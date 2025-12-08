Matchs
Stats & Highlights de la nuit | Le Thunder et les Nuggets assurent

NBA – Le Thunder et les Nuggets poursuivent leurs belles séries avec 15 victoires de suite pour les champions NBA, et 10 succès d’affilée à l’extérieur pour leurs dauphins.

chet holmgren

Shai Gilgeous-Alexander absent en raison d’un problème au coude, le Jazz avait l’occasion de créer l’exploit de la soirée. Sauf que Lauri Markkanen manquait aussi à l’appel, et que les champions NBA n’étaient pas là pour donner le moindre espoir à leurs adversaires. Résultat : une victoire sans appel (131-101) après avoir compté jusqu’à 42 points d’avance !

Chet Holmgren et Jalen Williams ont chacun inscrit 25 points, dans une rencontre que le Thunder a attaqué pied au plancher avec un 13-1. Le Jazz de Kyle Filipkowski (21 points, 10 rebonds) va attendre près de quatre minutes pour inscrire son premier panier, et après 10 minutes, il y a déjà 25 points d’écart…

A l’arrivée, c’est une 15e victoire de suite du Thunder, et la 23e en 24 rencontres !

Les Nuggets irrésistibles à l’extérieur

Dauphins du Thunder, les Nuggets ont davantage galéré pour s’imposer à Charlotte, pourtant privé de LaMelo Ball et Collin Sexton. Menés d’un point à la pause, les joueurs de David Adelman s’en remettent à leur duo Murray-Jokic pour faire la différence. Le premier inscrit 34 points, tandis que le second compile 28 points, 11 passes et 9 rebonds.

Vainqueurs 115-106, les Nuggets améliorent leur record de franchise avec une 10e victoire de suite à l’extérieur. Avec 17 victoires pour 6 défaites, ils établissent leur meilleur début de saison.

Utah – OKC 101-131

Utah Jazz / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Svi Mykhailiuk 33 2/3 2/3 0/0 0 2 2 1 1 2 3 0 6 7
Kyle Filipowski 36 10/14 1/4 0/0 1 9 10 2 4 3 1 0 21 31
Jusuf Nurkic 20 3/9 0/1 1/2 2 6 8 2 3 0 1 0 7 9
Airious Bailey 32 5/14 3/8 0/0 0 1 1 4 2 1 3 1 13 8
Keyonte George 28 3/12 0/4 2/2 0 5 5 3 2 0 6 1 8 2
Isaiah Collier 6 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Walter Clayton Jr. 29 8/12 2/5 2/3 1 1 2 9 3 0 2 0 20 24
Taylor Hendricks 25 6/10 4/7 4/5 1 4 5 1 0 0 0 1 20 22
Kevin Love 16 0/3 0/2 0/0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0
Brice Sensabaugh 6 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Cody Williams 9 2/4 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4
Total 40/85 12/36 9/12 6 31 37 25 17 6 17 3 101
Oklahoma City Thunder / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Chet Holmgren 23 12/15 1/2 0/3 1 8 9 1 2 1 3 2 25 29
Cason Wallace 25 2/5 2/4 0/0 0 2 2 4 0 5 1 0 6 13
Ajay Mitchell 29 2/5 1/4 2/2 0 2 2 4 2 0 1 0 7 9
Ousmane Dieng 26 5/7 4/5 0/0 2 0 2 3 4 0 0 0 14 17
Branden Carlson 24 5/9 3/6 0/2 2 5 7 0 2 0 1 1 13 14
Kenrich Williams 24 4/7 2/3 1/4 2 5 7 6 3 0 2 0 11 16
Aaron Wiggins 20 6/9 5/6 2/2 0 3 3 1 3 0 2 0 19 18
Brooks Barnhizer 12 1/2 0/1 1/1 0 1 1 0 1 0 1 0 3 2
Jaylin Williams 24 2/7 1/6 0/2 0 6 6 4 2 1 2 0 5 7
Jalen Williams 25 11/19 1/3 2/2 1 2 3 8 0 2 0 0 25 30
Chris Youngblood 8 1/3 1/2 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 3 4
Total 51/88 21/42 8/18 8 36 44 32 20 9 13 3 131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Charlotte – Denver 115-106

Charlotte Hornets / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kon Knueppel 33 5/13 2/10 2/2 1 3 4 3 3 1 2 0 14 12
Miles Bridges 37 10/19 0/6 4/6 2 7 9 8 1 1 3 0 24 28
Ryan Kalkbrenner 24 3/4 0/0 0/0 0 6 6 0 6 0 1 1 6 11
Brandon Miller 30 5/19 4/10 3/3 3 2 5 5 2 1 5 1 17 10
K.J. Simpson 29 6/14 2/8 2/4 1 4 5 1 0 1 0 0 16 13
Mason Plumlee 22 1/2 0/0 2/2 1 5 6 2 4 1 1 0 4 11
Sion James 26 2/6 1/5 2/2 1 1 2 1 3 1 1 0 7 6
Liam McNeeley 20 4/5 4/5 1/2 0 4 4 2 1 1 0 0 13 18
Antonio Reeves 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tidjane Salaun 16 2/3 1/2 0/0 1 5 6 1 2 0 0 0 5 11
Total 38/85 14/46 16/21 10 37 47 23 22 7 13 2 106
Denver Nuggets / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Peyton Watson 30 4/9 1/2 1/5 1 7 8 1 0 0 4 1 10 7
Spencer Jones 25 3/5 2/4 0/0 1 1 2 1 5 2 1 0 8 10
Nikola Jokic 35 11/16 4/8 2/3 0 9 9 11 2 1 4 0 28 39
Cameron Johnson 39 2/7 1/5 3/4 1 3 4 3 4 0 0 0 8 9
Jamal Murray 35 14/25 2/9 4/4 0 3 3 5 1 1 0 0 34 32
Tim Hardaway Jr. 27 3/6 2/4 6/6 0 1 1 2 1 2 0 0 14 16
Bruce Brown 20 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -3
Jalen Pickett 16 2/3 1/2 0/0 1 3 4 3 2 1 0 0 5 12
Jonas Valanciunas 13 4/9 0/0 0/0 1 3 4 3 2 1 1 1 8 11
Total 43/83 13/35 16/22 5 30 35 29 19 8 10 2 115

