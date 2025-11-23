Les Pistons enfoncent les Bucks pour une 12e victoire de suite

Double surprise à l’échauffement des Pistons avec les retours de Jaden Ivey et de Tobias Harris. L’ancien ailier des Sixers revient dans le cinq de départ, et il participe à ce 13-3 d’entrée qui oblige déjà Doc Rivers à prendre un temps-mort. Côté Bucks, Bobby Portis est sur un nuage avec un 5 sur 5 aux tirs. Mais un layup du revenant Jaden Ivey puis un buzzer-beater de Duncan Robinson ramènent les Pistons devant après 12 minutes : 30-26.

Le deuxième quart-temps permet à Andre Jackson Jr. d’envoyer Jericho Sims au alley-oop puis d’inscrire ses premiers points de la saison pour redonner l’avantage aux Bucks. Une brève éclaircie puisque Detroit répond immédiatement par un 9-2, et Rivers est à nouveau contraint de prendre un temps-mort. Mais rien n’y fait : les Pistons déroulent leur basket avec un Cade Cunningham d’une très grande justesse et un Jalen Duren aussi sobre qu’efficace. La meilleure équipe de l’Est n’est pas à cette première place par hasard, et à la pause, l’écart est déjà très conséquent (69-52).

Les Pistons tout en maîtrise

La reprise est du même tonneau. Jalen Duren démarre par un layup avec la faute pour lancer un 12-4 qui fait déjà grimper l’avance à +25. Malgré les efforts de Ryan Rollins, Rivers est à court de solutions, et Robinson punit derrière l’arc dans la continuité. Devant leur public, les Bucks sont humiliés avec un écart qui flirte avec les 30 points. Heureusement, les Pistons relâchent le pied de l’accélérateur et Myles Turner, Andre Jackson Jr et AJ Green enchaînent trois paniers primés de suite pour réduire l’écart. Avant le dernier quart-temps, Milwaukee est revenu sous la barre des 20 points d’écart (104-85).

Le quatrième quart-temps n’offre aucun espoir de hold-up aux Bucks. Les Pistons maîtrisent leur sujet et comme l’adresse est au rendez-vous, il suffit d’un 3-points de Robinson ou d’Harris pour repasser au-dessus des 20 points d’écart. Rivers finit par ouvrir son banc à deux minutes du terme, tandis que les Pistons déroulent tranquillement vers une victoire maîtrisée, la 12e de suite ! Côté Bucks, c’est une 4e défaite d’affilée, et l’équipe, privée de Giannis, bascule dans le négatif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record de franchise en vue. Solidement accrochés à cette 1ère place à l’Est, les Pistons enchaînent avec une 12e victoire de rang. Cade Cunningham et ses partenaires sont à une victoire du record de franchise, établi en 1989/90 et en 2003/04. A chaque fois, les Pistons avaient remporté le titre en fin de saison. La tâche est largement à leur portée puisqu’ils se déplacent chez les Pacers pour leur prochain match.

– Fin de série. Preuve que les Pistons ont franchi un cap, ils mettent fin à une série de 13 revers d’affilée face aux Bucks. La dernière fois que Detroit avait dominé Milwaukee, c’était en janvier 2022.

– Ivey is back ! Après une fracture du péroné en janvier dernier, puis une rechute pendant la présaison, Jaden Ivey est enfin de retour. Remplaçant, il inscrit 10 points en 15 minutes, et JB Bickerstaff peut s’appuyer sur un effectif au complet. Pas une bonne nouvelle pour les adversaires.