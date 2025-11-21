Les Grizzlies humilient à leur tour les Kings : + 41 !

Finalement, les Grizzlies ne sont pas les plus malades de la NBA… Pourtant privés de plusieurs cadres (Ja Morant et Jaren Jackson Jr), Memphis s’est offert une grande bouffée d’oxygène en explosant les Kings, avec une victoire de 41 points (137-96). En back-to-back, les joueurs de Doug Christie avaient appris dans la journée la sérieuse blessure de Domantas Sabonis, et peut-être qu’ils ont pris un gros coup au moral.

À Memphis, on a aussi des problèmes, mais l’équipe a retrouvé des couleurs depuis quelques rencontres, et Zach Edey profite de l’absence de Domantas Sabonis pour imposer sa puissance, avec un alley-oop avec la faute (13-7).

À ses côtés, Vince Williams Jr. distribue parfaitement le jeu, Santi Aldama frappe de loin, et les Grizzlies s’échappent (22-10). Le revenant Keegan Murray stoppe l’hémorragie mais Olivier-Maxence Prosper puis Cedric Coward accentuent cette avance : 35-22 après douze minutes.

Maxime Raynaud intéressant

Dennis Schroder tente de secouer ses coéquipiers, mais les Grizzlies ont trouvé le bon rythme avec toujours Williams à la distribution. C’est encore lui qui envoie Edey au dunk, tandis que Aldama se régale dans cette attaque en mouvement. Memphis se détache (48-31) et le temps-mort de Christie ne change rien.

Les Grizzlies sont lancés, et le duo Landale-Konchar prend le relais pour déjà donner 25 points d’avance (60-35). Malgré les efforts de Zach LaVine et les bons passages de Maxime Raynaud, les Kings sont dans les choux. A la pause, ils accusent déjà 28 points de retard (75-47).

Au retour des vestiaires, les jeunes Coward et Jaylen Wells se chargent de passer l’écart au-dessus des 30 points en quelques secondes. La messe est dite, et les Kings s’effondrent face à des Grizzlies qui n’enlèvent pas le pied de l’accélérateur. À l’arrivée, le score est très lourd, 137-96, et Sacramento subit une 8e défaite de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Aldama en leader. L’intérieur espagnol prend ses responsabilités, et c’est un régal à regarder. Il s’épanouit dans un basket où il y a un minimum de dribbles, et sa complicité avec Vince Williams Jr. crève les yeux. Avec 29 points, il égale son record personnel.

– Record de franchise. Auteurs d’une première mi-temps parfaite avec 25 passes pour seulement 2 balles perdues, les Grizzlies signent un record de franchise avec 42 passes, dont 15 pour le seul Williams Jr.

– Les Kings en perdition. Huitième revers de suite pour Sacramento, qui affiche un bilan de 3 victoires pour 13 défaites. Les partenaires de Russell Westbrook sont sur leur plus longue série de défaites depuis la saison 2020-21, et ils égalent le pire début de saison de leur histoire.