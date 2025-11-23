Kristaps Porzinigs et les Hawks ne font qu’une bouchée des Pelicans

Et de neuf revers de suite pour les Pelicans, qui continuent de creuser, malgré l’éviction de Willie Green dimanche dernier. James Borrego n’a pas vraiment réussi à faire mieux depuis avec des revers honnêtes face à Golden State, Oklahoma City, Denver et Dallas. De retour en Louisiane pour affronter Atlanta cette nuit, New Orleans n’a tout simplement pas fait le poids. C’est plutôt, une fois de plus, les absences conjuguées de Dejounte Murray, Jordan Poole, Herb Jones ou encore Zion Williamson qui ont pesé.

En face, les Hawks toujours privés de Trae Young (et Onyeka Okongwu) n’ont pas vraiment eu à forcer leur talent pour repartir avec la victoire. Après un quart-temps et demi plutôt équilibré (32-32), Atlanta a pris le meilleur grâce à un Jalen Johnson en métronome. En mode meneur de jeu, l’ailier a d’abord aligné trois paniers dont un 3-points et un dunk surpuissant avant de trouver Kristaps Porzingis par deux fois, sur un ballon bien ressorti à 3-points puis sur un alley-oop pour alimenter un 16-4 conclu par un 3-points de Nickeil Alexander-Walker (40-52).

Les Pelicans ont rapidement lâché prise après le repos, lorsque Zaccharie Risacher et Vit Krejci se sont joints à la fête. Le premier a fait le spectacle dans les airs et grâce à trois passes décisives, notamment pour les 3-points de Nickeil Alexander-Walker et Kristaps Porzingis. Le deuxième a fait l’étalage de sa science du tir derrière l’arc pour enchaîner les 3-points face à une défense apathique. L’arrière tchèque en a passé quatre en fin de troisième quart-temps (70-88), puis trois autres dans le dernier acte pour enfoncer le clou à 3 minutes de la fin (86-110).

Mission accomplie pour les Hawks qui décrochent leur dixième succès de la saison sur le score final de 115 à 98, tandis que New Orleans pointe déjà à 15 défaites…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Johnson en parfait leader. L’ailier est devenu le maître à jouer des Hawks en l’absence de Trae Young et en a fait une démonstration de plus cette nuit. 18 points, 11 rebonds et surtout 9 passes décisives qui témoignent de son investissement pour impliquer le reste de l’équipe. Il joue comme un vétéran, même s’il n’a pas eu à forcer son talent au regard du niveau de l’opposition.

– Le coup de chaud de Vit Krejci. L’arrière tchèque s’est mué en “punisher” en sanctionnant à chaque occasion la défense laxiste des Pelicans sur lui derrière l’arc. Il a pris chaud en fin de troisième quart-temps et a poursuivi sur sa lancée pour terminer à 7/10. De quoi compenser le 0/6 dans l’exercice de Zaccharie Risacher, qui s’est illustré dans un registre plus aérien. Le Français reste tout de même sur un 0/11 à 3-points sur ses deux derniers matchs. Fin de série attendue dès ce soir face à Charlotte.

– Les Pelicans pouvaient-il espérer mieux ? La crise couve du côté des Pelicans. L’électrochoc Borrego n’a pas eu lieu, les joueurs et les fans n’ont pas l’air d’y croire et le match de cette nuit ne devrait pas arranger la situation. Le vrai problème, c’est que New Orleans ne peut pas espérer grand chose en l’état, avec trois voire quatre joueurs de son cinq majeur sur le flanc. La sortie de crise ne passera que par les retours des Dejounte Murray, Jordan Poole et autres Zion Williamson, en espérant que ce soit le plus tôt possible…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.