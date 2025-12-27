Brook Lopez, un record en carrière inattendu à 37 ans

Brook Lopez est un bel exemple d’adaptation en NBA. Arrivé dans la Grande Ligue comme un intérieur classique, utile poste bas, il a développé un tir extérieur en milieu de carrière qui lui a permis d’aider les Bucks à étirer le jeu autour de Giannis Antetokounmpo, dans un rôle de shooteur/contreur très utile dans la quête du titre de 2021.
Néanmoins, la « Splash Mountain » n’avait jamais dépassé les 8 tirs à 3-points réussis sur un seul match. Un record qui datait de novembre 2018. Un record qu’il a effacé sept ans plus tard, avec les Clippers…
Profitant de la blessure d’Ivica Zubac, le vétéran de 37 ans a ainsi récupéré une place de titulaire et signé un 9/14 à 3-points sur le parquet des Blazers, afin de permettre à son équipe d’enchaîner une troisième victoire de suite !
Portland lui a ainsi laissé des tirs ouverts toute la soirée, se concentrant sur James Harden et Kawhi Leonard, et le frère de Robin a donc sanctionné, pour un record qui offre un peu d’air à la troupe de Tyronn Lue. Même si, avec 9 victoires pour 21 défaites, il y a beaucoup de travail pour réintégrer le peloton de la conférence Ouest.
Néanmoins, en se montrant également en défense avec deux contres, Brook Lopez a montré qu’il pouvait rendre service aux Clippers. Il est d’ailleurs devenu le troisième joueur à inscrire plus de 9 tirs à 3-points sur un même match après ses 37 ans. Les deux autres ? Stephen Curry et LeBron James, excusez du peu…
|Brook Lopez
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2008-09
|BKN
|82
|30:30
|53.1
|0.0
|79.3
|2.7
|5.4
|8.1
|1.0
|3.1
|0.5
|1.8
|1.8
|13.0
|2009-10
|BKN
|82
|36:55
|49.9
|0.0
|81.7
|3.3
|5.4
|8.6
|2.3
|3.1
|0.7
|2.5
|1.7
|18.8
|2010-11
|BKN
|82
|35:14
|49.2
|0.0
|78.7
|2.4
|3.5
|6.0
|1.6
|2.9
|0.6
|2.1
|1.5
|20.4
|2011-12
|BKN
|5
|27:12
|49.4
|62.5
|1.6
|2.0
|3.6
|1.2
|1.6
|0.2
|1.2
|0.8
|19.2
|2012-13
|BKN
|74
|30:27
|52.1
|0.0
|75.8
|2.8
|4.1
|6.9
|0.9
|2.1
|0.4
|1.8
|2.1
|19.4
|2013-14
|BKN
|17
|31:21
|56.3
|0.0
|81.7
|2.3
|3.7
|6.0
|0.9
|3.1
|0.5
|1.6
|1.8
|20.7
|2014-15
|BKN
|72
|29:10
|51.3
|10.0
|81.4
|3.0
|4.5
|7.4
|0.7
|2.9
|0.6
|1.4
|1.8
|17.2
|2015-16
|BKN
|73
|33:39
|51.1
|14.3
|78.7
|2.8
|5.1
|7.8
|2.0
|2.9
|0.8
|2.4
|1.7
|20.6
|2016-17
|BKN
|75
|30:01
|47.4
|34.6
|81.0
|1.6
|3.8
|5.4
|2.3
|2.6
|0.5
|2.5
|1.7
|20.5
|2017-18
|LAL
|74
|23:27
|46.5
|34.5
|70.3
|1.0
|3.0
|4.0
|1.7
|2.6
|0.4
|1.3
|1.3
|13.0
|2018-19
|MIL
|81
|28:40
|45.2
|36.5
|84.2
|0.4
|4.5
|4.9
|1.2
|2.3
|0.6
|1.0
|2.2
|12.5
|2019-20
|MIL
|68
|26:43
|43.5
|31.4
|83.6
|0.9
|3.7
|4.6
|1.5
|2.4
|0.7
|1.0
|2.4
|12.0
|2020-21
|MIL
|70
|27:10
|50.3
|33.8
|84.5
|1.5
|3.5
|5.0
|0.7
|2.1
|0.6
|0.9
|1.5
|12.3
|2021-22
|MIL
|13
|22:55
|46.6
|35.8
|87.0
|1.5
|2.6
|4.1
|0.5
|2.6
|0.6
|0.9
|1.2
|12.4
|2022-23
|MIL
|78
|30:25
|53.1
|37.4
|78.4
|2.0
|4.7
|6.7
|1.3
|2.6
|0.5
|1.4
|2.5
|15.9
|2023-24
|MIL
|79
|30:31
|48.5
|36.6
|82.1
|1.5
|3.7
|5.2
|1.6
|2.4
|0.5
|1.0
|2.4
|12.5
|2024-25
|MIL
|80
|31:50
|50.9
|37.3
|82.6
|1.4
|3.6
|5.0
|1.8
|2.1
|0.6
|1.1
|1.9
|13.0
|2025-26
|LAC
|23
|16:03
|41.7
|40.9
|78.9
|0.3
|2.0
|2.3
|0.7
|1.8
|0.3
|0.9
|1.0
|7.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.