie des meilleures défenses : c’était la troisième derrière le Thunder et le Magic.

Le retour de Derrick Jones Jr. également précieux

Et pour le meneur de jeu, « tout a commencé lors du match des Lakers ». « Tout le monde était en forme ce jour-là et tout le monde s’est donné à fond. Il s’est passé quelque chose ce jour-là. On était dans une mauvaise passe depuis un moment et chacun s’est dit qu’il fallait faire son boulot pour s’en sortir. Chacun a tout donné. »

En plus de Kris Dunn, dont les performances en défense sont connues et saluées par Tyronn Lue, depuis deux matches, les Clippers peuvent à nouveau compter sur Derrick Jones Jr, de retour de blessure.

« Ce qu’ils peuvent faire avec Dunn en défense, c’est énorme. Jones Jr. et Dunn ont changé le match pour nous », constate Tyronn Lue en parlant de la victoire face aux Pistons. « Tout le monde est très motivé, et peut voler au secours de ses coéquipiers pour compenser les erreurs », poursuit l’ailier. « Tout le monde donne le maximum et c’est ça qui compte. »

Par Jonathan Demay
