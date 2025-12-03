Stats & Highlights | Les Wolves s’arrachent pour venir à bout des Pelicans

Les Wolves ont eu très chaud. Chez des Pelicans en chute libre, qui restaient sur une seule victoire lors de leurs treize dernières sorties, Minnesota a dû s’employer mardi pour l’emporter après prolongation dans un match où les défenses étaient accessoires (142-149). Le match a été longtemps serré avec 14 égalités et autant de changements de leader. Et il a fallu tout le talent d’Anthony Edwards en deuxième période pour que les Wolves ne repartent pas de Louisiane avec beaucoup de regrets.

L’arrière All-Star a inscrit le lay-up qui a poussé le match en prolongation, à 2,3 secondes de la fin, alors que New Orleans menait de quatre points à 63 secondes du terme. Anthony Edwards termine avec 44 points, son record de la saison, dont 34 après la mi-temps pour sortir Minnesota du piège NOLA. Les Pelicans menaient ainsi de 13 points à la pause avant de craquer malgré les 33 points et 15 rebonds de Trey Murphy III. A noter le gros double-double de Rudy Gobert, 26 points à 9/10 au tir et 13 rebonds.

Toronto aussi a tremblé pour dominer Portland. Les Blazers ont eu la balle du hold-up à 117-115, mais Deni Avdija – par ailleurs très bon avec 25 points, 14 passes décisives et 8 rebonds – s’est vu siffler une faute offensive, bien provoquée par Jamal Shead. Ce même Shead a trouvé Brandon Ingram au dunk sur la possession suivante pour prendre deux possessions d’avance, avant que Scottie Barnes (28 points, 7 rebonds, 7 passes) ne scelle la victoire des Raptors au contre.

La franchise canadienne (15 victoires – 7 défaites) reste deuxième de la Conférence Est. Portland plafonne avec une troisième défaite de rang, et sa dixième place dans la conférence Ouest est désormais en péril. Sidy Cissoko était encore titulaire, mais n’a pas brillé (3 points, 2 rebonds, 5 fautes en 22 minutes).

Toronto – Portland : 121-118

New Orleans – Minnesota : 142-149 (a.p.)