L’attaque de feu du Heat explose les Bulls : +36 !

Après un premier quart-temps riche en intensité, en rythme et en points, mais par-dessus tout équilibré (36-32), c’est le Heat qui crée le premier « break » de la partie. Et quel « break » ! Non contents de se montrer actifs au rebond offensif, les Floridiens n’en finissent pas d’agresser les Bulls, incapables de défendre sans faire faute et privés d’adresse de l’autre côté.

Après un 8-0, c’est un 22-4 en à peine trois minutes qui met les coéquipiers de Norman Powell et Kel’el Ware à… +25.

Avec l’aide de Matas Buzelis, c’est Josh Giddey qui tente de relancer la machine de l’Illinois. Sauf que l’écart est déjà conséquent à la pause : 70-52.

Le retour des vestiaires ne permet pas à Chicago de réduire cet écart, bien au contraire. Les pertes de balle s’enchaînent au rythme des lancers-francs adverses et le collectif de Miami se relaie parfaitement, pour garder le contrôle de la partie. Davion Mitchell remet même un coup d’accélérateur en fin de quart-temps et un 15-2 repousse l’avance floridienne bien au-delà des 20 points (102-75).

Tranquillement, le Heat profite du dernier acte pour assurer sa victoire, à l’aide d’un collectif toujours plus efficace : huit joueurs avec au moins 10 points marqués, parmi lesquels Kel’el Ware (20 points, 14 rebonds), Norman Powell (19 points) et Bam Adebayo (18 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 contres). Ne cherchez plus la meilleure attaque de NBA : elle se trouve du côté de South Beach !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Miami enchaîne et se relance dans son groupe. Après New York puis Golden State, c’est donc Chicago qui subit la loi du Heat, qui pointe maintenant à 2-1 dans ce groupe C de la NBA Cup (alors que les Bulls virent à 1-2). Tout s’est joué au cours du deuxième quart-temps, que les joueurs d’Erik Spoelstra ont remporté 34-20, avec notamment deux « runs » déterminants : un 8-0 suivi d’un 22-4, qui a définitivement changé le cours de la partie. L’ensemble du collectif de South Beach a répondu présent et on a la confirmation que l’équipe a décidé de tout miser sur l’attaque, avec déjà un quatrième match à 140+ points cette saison.

– Kevin Huerter expulsé. Frustré après avoir commis une faute sur un tir de Pelle Larsson, Kevin Huerter a tapé dans la balle et celle-ci a heurté l’arbitre qui lui a sifflé cette faute, mais qui se trouvait de dos. Cela n’a pas échappé à Tony Brothers, qui s’est empressé de le renvoyer aux vestiaires, considérant sans doute que c’était un geste intentionnel. Ou qui n’avait pas sa place sur un parquet. Le symbole de cette soirée manquée pour les Bulls, qui n’avaient pourtant pas trop mal démarré, alors que Matas Buzelis (cheville), Isaac Okoro (dos) et Dalen Terry (mollet) ressortent cabossés de cette rencontre.