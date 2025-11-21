Sans Wemby, les Spurs s’y prennent à deux fois pour battre Atlanta

Les Hawks entament le match avec beaucoup de réussite. Nickeil Alexander-Walker (38 points, 8/10 à 3-points) d’abord, puis Onyeka Okongwu (15 points, 7 rebonds, 5 passes) leur permettent de prendre les devants, tandis que Julian Champagnie (20 points, 5/10 à 3-points) et Devin Vassell (15 points) limitent la casse pour les Spurs (34-26). La donne change toutefois du tout au tout en deuxième quart-temps.

L’attaque de San Antonio trouve son rythme de croisière et les Hawks prennent l’eau. Dans le sillage d’un Keldon Johnson (25 points, 7 rebonds) sur un nuage, auteur de 14 points dans la période, et d’un De’Aaron Fox altruiste, les Texans passent un 33-9 à leur adversaire pour prendre 16 points d’avance (59-43). Leur avance atteint les 19 longueurs et seul Jalen Johnson (26 points, 12 rebonds, 7 passes) permet à Atlanta de stopper l’hémorragie avant la mi-temps (74-60).

Les Hawks se réveillent

Vexés, les Hawks reviennent sur le terrain avec une toute autre intensité défensive. Après avoir encaissé 46 points en deuxième quart-temps, ils limitent San Antonio à 21 points dans la troisième période, à seulement 38 % de réussite aux tirs. Le trois sur trois à 3-points de Nickeil Alexander-Walker permet alors à Atlanta de complètement relancer la rencontre, et deux tirs primés coup sur coup de Keaton Wallace ramènent même les Hawks à hauteur de leur adversaire (92-92) !

Intenable, le cousin de SGA donne même l’avantage à son équipe en début de dernier quart-temps (101-100). Tout est donc à refaire pour les Spurs, mais les hommes de Mitch Johnson relèvent le défi. De’Aaron Fox, Harrison Barnes (16 points) et Julian Champagnie mènent un 20-4 qui remet de nouveau Atlanta dans les cordes (120-105). Malgré tous les efforts d’Alexander-Walker, les Hawks ne reviennent pas une seconde fois sur San Antonio, et les Spurs filent vers la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Spurs à deux vitesses. S’ils ont fini par s’en sortir, les Spurs ont manqué de constance cette nuit. Ils sont passés au travers de leur premier et de leur troisième quart-temps, perdus 66-49, des deux côtés du terrain, mais ont su réagir une fois dos au mur. Ils ont en effet inscrit 46 puis 40 points en deuxième et en quatrième quart-temps pour faire la différence. Si leur adresse a été insolente lors de ces deux périodes, c’est avant tout en défense qu’ils ont trouvé leur rythme. Ils ont forcé 10 pertes de balle et marqué 20 points sur ces opportunités.

– Soirée record pour Nickeil Alexander-Walker. Dans un match marqué par l’adresse des deux équipes, « NAW » a été le joueur le plus en vue sur le terrain malgré la défaite des Hawks. Il a établi son nouveau record de points (38) et de tirs à 3 points marqués (8) sur un match, avec en prime 76 % de réussite aux tirs ! Il a inscrit au moins 20 points à cinq reprises en novembre et, à l’instar de Jalen Johnson, ses performances ont été déterminantes en l’absence de Trae Young. Il tourne à plus de 18 points de moyenne par match cette saison, de loin la meilleure marque de sa carrière.

– Zaccharie Risacher passe au travers. Dans un match ouvert où son équipe a marqué 126 points à 57 % de réussite et 54 % à 3 points, le Français n’était lui pas à la fête. Il a terminé la rencontre à 1/10 aux tirs et 0/5 à 3-points, et a vu son temps de jeu limité à 20 minutes. C’est Vít Krejčí qui en a profité pour jouer plus de 30 minutes, sans toutefois peser beaucoup sur le match.