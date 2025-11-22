Derrière 33 points de Michael Porter Jr. et le premier triple-double en carrière de Nic Claxton (18 points, 12 passes, 11 rebonds), les Nets surprennent les Celtics pour leur troisième victoire de la saison.
Alex Sarr absent et
Bilal Coulibaly maladroit (9 points à 1/6), les Wizards n’ont eux pas résisté aux Raptors, qui deviennent la première équipe à atteindre les quarts de finale de la NBA Cup.
Enfin, avec 29 points de
Cooper Flagg et un 3-points décisif de Naji Marshall dans la dernière minute, les Mavericks viennent à bout des Pelicans, qui sont mathématiquement éliminés de la course pour les quarts de finale. Boston – Brooklyn : 105-113
Boston / 105 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
N. Queta 29
8/12
0/0
0/0
5
7
12
3
5
0
0
1
-5
16
28
D. White 33
2/13
1/7
1/2
0
1
1
4
3
1
1
0
-7
6
-1
J. Brown 32
9/18
1/4
7/9
1
7
8
4
5
2
3
0
-4
26
26
P. Pritchard 35
5/13
3/9
0/0
1
2
3
4
1
0
1
0
-13
13
11
J. Walsh 24
4/7
1/2
0/0
2
4
6
0
1
1
1
0
+8
9
12
S. Hauser 14
0/3
0/3
0/0
1
3
4
2
2
0
1
0
-6
0
2
J. Minott 7
0/0
0/0
0/0
1
0
1
1
0
0
1
0
-2
0
1
L. Garza 17
2/5
2/2
1/2
3
1
4
1
2
0
1
0
-5
7
7
A. Simons 33
10/16
2/6
1/1
0
3
3
4
4
2
4
0
-10
23
22
B. Scheierman 11
2/2
1/1
0/0
0
2
2
1
1
0
0
0
-8
5
8
H. Gonzalez 5
0/1
0/0
0/0
0
0
0
0
1
1
0
0
+12
0
0
Total
42/90
11/34
10/14
14
30
44
24
25
7
13
1
105
Brooklyn / 113 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
M. Porter Jr. 37
13/21
4/6
3/5
0
8
8
2
1
0
2
0
+13
33
31
N. Clowney 37
7/15
3/11
2/2
0
3
3
0
3
1
0
3
+9
19
18
N. Claxton 35
7/13
0/0
4/7
2
9
11
12
2
1
3
1
+18
18
31
T. Mann 32
2/6
2/4
0/0
2
4
6
6
0
0
1
0
+12
6
13
E. Demin 29
5/10
2/4
0/0
2
4
6
5
4
1
1
1
+9
12
19
Z. Williams 16
1/5
0/3
0/0
0
0
0
0
4
0
2
0
-10
2
-4
D. Sharpe 13
1/2
0/0
2/3
1
3
4
1
2
0
3
1
-10
4
5
T. Martin 19
4/6
1/3
1/2
0
1
1
4
0
0
1
0
-3
10
11
D. Powell 21
3/4
1/2
2/2
0
2
2
1
1
2
0
0
+2
9
13
Total
43/82
13/33
14/21
7
34
41
31
17
5
13
6
113
Toronto – Washington : 140-110
Toronto / 140 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
B. Ingram 30
6/12
0/3
12/13
0
8
8
6
1
2
4
1
+25
24
30
R. Barrett 29
9/15
2/5
4/8
1
7
8
4
2
0
2
0
+15
24
24
S. Barnes 30
10/15
3/4
0/0
0
5
5
2
3
3
2
0
+14
23
26
J. Poeltl 19
1/1
0/0
1/2
4
5
9
1
3
0
1
1
+9
3
12
I. Quickley 30
6/10
3/6
2/2
0
2
2
7
1
1
0
1
+17
17
24
S. Mamukelashvili 21
8/15
2/3
5/6
5
2
7
2
1
1
1
0
+22
23
24
J. Battle 4
1/1
0/0
0/0
0
2
2
0
2
0
1
0
