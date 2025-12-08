Les Grizzlies poursuivent leur belle série

Les Grizzlies continuent de surfer sur leur belle dynamique et engrangent les victoires. Après un début d’exercice plus que délicat, et malgré l’absence du trio Morant-Jerome-Pippen Jr, Memphis en est à présent à sept succès lors de ses neuf derniers matchs après avoir globalement surclassé des Blazers dans un soir sans hier. A l’initiative de ce renouveau, Tuomas Iisalo peut être satisfait d’avoir tiré le meilleur de son collectif avec sept joueurs qui ont dépassé les 10 points et faisant de son équipe un véritable casse-tête pour Portland.

Les Grizzlies ont su démarrer très fort, en s’appuyant sur leur défense, leur jeu de transition et leur efficacité près du cercle pour très vite prendre le dessus. Il y a notamment eu un 20-3 pour illustrer la force du collectif des locaux (30-10). C’est ensuite la domination des intérieurs des Grizzlies Jock Landale, Santi Aldama et Zach Edey qui a permis de maintenir Portland à bonne distance jusqu’au dunk en transition de Jaren Jackson Jr pour porter la marque à 62-39 peu avant la pause.

L’écart était déjà conséquent à l’heure du repos (66-46), mais il faut croire que Memphis aime jouer à se faire peur, puisque Portland a entamé le troisième quart-temps sur une toute autre dynamique alignant un 21-6 en cinq minutes pour revenir à -5 (72-67) ! Malgré la pression et un peu d’agacement, les locaux ont repris la main dans la foulée, par Cam Spencer et Jaylen Wells d’abord puis le relais apporté par le duo KCP-Aldama pour redonner, là encore en moins de cinq minutes, une avance confortable aux siens (90-73).

Le 10-2 qui a suivi, conclu par un 3-points de Santi Aldama, a achevé les derniers espoirs des Blazers, alors relégués à 16 longueurs à six minutes du terme (102-86). Les derniers 3-points de Cam Spencer et Jaylen Wells ont permis à Memphis de vivre une fin de match sans pression pour finalement s’imposer 119-96.

Le contrat est rempli avant d’observer un peu de repos (pas de match avant vendredi) et de pouvoir réintégrer Ja Morant afin de bien finir une année 2025 sacrément mouvementée…

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’entame des Grizzlies. Memphis a soigné son entame pour essayer de se faciliter la tâche et a profité de ses temps forts en début de match pour impliquer tout le monde. Sans forcément être irrésistibles, les hommes de Tuomas Iisalo ont fait le boulot, en partant de la défense pour générer de l’efficacité en attaque, particulièrement près du cercle. On retiendra surtout la polyvalence des armes du collectif des Grizzlies qui a permis à l’équipe de réaliser sa meilleure première mi-temps de la saison.

La réponse de Blazers reste sans suite. 21-6 en cinq minutes, des Grizzlies qui commencent à s’énerver, on a bien cru que Portland allait réussir à retourner la situation pour essayer de jouer la gagne jusqu’au bout. Mais l’éclaircie dans le jeu des hommes de Tiago Splitter est restée sans lendemain. Les Blazers ont très vite repris l’eau par la suite et n’ont même pas été en mesure de maintenir le suspense jusqu’au “money-time”. Clairement un match à oublier pour la bande à Deni Avdija, qu’on a vu bien plus inspirée et agressive que cette nuit.

La domination du trio Landale-Aldama-Edey. Avec la diversité du collectif, c’est sans doute le gros point positif de la soirée. Les trois “big men” des Grizzlies ont tour à tour dominé les débats, chacun dans leur style, notamment pour créer l’écart en début de partie. Zach Edey a apporté par son jeu d’écran, sa force de dissuasion et de finition près du cercle, Jock Landale a lui aussi oxygéné la raquette des Grizzlies par ses choix justes, à la finition où à la passe, et que dire de Santi Aldama, toujours aussi à l’aise offensivement et qui a termine meilleur marqueur de la partie presque sans avoir dû forcer son talent. La triplette a assuré, éclipsant presque le match discret de Jaren Jackson Jr, pourtant attendu comme le leader de l’équipe en l’absence de Ja Morant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.