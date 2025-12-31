Tyronn Lue : « Kawhi et James auraient facilement pu baisser les bras »

Il y a une dizaine de jours, Tyronn Lue fixait un cap pour ses Clippers : « Notre priorité est d’essayer d’atteindre un bilan de 35 victoires – 20 défaites pour le reste de la saison et de continuer à empiler les victoires à partir de là. »

Un ratio de succès qui, cumulé à leur bilan pour démarrer la saison (6v-21d), leur permettrait de finir la saison avec autant de victoires que de défaites (41v-41d). Un cap à « 35-20 » qui aurait été soufflé par James Harden.

« Il a dit qu’il avait dit ça ?! », s’étonne Tyronn Lue, un sourire en coin, quand un journaliste lui rapporte que le barbu a suggéré qu’il serait à l’origine de cet objectif chiffré. Peu importe la paternité de la chose après tout, car les Californiens ont bien recommencé à gagner depuis.

En explosant les Kings la nuit passée, les Clippers ont enregistré une cinquième victoire de suite, pour améliorer leur bilan à 11 victoires et 21 défaites. Avec, au cœur de ce bilan comptable, des victoires marquantes face aux Rockets et aux Pistons, en plus de l’explosion collective de cette nuit.

« On progresse collectivement et on comprend ce qu’on doit faire. Nous étions dos au mur, et nos gars ont répondu. J’accorde beaucoup de crédit à Kawhi (Leonard) et James », salue le coach, qui met également en avant l’influence défensive majeure de Kris Dunn.

Rester positif malgré le marasme

Face aux Kings, le barbu a géré les affaires courantes – 21 points et 5 passes sans perte de balle – quand « The Klaw », qui vient de signer son record en carrière, a encore été impressionnant en attaque : 33 points (11/19 aux tirs dont 5/9 de loin), 5 rebonds et 5 passes.

« Je suis vraiment fier. De nos deux meilleurs joueurs, de la façon avec laquelle ils ont réagi, ils auraient facilement pu baisser les bras. On n’allait pas laisser ça arriver », poursuit le coach, selon qui son staff a joué un rôle clé pour que le groupe, qui semble se remettre de l’épisode Chris Paul, reste « positif ».

« L’optimisme a été ce qui nous a permis de traverser tout ça. Il y a eu beaucoup de soirées difficiles, beaucoup de défaites difficiles. Mais le fait de rester positif, rester avec ce groupe… Le groupe a continué à travailler. Et puis, quand tu travailles, tu obtiens des résultats comme celui-ci. On va dans la bonne direction », lâche Tyronn Lue dont la formation était dans la dérive complète.

« Trent (Redden, le GM) et Lawrence (Frank, le président) en ont parlé pendant toute cette période, et ils ont dit qu’il fallait tout recommencer, ne pas se concentrer sur le fait d’être à 6v-21d, mais repartir de zéro, depuis le premier jour, le premier match. Et donc mes gars ont réussi à laisser ça derrière eux », dit encore le coach.

Cette série de victoires ne doit pas faire oublier la réalité des Clippers, toujours scotchés à la 13e place à l’Ouest. Mais les Californiens, qui peuvent se féliciter d’afficher la meilleure dynamique de la ligue en cours, ont l’occasion de se rapprocher des places qualificatives en battant le Jazz, devant eux au classement, demain.