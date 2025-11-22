Donovan Mitchell écœure Indiana

Mission accomplie pour les Cavaliers, qui repoussent Indiana pour rebondir leur revers à domicile face aux Rockets. Les Pacers ont été plus coriaces que prévu, mais Cleveland a plutôt bien géré son affaire, s’en remettant au tandem Garland-Mobley en première mi-temps avant de laisser le soin à un Dononvan Mitchell déterminé de conclure après le repos en scorant 20 de ses 32 points.

Andrew Nembhard avait multiplié les exploits en début de match pour maintenir Indiana dans le coup (33-31), et le duo Mathurin-Siakam a plutôt bien tenu jusqu’à la pause, malgré le coup de chaud de Darius Garland, auteur de 18 de ses 20 points en première mi-temps. Ce dernier a ainsi conclu le deuxième acte d’une nouvelle flèche à 3-points pour faire passer son équipe à +7 (62-55).

Les Pacers ne tiennent pas le rythme

Il a donc fallu attendre le réveil de Donovan Mitchell, comme souvent en troisième quart-temps, pour faire la différence. L’arrière All-Star a enchaîné les paniers comme des perles avec 13 points dans le troisième quart-temps et aussi des passes décisives pour Dean Wade ou le 2+1 d’Evan Mobley en fin de période (100-81).

Les Pacers ont tout de même réussi à remettre la pression sur Cleveland en passant un 14-0 pour revenir à 103-95, mais la réponse des hommes ne s’est pas faite attendre. Après les deux paniers de De’Andre Hunter, Donovan Mitchell a fait mouche une dernière fois à 3-points, avant d’être imité par Evan Mobley et De’Andre Hunter à nouveau pour sceller la victoire finale (120-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR.

– Retour gagnant pour Darius Garland. Le meneur des Cavs a montré qu’il était de retour à 100% après dix jours d’arrêt. Une première mi-temps convaincante, et le contre-coup physique s’est peut-être fait ressentir ensuite. Un panier dans le final pour rassurer tout le monde, 20 points, 7 passes décisives et la victoire au bout, c’est tout bon pour Darius Garland.

– De’Andre Hunter en facteur X. Parfait complément du trio Garland-Mitchell-Mobley, il a compensé l’absence de Jarrett Allen dans son style, et s’est montré décisif sur la fin avec deux paniers qui ont mis fin au 14-0 des Pacers.

– Andrew Nembhard confirme. Ces Pacers ont décidément de la ressource et même s’ils ne sont pas souvent récompensés de leurs efforts, les hommes de Rick Carlisle ne baissent pas la tête, comme ça a encore été le cas cette nuit. Aux côtés de Bennedict Mathurin et Pascal Siakam, Andrew Nembhard se distingue de plus en plus, avec cette fois une sortie à 32 points, record en carrière égalé, nourrie par une entame presque parfaite.