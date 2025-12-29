Comme Nicolas Batum, les Clippers ont trouvé le bon rythme

Il y a encore 15 jours, on le pensait sur la sellette et les Clippers partis pour le trophée du « bide de l’année » ! Et puis voilà que ces mêmes Clippers viennent d’enchaîner quatre victoires de rang, et pas contre n’importe qui puisqu’ils viennent de battre les Lakers, les Rockets et cette nuit les Pistons !

« On avait tous le sentiment, en début de saison, qu’on était une très bonne équipe. Et puis les blessures sont arrivées, on a perdu des matchs serrés, d’autres matchs, et tu tombes dans un mauvais rythme, tu perds un peu l’espoir : ‘Est-ce qu’on va réussir à passer ce cap ?’ Même quand on jouait bien, on n’arrivait pas à franchir ce cap » raconte Tyronn Lue. « Et sur cette série, comme je l’ai dit, la restriction de minutes a été levée : Kawhi peut jouer davantage, et ça permet à James (Harden) de jouer davantage sans ballon, de ne pas s’user autant, donc il est plus efficace. Et comme je l’ai dit, quand Kawhi joue au niveau d’élite auquel il joue, on est une autre équipe… »

Parmi les joueurs qui symbolisent ce retour au premier plan, il y a Brook Lopez, qui vient de flamber à 3-points, mais aussi Nicolas Batum, qui reste un baromètre de l’équipe, capable de combler des manques, chaque soir.

La mentalité « Next Man Up »

« Brook Lopez a été excellent. Nico a pris le relais ce soir pour John Collins, et il a été bon. Et c’est notre mentalité depuis que je suis ici : ‘next man up’ » poursuit Tyronn Lue. « Mais au début de saison, on n’arrivait pas à passer ce cap, c’était frustrant. Maintenant, les gars voient comment on doit jouer et ce qu’on doit faire offensivement. »

De manière générale, Tyronn Lue trouve que les recrues de l’été sont de mieux en mieux intégrées dans le collectif, et qu’ils comprennent de mieux en mieux le projet de jeu.

« Nos nouveaux joueurs comprennent mieux les choses. Ils assimilent nos bases défensives, déjà » confirme-t-il. “Ensuite, Kawhi est en bonne santé, il peut bouger partout, provoquer des interceptions. Et Brook fait un super boulot pour protéger le cercle. Il est haut sur les pick-and-rolls, il empêche les joueurs de prendre de la vitesse vers le panier. Globalement, nos extérieurs arrivent à mettre de la pression sur le porteur, nos intérieurs sont hauts, et nos rotations sont très actives pour revenir sur les shooteurs… »

De l’autre côté du terrain, James Harden et Kawhi Leonard combinent bien, et ce sont leurs coéquipiers, en bout de chaîne, qui en profitent. Comme Brook Lopez à Portland, ou Nicolas Batum face à Detroit.

« En première mi-temps, Nico a été énorme. Il a peut-être un peu manqué de jus parce qu’il n’avait pas joué autant de minutes depuis un moment, mais le ballon circulait, ça enchaînait vite » conclut Tyronn Lue. « On trouvait les joueurs ouverts tôt, et il a été le bénéficiaire de certains de ces tirs ouverts. Quand le ballon bouge, que ça vit, que tout le monde le touche, tout le monde a des tirs. Et lui a mis quatre 3-points en première mi-temps. »

De quoi lancer la saison des Clippers, même s’ils partent de loin puisque malgré leur série de victoires, ils ne pointent qu’à 10 victoires pour 21 défaites avant d’entamer 2026 ?