Stats & Highlights | Les Raptors en quarts de finale de la NBA Cup, les Pelicans éliminés

Publié le 22/11/2025 à 7:54
À domicile, les Celtics ont été surpris par les Nets alors que les Raptors ont validé leur place en quarts de finale de la NBA Cup. Encore battus, les Pelicans sont eux éliminés.

Brandon Ingram et les RaptorsDerrière 33 points de Michael Porter Jr. et le premier triple-double en carrière de Nic Claxton (18 points, 12 passes, 11 rebonds), les Nets surprennent les Celtics pour leur troisième victoire de la saison.

Alex Sarr absent et Bilal Coulibaly maladroit (9 points à 1/6), les Wizards n’ont eux pas résisté aux Raptors, qui deviennent la première équipe à atteindre les quarts de finale de la NBA Cup.

Enfin, avec 29 points de Cooper Flagg et un 3-points décisif de Naji Marshall dans la dernière minute, les Mavericks viennent à bout des Pelicans, qui sont mathématiquement éliminés de la course pour les quarts de finale.

Cleveland – Indiana
Chicago – Miami
Phoenix – Minnesota
Houston – Denver
Utah – Oklahoma City
Golden State – Portland

Boston – Brooklyn : 105-113

Boston / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
N. Queta 29 8/12 0/0 0/0 5 7 12 3 5 0 0 1 -5 16 28
D. White 33 2/13 1/7 1/2 0 1 1 4 3 1 1 0 -7 6 -1
J. Brown 32 9/18 1/4 7/9 1 7 8 4 5 2 3 0 -4 26 26
P. Pritchard 35 5/13 3/9 0/0 1 2 3 4 1 0 1 0 -13 13 11
J. Walsh 24 4/7 1/2 0/0 2 4 6 0 1 1 1 0 +8 9 12
S. Hauser 14 0/3 0/3 0/0 1 3 4 2 2 0 1 0 -6 0 2
J. Minott 7 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 1 0 -2 0 1
L. Garza 17 2/5 2/2 1/2 3 1 4 1 2 0 1 0 -5 7 7
A. Simons 33 10/16 2/6 1/1 0 3 3 4 4 2 4 0 -10 23 22
B. Scheierman 11 2/2 1/1 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 -8 5 8
H. Gonzalez 5 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 +12 0 0
Total 42/90 11/34 10/14 14 30 44 24 25 7 13 1 105
Brooklyn / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Porter Jr. 37 13/21 4/6 3/5 0 8 8 2 1 0 2 0 +13 33 31
N. Clowney 37 7/15 3/11 2/2 0 3 3 0 3 1 0 3 +9 19 18
N. Claxton 35 7/13 0/0 4/7 2 9 11 12 2 1 3 1 +18 18 31
T. Mann 32 2/6 2/4 0/0 2 4 6 6 0 0 1 0 +12 6 13
E. Demin 29 5/10 2/4 0/0 2 4 6 5 4 1 1 1 +9 12 19
Z. Williams 16 1/5 0/3 0/0 0 0 0 0 4 0 2 0 -10 2 -4
D. Sharpe 13 1/2 0/0 2/3 1 3 4 1 2 0 3 1 -10 4 5
T. Martin 19 4/6 1/3 1/2 0 1 1 4 0 0 1 0 -3 10 11
D. Powell 21 3/4 1/2 2/2 0 2 2 1 1 2 0 0 +2 9 13
Total 43/82 13/33 14/21 7 34 41 31 17 5 13 6 113

