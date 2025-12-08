Stats & Highlights de la nuit | Le Thunder et les Nuggets assurent

Shai Gilgeous-Alexander absent en raison d’un problème au coude, le Jazz avait l’occasion de créer l’exploit de la soirée. Sauf que Lauri Markkanen manquait aussi à l’appel, et que les champions NBA n’étaient pas là pour donner le moindre espoir à leurs adversaires. Résultat : une victoire sans appel (131-101) après avoir compté jusqu’à 42 points d’avance !

Chet Holmgren et Jalen Williams ont chacun inscrit 25 points, dans une rencontre que le Thunder a attaqué pied au plancher avec un 13-1. Le Jazz de Kyle Filipkowski (21 points, 10 rebonds) va attendre près de quatre minutes pour inscrire son premier panier, et après 10 minutes, il y a déjà 25 points d’écart…

A l’arrivée, c’est une 15e victoire de suite du Thunder, et la 23e en 24 rencontres !

Les Nuggets irrésistibles à l’extérieur

Dauphins du Thunder, les Nuggets ont davantage galéré pour s’imposer à Charlotte, pourtant privé de LaMelo Ball et Collin Sexton. Menés d’un point à la pause, les joueurs de David Adelman s’en remettent à leur duo Murray-Jokic pour faire la différence. Le premier inscrit 34 points, tandis que le second compile 28 points, 11 passes et 9 rebonds.

Vainqueurs 115-106, les Nuggets améliorent leur record de franchise avec une 10e victoire de suite à l’extérieur. Avec 17 victoires pour 6 défaites, ils établissent leur meilleur début de saison.

Utah – OKC 101-131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Charlotte – Denver 115-106

