Stats & Highlights | Une 14e défaite consécutive pour les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly

Ce n’est pas passé loin, mais les Wizards s’inclinent d’un petit point face aux Bulls. C’est la 14e défaite consécutive pour Alex Sarr et Bilal Coulibaly, derniers de NBA.

Alex Sarr et les WizardsLes Wizards n’ont pas été loin de mettre fin à leur série de défaites. Servi par Alex Sarr (16 points, 11 rebonds, 4 passes), Bilal Coulibaly (7 points) avait ainsi permis à Washington de passer devant dans la dernière minute. Mais Tre Jones a récupéré une faute et assuré aux lancers-francs, et personne n’a réussi à marquer derrière. Pour la troupe de Brian Keefe, qui pointe à la dernière place de la NBA, c’est la 14e défaite consécutive…

Cooper Flagg (12 points à 4/15) très maladroit, les Mavericks chutent face aux Grizzlies de Santi Aldama (20 points) et Cam Spencer (17 points), malgré les 22 points de Klay Thompson.

Chicago – Washington : 121-120

Chicago / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs LF 3Pts O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Buzelis 29 4/11 4/5 1/6 0 6 6 1 0 1 1 3 +4 13 11
N. Vucevic 27 12/20 1/1 3/7 9 3 12 2 4 0 1 0 -1 28 29
C. White 31 6/16 5/7 3/11 0 3 3 6 2 0 4 0 +8 20 7
A. Dosunmu 29 2/9 3/4 1/4 1 4 5 1 0 0 0 0 +2 8 4
J. Giddey 34 5/12 6/7 2/3 1 11 12 11 2 3 2 1 +3 18 35
J. Smith 19 4/13 0/0 1/6 4 5 9 1 2 0 0 1 -3 9 6
J. Phillips 10 2/2 0/0 0/0 2 1 3 0 2 0 0 0 +3 4 7
N. Essengue 4 0/1 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -2
J. Carter 11 1/3 0/0 0/2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 1
K. Huerter 19 4/8 0/0 1/3 0 0 0 3 1 0 0 0 -9 9 6
T. Jones 26 2/5 6/6 0/1 0 2 2 1 2 0 2 0 +7 10 7
Total 42/100 12/44 25/30 17 37 54 26 15 5 10 5
Washington / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs LF 3Pts O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
C. Kispert 37 7/10 3/3 3/6 1 4 5 5 1 1 1 0 +6 20 24
K. George 36 5/14 6/6 1/3 4 8 12 7 2 4 4 0 0 17 25
A. Sarr 28 7/18 0/3 2/6 2 9 11 4 2 0 1 0 -8 16 15
C. McCollum 27 7/15 1/1 3/5 1 1 2 3 5 0 1 1 -7 18 13
B. Coulibaly 25 2/6 2/2 1/1 1 1 2 3 4 0 1 0 +1 7 7
J. Champagnie 23 1/3 0/0 0/1 2 3 5 2 3 2 1 1 -11 2 8
T. Vukcevic 20 5/11 0/0 2/6 1 7 8 2 1 2 2 2 +7 12 14
C. Whitmore 18 7/10 4/5 2/4 2 5 7 2 2 0 2 0 +4 20 22
B. Carrington 24 3/9 0/0 2/4 1 2 3 4 3 0 2 0 +4 8 5
W. Riley 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 1
Total 44/96 16/36 16/20 15 40 55 33 23 9 15 4

Dallas – Memphis : 96-102

Dallas / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs LF 3Pts O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Gafford 27 2/6 1/1 0/0 3 5 8 4 5 0 2 2 -13 5 13
P.J. Washington 32 7/17 0/1 1/5 2 6 8 4 2 1 2 2 -8 15 14
C. Flagg 33 4/15 3/4 1/3 2 5 7 1 2 1 1 1 -5 12 8
B. Williams 32 6/11 4/4 2/4 1 2 3 4 3 1 1 0 -2 18 18
M. Christie 22 4/7 0/0 1/2 1 2 3 0 0 0 2 0 -8 9 6
D. Powell 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0
C. Martin 12 1/4 0/0 0/2 0 0 0 0 1 0 0 0 +5 2 -3
N. Marshall 30 4/8 4/4 1/4 0 7 7 4 1 0 0 2 -2 13 19
M. Cisse 9 0/1 0/0 0/0 1 3 4 1 2 1 1 2 +1 0 6
K. Thompson 28 7/17 2/2 6/12 1 0 1 0 4 0 1 0 +2 22 6
J. Hardy 12 0/5 0/0 0/4 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0 -8
Total 35/91 12/36 14/16 11 30 41 19 21 4 10 9
Memphis / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs LF 3Pts O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
S. Aldama 35 9/17 0/0 2/5 2 6 8 4 1 1 0 1 +10 20 23
C. Coward 25 3/11 3/5 0/4 1 1 2 1 1 0 0 0 +8 9 0
J. Wells 31 3/10 3/4 0/2 3 2 5 4 2 0 0 0 +18 9 9
Z. Edey 26 2/3 8/8 0/0 7 8 15 3 5 1 4 4 +13 12 30
V. Williams Jr. 24 3/9 4/4 0/3 3 7 10 5 4 2 3 0 +3 10 15
O. Prosper 17 1/8 0/0 0/3 2 5 7 0 2 0 1 0 -12 2 -2
GG Jackson 8 1/5 0/0 0/1 0 2 2 0 0 0 1 0 -10 2 -2
J. Landale 5 3/6 0/0 1/2 1 0 1 1 0 0 0 0 -1 7 5
K. Caldwell-Pope 25 4/8 0/0 2/4 0 0 0 2 0 0 0 0 -6 10 6
J. Konchar 20 2/5 0/1 0/2 3 4 7 1 0 0 2 0 +1 4 5
C. Spencer 24 6/10 2/2 3/5 1 3 4 5 3 1 1 0 +6 17 20
Total 37/92 8/31 20/24 23 38 61 26 18 5 12 5

