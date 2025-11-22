Matchs
Donovan Mitchell écœure Indiana

Publié le 22/11/2025 à 6:38
Auteur de 32 points, 9 rebonds et 5 passes décisives, l’arrière des Cavaliers s’est réveillé après le repos pour distancer Indiana et permettre à Cleveland de décrocher son deuxième succès en NBA Cup (120-109).

donovan mitchellMission accomplie pour les Cavaliers, qui repoussent Indiana pour rebondir leur revers à domicile face aux Rockets. Les Pacers ont été plus coriaces que prévu, mais Cleveland a plutôt bien géré son affaire, s’en remettant au tandem Garland-Mobley en première mi-temps avant de laisser le soin à un Dononvan Mitchell déterminé de conclure après le repos en scorant 20 de ses 32 points.

Andrew Nembhard avait multiplié les exploits en début de match pour maintenir Indiana dans le coup (33-31), et le duo Mathurin-Siakam a plutôt bien tenu jusqu’à la pause, malgré le coup de chaud de Darius Garland, auteur de 18 de ses 20 points en première mi-temps. Ce dernier a ainsi conclu le deuxième acte d’une nouvelle flèche à 3-points pour faire passer son équipe à +7 (62-55).

Les Pacers ne tiennent pas le rythme

Il a donc fallu attendre le réveil de Donovan Mitchell, comme souvent en troisième quart-temps, pour faire la différence. L’arrière All-Star a enchaîné les paniers comme des perles avec 13 points dans le troisième quart-temps et aussi des passes décisives pour Dean Wade ou le 2+1 d’Evan Mobley en fin de période (100-81).

Les Pacers ont tout de même réussi à remettre la pression sur Cleveland en passant un 14-0 pour revenir à 103-95, mais la réponse des hommes ne s’est pas faite attendre. Après les deux paniers de De’Andre Hunter, Donovan Mitchell a fait mouche une dernière fois à 3-points, avant d’être imité par Evan Mobley et De’Andre Hunter à nouveau pour sceller la victoire finale (120-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR.

Retour gagnant pour Darius Garland. Le meneur des Cavs a montré qu’il était de retour à 100% après dix jours d’arrêt. Une première mi-temps convaincante, et le contre-coup physique s’est peut-être fait ressentir ensuite. Un panier dans le final pour rassurer tout le monde, 20 points, 7 passes décisives et la victoire au bout, c’est tout bon pour Darius Garland.

De’Andre Hunter en facteur X. Parfait complément du trio Garland-Mitchell-Mobley, il a compensé l’absence de Jarrett Allen dans son style, et s’est montré décisif sur la fin avec deux paniers qui ont mis fin au 14-0 des Pacers.

Andrew Nembhard confirme. Ces Pacers ont décidément de la ressource et même s’ils ne sont pas souvent récompensés de leurs efforts, les hommes de Rick Carlisle ne baissent pas la tête, comme ça a encore été le cas cette nuit. Aux côtés de Bennedict Mathurin et Pascal Siakam, Andrew Nembhard se distingue de plus en plus, avec cette fois une sortie à 32 points, record en carrière égalé, nourrie par une entame presque parfaite.

Cleveland / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Hunter 28 8/16 3/9 1/1 3 4 7 1 2 2 1 0 +19 20 21
E. Mobley 35 7/13 1/1 7/11 4 8 12 4 2 0 2 4 +18 22 30
D. Mitchell 34 11/22 4/11 6/8 2 7 9 5 4 1 5 0 +13 32 29
D. Garland 27 5/12 3/4 7/7 1 1 2 7 3 0 4 0 +18 20 18
J. Tyson 27 6/7 2/3 0/0 2 6 8 3 3 0 0 0 -6 14 24
L. Nance Jr. 19 2/4 0/1 0/0 1 1 2 1 0 1 0 2 -2 4 8
D. Wade 20 2/4 0/2 0/0 1 2 3 1 3 0 1 1 +10 4 6
N. Tomlin 12 1/4 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 2 -1
T. Bryant 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 0 -1
L. Ball 25 0/2 0/2 0/0 0 7 7 5 4 0 1 1 +12 0 10
C. Porter Jr. 11 1/3 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 -5 2 3
T. Proctor 1 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 0
Total 43/89 13/35 21/27 14 38 52 28 22 5 14 8 120
Indiana / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 37 9/15 3/6 5/6 0 9 9 4 3 1 3 0 -10 26 30
I. Jackson 18 1/4 0/0 1/2 2 2 4 0 3 2 1 1 -6 3 5
A. Nembhard 33 11/20 3/5 7/7 0 1 1 8 3 2 0 0 -11 32 34
B. Sheppard 25 1/6 0/5 0/0 2 3 5 5 0 2 0 0 -16 2 9
B. Mathurin 37 7/15 2/7 5/5 3 4 7 2 3 1 3 1 -8 21 21
J. Robinson-Earl 12 0/2 0/0 2/2 1 2 3 0 2 0 1 0 -3 2 2
J. Walker 17 2/6 0/2 2/2 0 4 4 0 2 0 0 0 -7 6 6
T. Bradley 4 0/2 0/0 2/2 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 2 1
J. Huff 26 2/9 1/7 0/0 2 3 5 0 4 1 2 4 0 5 6
T.J. McConnell 17 4/6 2/2 0/0 0 3 3 4 1 1 2 0 +3 10 14
G. Mathews 10 0/3 0/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 -2
R. Dennis 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 0 0
T. Peter 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 +4 0 2
Total 37/88 11/37 24/26 10 33 43 25 22 10 12 6 109

Par Romain Davesne
