Stats & Highlights | Une 14e défaite consécutive pour les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly

Les Wizards n’ont pas été loin de mettre fin à leur série de défaites. Servi par Alex Sarr (16 points, 11 rebonds, 4 passes), Bilal Coulibaly (7 points) avait ainsi permis à Washington de passer devant dans la dernière minute. Mais Tre Jones a récupéré une faute et assuré aux lancers-francs, et personne n’a réussi à marquer derrière. Pour la troupe de Brian Keefe, qui pointe à la dernière place de la NBA, c’est la 14e défaite consécutive…

Cooper Flagg (12 points à 4/15) très maladroit, les Mavericks chutent face aux Grizzlies de Santi Aldama (20 points) et Cam Spencer (17 points), malgré les 22 points de Klay Thompson.

Chicago – Washington : 121-120

Dallas – Memphis : 96-102