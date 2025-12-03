De’Aaron Fox montre la voie dans le « money time » face aux Grizzlies

Au milieu de deux « road trip », les Spurs (14v-6d) n’ont pas manqué leur seul passage à domicile de ce début décembre. Mais les Texans ont dû s’employer pour repousser des Grizzlies (9v-13d) accrocheurs, qui ont compté jusqu’à trois possessions d’avance à quelques minutes de la fin.

Pour l’emporter, les locaux ont pu compter sur un grand Harrison Barnes, particulièrement inspiré à 3-points (7/12), qui a terminé avec 31 points, mais a marqué la majorité de ses points dans les trois premiers quart-temps.

Trois périodes à l’issue desquelles aucune des deux formations n’avait pris l’ascendant sur l’autre (97-98). Portés par la bonne sortie de Jaylen Wells (20 points) ou le gros chantier intérieur de Zach Edey (19 points et 15 rebonds), les locaux ont pensé prendre une option après un panier primé en première intention en transition de Cam Spencer (21 points) à sept minutes du terme (101-108).

Encore un grand final de « Mr. Clutch »

C’est ici que les Spurs ont été réveillés par les muscles de Keldon Johnson et un panier à 3-points de Dylan Harper pour signer un 9-0. Ce à quoi Vince Williams Jr. a répondu par un 5-0 personnel pour remettre Memphis devant à 4 minutes de la fin (110-113).

Revenu sur le parquet pour le « money time », De’Aaron Fox a alors pris les choses en main en signant une bonne fixation pour trouver le même Johnson dans le corner. Puis le meneur s’arrêtait en transition au niveau de la ligne des lancers-francs pour sanctionner sans opposition.

Enfin à une minute de la fin, tandis que Luke Kornet multipliait les gestes décisifs dans la raquette (contre de Cedric Coward, rebond offensif volleyé…) , le gaucher signait le « dagger » avec un petit « stepback » derrière l’arc en tête de raquette (122-115). Actif en civil sur son banc, Victor Wembanyama pouvait apprécier.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dominés dessous, pas à 3-points. Comme on pouvait s’y attendre en l’absence de leur géant, les locaux ont eu du mal à contenir la raquette adverse, notamment Zach Edey. Résultat : Memphis a dominé les débats au rebond (50-40) et aux points marqués dans la raquette (58-42). En revanche, San Antonio a été bien plus en réussite derrière l’arc : 18/39 pour les Texans, contre seulement 9/26 pour leurs adversaires.

– Jaren Jackson Jr. en petite forme. Attendu comme leader offensif de sa formation, surtout en l’absence de Ja Morant, l’intérieur, gêné par les fautes, a signé une toute petite sortie à 7 points (3/9 aux tirs) et 6 rebonds, avec du déchet balle en main (5 ballons perdus) et à 3-points (0/4). C’est la plus petite production de l’année du joueur, qui n’avait manqué qu’une seule fois d’atteindre le cap des 10 points cette saison jusqu’ici.

– Les Spurs améliorent leur bilan sans Victor Wembanyama. Les Texans s’accrochent aux premiers rôles à l’Ouest malgré l’absence de leur meilleur joueur. Sur la touche depuis la mi-novembre, le Français voit son équipe garder le rythme avec une dynamique à six victoires et deux défaites (en déplacement à Phoenix et dans le Minnesota) en son absence. Un bilan très intéressant pour une formation qui, à peine revenue de déplacements, s’apprête à repartir en « road trip » (Magic, Cavs, Pelicans et Lakers).