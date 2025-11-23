Matchs
NBA
Matchs
NBA

Kristaps Porzinigs et les Hawks ne font qu’une bouchée des Pelicans

Publié le 23/11/2025 à 7:03 Twitter Facebook

Les Hawks ont fait le trou dès le deuxième quart-temps face à des Pelicans qui ont subi sans pouvoir réagir ensuite. Le tandem Johnson-Porzingis a assuré tandis que le shooteur Vit Krejci (21 points, à 7/10 à 3-points) s’est fait un malin plaisir de sanctionner les errements défensifs adverses pour un succès net à l’arrivée, 115 à 98.

Les Hawks de Kristaps PorzingisEt de neuf revers de suite pour les Pelicans, qui continuent de creuser, malgré l’éviction de Willie Green dimanche dernier. James Borrego n’a pas vraiment réussi à faire mieux depuis avec des revers honnêtes face à Golden State, Oklahoma City, Denver et Dallas. De retour en Louisiane pour affronter Atlanta cette nuit, New Orleans n’a tout simplement pas fait le poids. C’est plutôt, une fois de plus, les absences conjuguées de Dejounte Murray, Jordan Poole, Herb Jones ou encore Zion Williamson qui ont pesé.

En face, les Hawks toujours privés de Trae Young (et Onyeka Okongwu) n’ont pas vraiment eu à forcer leur talent pour repartir avec la victoire. Après un quart-temps et demi plutôt équilibré (32-32), Atlanta a pris le meilleur grâce à un Jalen Johnson en métronome. En mode meneur de jeu, l’ailier a d’abord aligné trois paniers dont un 3-points et un dunk surpuissant avant de trouver Kristaps Porzingis par deux fois, sur un ballon bien ressorti à 3-points puis sur un alley-oop pour alimenter un 16-4 conclu par un 3-points de Nickeil Alexander-Walker (40-52).

Les Pelicans ont rapidement lâché prise après le repos, lorsque Zaccharie Risacher et Vit Krejci se sont joints à la fête. Le premier a fait le spectacle dans les airs et grâce à trois passes décisives, notamment pour les 3-points de Nickeil Alexander-Walker et Kristaps Porzingis. Le deuxième a fait l’étalage de sa science du tir derrière l’arc pour enchaîner les 3-points face à une défense apathique. L’arrière tchèque en a passé quatre en fin de troisième quart-temps (70-88), puis trois autres dans le dernier acte pour enfoncer le clou à 3 minutes de la fin (86-110).

Mission accomplie pour les Hawks qui décrochent leur dixième succès de la saison sur le score final de 115 à 98, tandis que New Orleans pointe déjà à 15 défaites…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Johnson en parfait leader. L’ailier est devenu le maître à jouer des Hawks en l’absence de Trae Young et en a fait une démonstration de plus cette nuit. 18 points, 11 rebonds et surtout 9 passes décisives qui témoignent de son investissement pour impliquer le reste de l’équipe. Il joue comme un vétéran, même s’il n’a pas eu à forcer son talent au regard du niveau de l’opposition.

– Le coup de chaud de Vit Krejci. L’arrière tchèque s’est mué en “punisher” en sanctionnant à chaque occasion la défense laxiste des Pelicans sur lui derrière l’arc. Il a pris chaud en fin de troisième quart-temps et a poursuivi sur sa lancée pour terminer à 7/10. De quoi compenser le 0/6 dans l’exercice de Zaccharie Risacher, qui s’est illustré dans un registre plus aérien. Le Français reste tout de même sur un 0/11 à 3-points sur ses deux derniers matchs. Fin de série attendue dès ce soir face à Charlotte.

– Les Pelicans pouvaient-il espérer mieux ? La crise couve du côté des Pelicans. L’électrochoc Borrego n’a pas eu lieu, les joueurs et les fans n’ont pas l’air d’y croire et le match de cette nuit ne devrait pas arranger la situation. Le vrai problème, c’est que New Orleans ne peut pas espérer grand chose en l’état, avec trois voire quatre joueurs de son cinq majeur sur le flanc. La sortie de crise ne passera que par les retours des Dejounte Murray, Jordan Poole et autres Zion Williamson, en espérant que ce soit le plus tôt possible…

New Orleans / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Murphy III 31 6/16 3/4 4/10 1 8 9 4 2 0 4 0 -16 19 12
D. Queen 32 6/14 8/8 0/2 3 6 9 3 4 2 2 2 -8 20 24
S. Bey 28 6/12 5/6 1/5 3 8 11 5 3 1 1 0 -8 18 24
M. Peavy 27 2/7 0/0 0/3 3 0 3 1 3 0 2 0 +1 4 -2
J. Fears 31 5/13 1/2 0/1 0 4 4 4 2 1 3 1 -5 11 9
K. Looney 14 1/2 0/0 0/1 2 3 5 1 1 0 0 1 -4 2 7
Y. Missi 21 1/3 0/0 0/0 0 3 3 2 0 0 0 2 -14 2 7
J. Alvarado 17 3/5 0/0 2/3 0 1 1 1 1 0 2 0 -12 8 5
B. McGowens 20 3/5 3/4 0/0 1 0 1 0 0 1 0 1 -7 9 10
J. Hawkins 19 2/7 0/0 1/2 0 2 2 0 1 0 0 0 -12 5 1
Total 35/84 8/27 20/24 13 35 48 21 17 5 14 6 98
Atlanta / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Johnson 34 6/15 4/6 2/4 1 10 11 9 1 0 4 1 +20 18 24
Z. Risacher 23 4/11 0/2 0/6 0 3 3 4 3 2 0 1 +6 8 5
K. Porzingis 33 11/17 5/6 2/6 0 7 7 4 5 0 0 3 +5 29 33
N. Alexander-Walker 36 4/12 1/1 2/6 1 4 5 3 2 1 1 0 +11 11 7
D. Daniels 31 6/15 2/2 0/4 5 3 8 4 3 1 1 1 +13 14 14
J. Toppin 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 0 2
M. Gueye 27 1/3 0/0 1/3 3 3 6 0 3 2 1 0 +14 3 6
A. Newell 3 0/1 0/0 0/1 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 -2
L. Kennard 24 2/6 2/2 2/5 0 0 0 3 1 0 0 0 +13 8 4
C. Houstan 2 1/1 0/0 1/1 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 3 4
V. Krejci 27 7/10 0/0 7/10 0 1 1 0 1 0 1 0 +10 21 15
Total 42/91 17/46 14/19 10 32 42 28 20 6 7 7 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA116
LAC131
ORL133
NYK121
NOR98
ATL115
CHI121
WAS120
MIL116
DET129
DAL96
MEM102
DEN123
SAC128

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Atlanta Hawks en 1 clic

New Orleans Pelicans en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes