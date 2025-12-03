Les Sixers repartent de l’avant face aux Wizards

D’abord bousculés (34-31) par la capacité des Wizards à leur rentrer dedans au rebond ou à provoquer des fautes, à l’image de Marvin Bagley III ou Justin Champagnie, les Sixers appuient sur l’accélérateur quand ils parviennent à corriger quelque peu ces problèmes, au-delà de mieux prendre soin du ballon et de garder la même réussite au shoot.

Comme souvent, c’est Tyrese Maxey qui donne le rythme, mais il n’est pas seul et Jared McCain agresse tout autant le cercle que lui en sortie de banc, alors que Paul George, Justin Edwards et Jabari Walker sanctionnent de loin, quand la balle peut ressortir.

Deux « runs » mettent ainsi Washington dans les cordes : un 12-1 puis un 10-1. Sans surprise, Philadelphie se retrouve loin devant à la pause (66-54) et les absences de Joel Embiid, Quentin Grimes, Kelly Oubre Jr. ou Trendon Watford ne posent pas problème.

Si les Wizards reviennent des vestiaires avec de bonnes intentions, cela ne dure qu’un temps. L’adresse n’est pas au rendez-vous derrière l’arc et des pertes de balle autorisent la bande de Tyrese Maxey à se régaler en transition. Dominick Barlow appuie dans la peinture, Maxey attrape chaud de loin et les Sixers s’envolent donc au score, sans forcer (101-77).

Inutile de se pencher sur le quatrième quart-temps, qui prend des allures de « garbage time » géant, et Philadelphie s’offre un succès facile (121-102) contre Washington, grâce à un Tyrese Maxey en pleine forme : 35 points, 6 passes et 4 interceptions en 29 minutes (et trois quarts-temps).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philadelphie a fait le boulot. Battus à trois reprises lors de leurs quatre derniers matchs, les Sixers ne pouvaient pas laisser passer l’occasion de se relancer, face à des Wizards en « back-to-back ». Lents au démarrage, les coéquipiers de Tyrese Maxey ont progressivement pris la mesure de la pire équipe de la conférence Est, accélérant dans le deuxième puis dans le troisième quart-temps. Profitant d’une belle adresse à 3-points (17/40) et d’une belle efficacité pour tirer profit des pertes de balle adverses.

– Tyrese Maxey intenable après la pause. Auteur de 20 de ses 35 points dans le troisième quart-temps, en multipliant les paniers à 3-points et dans la peinture (après une contre-attaque) face à des défenseurs impuissants, Tyrese Maxey en a à la fois profité pour assommer définitivement les Sixers et s’offrir douze minutes de repos bienvenues, puisqu’il n’a pas joué durant tout le quatrième quart-temps. Lui, le leader de la ligue au nombre de minutes par match (quasiment 41 avant cette nuit).