Toronto – Washington : 140-110

Toronto / 140 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Ingram 30 6/12 0/3 12/13 0 8 8 6 1 2 4 1 +25 24 30
R. Barrett 29 9/15 2/5 4/8 1 7 8 4 2 0 2 0 +15 24 24
S. Barnes 30 10/15 3/4 0/0 0 5 5 2 3 3 2 0 +14 23 26
J. Poeltl 19 1/1 0/0 1/2 4 5 9 1 3 0 1 1 +9 3 12
I. Quickley 30 6/10 3/6 2/2 0 2 2 7 1 1 0 1 +17 17 24
S. Mamukelashvili 21 8/15 2/3 5/6 5 2 7 2 1 1 1 0 +22 23 24
J. Battle 4 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 -3 2 3
G. Temple 4 1/1 1/1 1/2 0 1 1 1 1 0 1 0 -3 4 4
O. Agbaji 16 1/3 0/1 2/2 0 1 1 0 1 0 0 0 +7 4 3
J. Shead 16 2/2 2/2 1/2 0 1 1 10 2 1 0 1 +19 7 19
J. Walter 22 1/2 1/1 0/0 3 0 3 2 2 3 0 0 +20 3 10
G. Dick 19 2/6 0/2 2/2 0 1 1 1 1 2 2 0 +8 6 4
Total 48/83 14/28 30/39 13 35 48 36 20 13 14 4 140
Washington / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Middleton 24 1/6 0/3 0/0 0 2 2 4 1 0 2 1 -7 2 2
T. Vukcevic 17 2/6 0/2 0/0 2 1 3 1 1 1 2 0 -15 4 3
K. George 29 2/7 1/4 0/0 1 2 3 4 3 0 5 2 -22 5 4
C. McCollum 26 8/15 2/7 2/3 0 3 3 3 2 1 2 0 -11 20 17
B. Coulibaly 26 1/6 0/5 7/8 0 3 3 2 2 2 1 0 -19 9 9
A. Gill 5 1/1 0/0 2/2 1 0 1 0 1 0 0 0 +1 4 5
C. Kispert 19 3/6 2/4 1/2 0 3 3 1 0 1 0 0 -17 9 10
J. Champagnie 18 3/6 0/2 1/1 1 2 3 4 3 2 0 0 -2 7 13
C. Whitmore 17 5/9 1/2 0/0 1 1 2 0 1 1 1 0 -15 11 9
M. Branham 5 2/3 1/2 4/4 0 1 1 0 0 0 1 0 +1 9 8
J. Watkins 9 1/3 1/2 2/2 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 5 3
B. Carrington 16 3/5 1/2 0/0 1 1 2 3 6 0 1 0 -20 7 9
W. Riley 9 2/5 0/1 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 -2 4 4
T. Johnson 19 5/8 3/5 1/2 0 2 2 2 0 0 1 1 -20 14 14
Total 39/86 12/41 20/24 7 22 29 26 22 9 17 4 110

Dallas – New Orleans : 118-115

Dallas / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Gafford 25 3/5 0/0 2/4 2 5 7 3 2 3 3 1 -6 8 15
P.J. Washington 37 8/14 5/8 3/4 1 8 9 1 1 0 4 3 +1 24 26
C. Flagg 32 12/19 0/4 5/6 2 5 7 5 2 2 2 0 +9 29 33
B. Williams 28 1/12 1/7 2/2 2 3 5 12 1 1 6 2 +1 5 8
M. Christie 32 7/12 5/9 4/4 0 3 3 0 3 1 1 1 +7 23 22
C. Martin 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 3 1 0 0 -7 0 2
N. Marshall 24 2/5 1/3 4/6 0 5 5 5 1 0 2 0 +5 9 12
D. Lively II 18 1/1 0/0 2/2 3 1 4 2 5 1 1 1 +8 4 11
M. Cisse 5 0/0 0/0 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 +1 0 4
K. Thompson 16 2/9 1/7 0/0 1 1 2 0 0 0 0 1 -4 5 1
J. Hardy 14 4/7 3/5 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 11 9
Total 40/84 16/43 22/28 11 36 47 30 19 9 20 9 118
New Orleans / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
H. Jones 32 3/10 1/3 0/0 2 7 9 2 3 2 1 1 -7 7 13
Z. Williamson 30 7/9 0/0 8/11 1 2 3 2 0 3 1 0 -2 22 24
T. Murphy III 35 7/14 1/7 10/10 0 3 3 0 3 3 0 1 -1 25 25
D. Queen 32 8/17 0/2 4/5 2 5 7 11 2 1 4 0 +1 20 25
J. Fears 32 8/12 3/4 2/5 1 6 7 2 2 4 4 0 -9 21 23
Y. Missi 16 2/4 0/0 0/0 2 0 2 0 2 0 0 1 -5 4 5
J. Alvarado 20 2/5 1/4 0/0 0 5 5 6 2 0 2 0 +2 5 11
S. Bey 18 2/9 0/4 0/0 1 2 3 1 1 1 0 0 -1 4 2
M. Peavy 13 2/6 0/1 0/0 0 1 1 0 5 1 0 1 -4 4 3
J. Hawkins 12 1/5 1/2 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 +11 3 1
Total 42/91 7/27 24/31 9 33 42 25 20 15 13 4 115

