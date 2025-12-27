Brook Lopez, un record en carrière inattendu à 37 ans

Brook Lopez est un bel exemple d’adaptation en NBA. Arrivé dans la Grande Ligue comme un intérieur classique, utile poste bas, il a développé un tir extérieur en milieu de carrière qui lui a permis d’aider les Bucks à étirer le jeu autour de Giannis Antetokounmpo, dans un rôle de shooteur/contreur très utile dans la quête du titre de 2021.

Néanmoins, la « Splash Mountain » n’avait jamais dépassé les 8 tirs à 3-points réussis sur un seul match. Un record qui datait de novembre 2018. Un record qu’il a effacé sept ans plus tard, avec les Clippers…

Profitant de la blessure d’Ivica Zubac, le vétéran de 37 ans a ainsi récupéré une place de titulaire et signé un 9/14 à 3-points sur le parquet des Blazers, afin de permettre à son équipe d’enchaîner une troisième victoire de suite !

Portland lui a ainsi laissé des tirs ouverts toute la soirée, se concentrant sur James Harden et Kawhi Leonard, et le frère de Robin a donc sanctionné, pour un record qui offre un peu d’air à la troupe de Tyronn Lue. Même si, avec 9 victoires pour 21 défaites, il y a beaucoup de travail pour réintégrer le peloton de la conférence Ouest.

Néanmoins, en se montrant également en défense avec deux contres, Brook Lopez a montré qu’il pouvait rendre service aux Clippers. Il est d’ailleurs devenu le troisième joueur à inscrire plus de 9 tirs à 3-points sur un même match après ses 37 ans. Les deux autres ? Stephen Curry et LeBron James, excusez du peu…

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 BKN 82 30:30 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.0 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 BKN 82 36:55 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.6 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 BKN 82 35:14 49.2 0.0 78.7 2.4 3.5 6.0 1.6 2.9 0.6 2.1 1.5 20.4 2011-12 BKN 5 27:12 49.4 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 BKN 74 30:27 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 0.9 2.1 0.4 1.8 2.1 19.4 2013-14 BKN 17 31:21 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.6 1.8 20.7 2014-15 BKN 72 29:10 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BKN 73 33:39 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.8 2.0 2.9 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BKN 75 30:01 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.3 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23:27 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 28:40 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 26:43 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27:10 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 22:55 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30:25 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 79 30:31 48.5 36.6 82.1 1.5 3.7 5.2 1.6 2.4 0.5 1.0 2.4 12.5 2024-25 MIL 80 31:50 50.9 37.3 82.6 1.4 3.6 5.0 1.8 2.1 0.6 1.1 1.9 13.0 2025-26 LAC 23 16:03 41.7 40.9 78.9 0.3 2.0 2.3 0.7 1.8 0.3 0.9 1.0 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.