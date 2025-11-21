Les Grizzlies vont mieux dormir après leur large victoire

Avant la rencontre, il avait admis avoir du mal à dormir en raison de l’enchaînement de défaites. Alors Santi Aldama a fait en sorte que les Grizzlies et lui sortent enfin de cette spirale négative. Après cinq défaites de rang, les joueurs de Memphis avaient une occasion en or de le faire avec la réception des Kings.

L’une des rares formations de la ligue à afficher une dynamique encore plus mauvaise. Et malgré les absences de Ja Morant et Jaren Jackson Jr, les Grizzlies ont pris le taureau par les cornes.

À commencer par Aldama donc, qui a récompensé son coach, qui l’avait titularisé pour la première fois de l’année, par un record en carrière égalé à 29 points (11/18) en 28 minutes. L’Espagnol n’a pas été le seul joueur à la fête, au cœur d’une soirée terminée avec 137 points inscrits, et 42 passes décisives générées. Un record de franchise.

Jock Landale a ainsi apporté 21 points du banc, Cedric Coward 19 unités, Zach Edey a fait un sans-faute avec 16 points à 7/7 aux tirs, tandis que Vince Williams Jr. a servi tout ce beau monde avec 15 passes décisives. Un record en carrière là aussi.

Tuomas Iisalo fier de ses joueurs

Ce dernier assure qu’il visait le cap des 20 passes décisives. Mais au regard de son temps de jeu (24 minutes), sa performance tient déjà de la prouesse. « Mes coéquipiers m’ont fait briller », assure celui qui, lui, n’a pas brillé au « scoring » (4 points à 2/7), mais que son coach décrit comme le « quarterback » de la soirée.

Un autre homme peut souffler après ce succès, Tuomas Iisalo donc. « On travaille très dur pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, et tout le monde est poussé à sa limite. C’est génial de voir un jour où tout s’enchaîne parfaitement et où vous jouez extrêmement bien collectivement », se félicite le coach.

Le technicien a bien en tête les difficultés liées à l’adaptation de son attaque en raison de blessures à des postes clés. « Ces difficultés créent un état d’esprit tourné vers la recherche de solutions, pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionne et accélérer le développement d’autres joueurs », analyse le coach qui a pu en avoir un bon aperçu sur ce match.

Son équipe va tenter d’enchaîner sur le parquet d’une équipe derrière elle au classement à l’Ouest, à Dallas samedi. Puis, après la réception des Nuggets, les Grizzlies se déplaceront chez les Pelicans et les Clippers, deux autres adversaires à leur portée. En attendant, Santi Aldama devrait retrouver le sommeil : « Je vais bien mieux dormir que ces derniers temps. Celle-ci fait du bien. Ça fait du bien de renouer avec la victoire. »