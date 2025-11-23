Russell Westbrook et les Kings font sensation à Denver !

La cote des Kings était élevée pour ce match. Toutefois, malgré leur dynamique catastrophique (huit défaites de rang), ils ont ainsi signé une victoire ô combien surprise sur le parquet des Nuggets (128-123). Des Nuggets, privés d’Aaron Gordon, en plus de Christian Braun, sans doute usés par leur combat de la veille à Houston.

Une sensation de fatigue qui n’est pas ressortie chez Nikola Jokic, auteur d’un nouveau match colossal (44 points, 13 rebonds et 7 passes), mais qui a paru bien seul dans les derniers instants, quand son équipe essayait de recoller au score. Les locaux avaient pourtant pris cette rencontre par le bon bout, derrière l’entame sérieuse de Peyton Watson.

La paire Nikola Jokic – Jamal Murray n’avait pas à marquer énormément en première période, tant Cam Johnson et les autres répondaient présent. Quelques minutes après le passage au vestiaire, les Nuggets s’offraient leur plus gros écart (79-66). Mais cette tranquillité apparente a été perturbée par les bons passages combinés de Keegan Murray et Dennis Schroder qui a remporté la palme du coup de boost de la soirée (21 points et 7 passes en 18 minutes !).

Russell Westbrook prend le relais de Dennis Schroder

Intenable en cette fin de troisième quart-temps, l’Allemand allait permettre à Sacramento de revenir à la hauteur des Nuggets (92-91) avant une dernière période indécise. D’autant que l’attaque de l’équipe locale avait un peu plus de mal à générer des tirs, elle s’en remettait quasi exclusivement au « pick-and-roll » haut entre Murray et Jokic.

Pas une mauvaise idée au regard du dernier quart-temps majuscule signé par le Serbe. Le souci a été qu’en face, la défense locale n’a pas été en mesure de contenir les attaques de cercle, ainsi que les paniers primés dans les corners, d’un ancien de la maison : Russell Westbrook.

Celui-ci s’est retrouvé dans un duel à distance avec le pivot. À trois minutes de la fin, DeMar DeRozan le trouvait dans le coin pour un tir primé, auquel Nikola Jokic répondait en tête de raquette (115-119).

Nikola Jokic, qui s’est retrouvé pris à trois voire quatre sur une des dernières possessions, s’est démultiplié jusqu’au bout, mais Sacramento a gardé un coup d’avance. À 12 secondes de la fin, DeMar DeRozan signait un 2+1 à mi-distance avec la planche qui allait clore les débats.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Russell Westbrook comme à la maison. Déjà très productif lors de son premier retour dans le Colorado il y a 20 jours (26 points et 12 rebonds), le meneur de jeu repart cette fois de Denver avec la victoire sur laquelle il a eu une influence énorme. Discret lors des deux quart-temps précédents, il n’a fait que des bons choix dans le dernier, en affichant de la patience ou de l’agressivité vers le cercle quand il le fallait. Il termine à 2/6 de loin, mais ses deux tirs primés sont intervenus dans le quart-temps décisif. Il a distribué 11 passes pour un seul ballon perdu.

– Le banc des Nuggets surclassé. Avec des rotations écourtées, Denver n’a pas reçu beaucoup d’aide de son banc. Bruce Brown et Tim Hardaway Jr. ont globalement manqué d’adresse. À l’inverse du joueur d’en face, Dennis Schroder, qui a marqué un point de plus que tout le banc des Nuggets ! Malik Monk a également eu un impact favorable au score, tandis que Precious Achiuwa a fait ce qu’il a pu en défense face à Jokic et que Maxime Raynaud a également contribué.