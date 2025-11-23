Stats & Highlights | Une 14e défaite consécutive pour les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly

Les Wizards n’ont pas été loin de mettre fin à leur série de défaites. Servi par Alex Sarr (16 points, 11 rebonds, 4 passes), Bilal Coulibaly (7 points) avait ainsi permis à Washington de passer devant dans la dernière minute. Mais Tre Jones a récupéré une faute et assuré aux lancers-francs, et personne n’a réussi à marquer derrière. Pour la troupe de Brian Keefe, qui pointe à la dernière place de la NBA, c’est la 14e défaite consécutive…
Cooper Flagg (12 points à 4/15) très maladroit, les Mavericks chutent face aux Grizzlies de Santi Aldama (20 points) et Cam Spencer (17 points), malgré les 22 points de Klay Thompson. Chicago – Washington : 121-120
Chicago / 121 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
LF
3Pts
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
M. Buzelis 29
4/11
4/5
1/6
0
6
6
1
0
1
1
3
+4
13
11
N. Vucevic 27
12/20
1/1
3/7
9
3
12
2
4
0
1
0
-1
28
29
C. White 31
6/16
5/7
3/11
0
3
3
6
2
0
4
0
+8
20
7
A. Dosunmu 29
2/9
3/4
1/4
1
4
5
1
0
0
0
0
+2
8
4
J. Giddey 34
5/12
6/7
2/3
1
11
12
11
2
3
2
1
+3
18
35
J. Smith 19
4/13
0/0
1/6
4
5
9
1
2
0
0
1
-3
9
6
J. Phillips 10
2/2
0/0
0/0
2
1
3
0
2
0
0
0
+3
4
7
N. Essengue 4
0/1
0/0
0/1
0
0
0
0
0
0
0
0
-9
0
-2
J. Carter 11
1/3
0/0
0/2
0
2
2
0
0
1
0
0
0
2
1
K. Huerter 19
4/8
0/0
1/3
0
0
0
3
1
0
0
0
-9
9
6
T. Jones 26
2/5
6/6
0/1
0
2
2
1
2
0
2
0
+7
10
7
Total
42/100
12/44
25/30
17
37
54
26
15
5
10
5
Washington / 120 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
LF
3Pts
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
C. Kispert 37
7/10
3/3
3/6
1
4
5
5
1
1
1
0
+6
20
24
K. George 36
5/14
6/6
1/3
4
8
12
7
2
4
4
0
0
17
25
A. Sarr 28
7/18
0/3
2/6
2
9
11
4
2
0
1
0
-8
16
15
C. McCollum 27
7/15
1/1
3/5
1
1
2
3
5
0
1
1
-7
18
13
B. Coulibaly 25
2/6
2/2
1/1
1
1
2
3
4
0
1
0
+1
7
7
J. Champagnie 23
1/3
0/0
0/1
2
3
5
2
3
2
1
1
-11
2
8
T. Vukcevic 20
5/11
0/0
2/6
1
7
8
2
1
2
2
2
+7
12
14
C. Whitmore 18
7/10
4/5
2/4
2
5
7
2
2
0
2
0
+4
20
22
B. Carrington 24
3/9
0/0
2/4
1
2
3
4
3
0
2
0
+4
8
5
W. Riley 3
0/0
0/0
0/0
0
0
0
1
0
0
0
0
-1
0
1
Total
44/96
16/36
16/20
15
40
55
33
23
9
15
4
Dallas – Memphis : 96-102
Dallas / 96 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
LF
3Pts
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
D. Gafford 27
2/6
1/1
0/0
3
5
8
4
5
0
2
2
-13
5
13
P.J. Washington 32
7/17
0/1
1/5
2
6
8
4
2
1
2
2
-8
15
14
C. Flagg 33
4/15
3/4
1/3
2
5
7
1
2
1
1
1
-5
12
8
B. Williams 32
6/11
4/4
2/4
1
2
3
4
3
1
1
0
-2
18
18
M. Christie 22
4/7
0/0
1/2
1
2
3
0
0
0
2
0
-8
9
6
D. Powell 3
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
0
0
C. Martin 12
1/4
0/0
0/2
0
0
0
0
1
0
0
0
+5
2
-3
N. Marshall 30
4/8
4/4
1/4
0
7
7
4
1
0
0
2
-2
13
19
M. Cisse 9
0/1
0/0
0/0
1
3
4
1
2
1
1
2
+1
0
6
K. Thompson 28
7/17
2/2
6/12
1
0
1
0
4
0
1
0
+2
22
6
J. Hardy 12
0/5
0/0
0/4
0
0
0
1
1
0
0
0
-1
0
-8
Total
35/91
12/36
14/16
11
30
41
19
21
4
10
9
Memphis / 102 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
LF
3Pts
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
S. Aldama 35
9/17
0/0
2/5
2
6
8
4
1
1
0
1
+10
20
23
C. Coward 25
3/11
3/5
0/4
1
1
2
1
1
0
0
0
+8
9
0
J. Wells 31
3/10
3/4
0/2
3
2
5
4
2
0
0
0
+18
9
9
Z. Edey 26
2/3
8/8
0/0
7
8
15
3
5
1
4
4
+13
12
30
V. Williams Jr. 24
3/9
4/4
0/3
3
7
10
5
4
2
3
0
+3
10
15
O. Prosper 17
1/8
0/0
0/3
2
5
7
0
2
0
1
0
-12
2
-2
GG Jackson 8
1/5
0/0
0/1
0
2
2
0
0
0
1
0
-10
2
-2
J. Landale 5
3/6
0/0
1/2
1
0
1
1
0
0
0
0
-1
7
5
K. Caldwell-Pope 25
4/8
0/0
2/4
0
0
0
2
0
0
0
0
-6
10
6
J. Konchar 20
2/5
0/1
0/2
3
4
7
1
0
0
2
0
+1
4
5
C. Spencer 24
6/10
2/2
3/5
1
3
4
5
3
1
1
0
+6
17
20
Total
37/92
8/31
20/24
23
38
61
26
18
5
12
5