-3
2
3
G. Temple 4
1/1
1/1
1/2
0
1
1
1
1
0
1
0
-3
4
4
O. Agbaji 16
1/3
0/1
2/2
0
1
1
0
1
0
0
0
+7
4
3
J. Shead 16
2/2
2/2
1/2
0
1
1
10
2
1
0
1
+19
7
19
J. Walter 22
1/2
1/1
0/0
3
0
3
2
2
3
0
0
+20
3
10
G. Dick 19
2/6
0/2
2/2
0
1
1
1
1
2
2
0
+8
6
4
Total
48/83
14/28
30/39
13
35
48
36
20
13
14
4
140
Washington / 110 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
K. Middleton 24
1/6
0/3
0/0
0
2
2
4
1
0
2
1
-7
2
2
T. Vukcevic 17
2/6
0/2
0/0
2
1
3
1
1
1
2
0
-15
4
3
K. George 29
2/7
1/4
0/0
1
2
3
4
3
0
5
2
-22
5
4
C. McCollum 26
8/15
2/7
2/3
0
3
3
3
2
1
2
0
-11
20
17
B. Coulibaly 26
1/6
0/5
7/8
0
3
3
2
2
2
1
0
-19
9
9
A. Gill 5
1/1
0/0
2/2
1
0
1
0
1
0
0
0
+1
4
5
C. Kispert 19
3/6
2/4
1/2
0
3
3
1
0
1
0
0
-17
9
10
J. Champagnie 18
3/6
0/2
1/1
1
2
3
4
3
2
0
0
-2
7
13
C. Whitmore 17
5/9
1/2
0/0
1
1
2
0
1
1
1
0
-15
11
9
M. Branham 5
2/3
1/2
4/4
0
1
1
0
0
0
1
0
+1
9
8
J. Watkins 9
1/3
1/2
2/2
0
0
0
0
2
0
0
0
-2
5
3
B. Carrington 16
3/5
1/2
0/0
1
1
2
3
6
0
1
0
-20
7
9
W. Riley 9
2/5
0/1
0/0
0
1
1
2
0
1
1
0
-2
4
4
T. Johnson 19
5/8
3/5
1/2
0
2
2
2
0
0
1
1
-20
14
14
Total
39/86
12/41
20/24
7
22
29
26
22
9
17
4
110
Dallas – New Orleans : 118-115
Dallas / 118 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
D. Gafford 25
3/5
0/0
2/4
2
5
7
3
2
3
3
1
-6
8
15
P.J. Washington 37
8/14
5/8
3/4
1
8
9
1
1
0
4
3
+1
24
26
C. Flagg 32
12/19
0/4
5/6
2
5
7
5
2
2
2
0
+9
29
33
B. Williams 28
1/12
1/7
2/2
2
3
5
12
1
1
6
2
+1
5
8
M. Christie 32
7/12
5/9
4/4
0
3
3
0
3
1
1
1
+7
23
22
C. Martin 8
0/0
0/0
0/0
0
0
0
1
3
1
0
0
-7
0
2
N. Marshall 24
2/5
1/3
4/6
0
5
5
5
1
0
2
0
+5
9
12
D. Lively II 18
1/1
0/0
2/2
3
1
4
2
5
1
1
1
+8
4
11
M. Cisse 5
0/0
0/0
0/0
0
3
3
1
0
0
0
0
+1
0
4
K. Thompson 16
2/9
1/7
0/0
1
1
2
0
0
0
0
1
-4
5
1
J. Hardy 14
4/7
3/5
0/0
0
2
2
0
1
0
1
0
0
11
9
Total
40/84
16/43
22/28
11
36
47
30
19
9
20
9
118
New Orleans / 115 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
+/-
Pts
Eval
H. Jones 32
3/10
1/3
0/0
2
7
9
2
3
2
1
1
-7
7
13
Z. Williamson 30
7/9
0/0
8/11
1
2
3
2
0
3
1
0
-2
22
24
T. Murphy III 35
7/14
1/7
10/10
0
3
3
0
3
3
0
1
-1
25
25
D. Queen 32
8/17
0/2
4/5
2
5
7
11
2
1
4
0
+1
20
25
J. Fears 32
8/12
3/4
2/5
1
6
7
2
2
4
4
0
-9
21
23
Y. Missi 16
2/4
0/0
0/0
2
0
2
0
2
0
0
1
-5
4
5
J. Alvarado 20
2/5
1/4
0/0
0
5
5
6
2
0
2
0
+2
5
11
S. Bey 18
2/9
0/4
0/0
1
2
3
1
1
1
0
0
-1
4
2
M. Peavy 13
2/6
0/1
0/0
0
1
1
0
5
1
0
1
-4
4
3
J. Hawkins 12
1/5
1/2
0/0
0
2
2
1
0
0
1
0
+11
3
1
Total
42/91
7/27
24/31
9
33
42
25
20
15
13
4
115