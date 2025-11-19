Harrison Barnes sauve les Spurs face aux Grizzlies

San Antonio peut remercier Harrison Barnes sur ce coup ! Englués dans un match compliqué en l’absence de Victor Wembanyama et de Stephon Castle, les Spurs ont réussi à arracher la victoire en terminant en boulet de canon sous l’impulsion d’un Harrison Barnes inarrêtable pour s’imposer 111-101.

Car si les Grizzlies sont encore orphelins de Ja Morant, et attendent encore de voir leur recrue Ty Jerome à l’œuvre en match officiel, les hommes de Tuomas Iisalo ont livré 45 minutes cohérentes avant de craquer dans le final. Avec le retour de Zach Edey et les apports de Jock Landale, Santi Aldama et Jaren Jackson Jr (victime d’une alerte à la cheville gauche en début de match), Memphis a pu profiter de l’absence de Wemby pour malmener les Texans dans la raquette.

Un “windmill” pour De’Aaron Fox !

De quoi permettre aux Grizzlies de rester dans le coup à la pause (49-47) et même de prendre les devants après trois quart-temps grâce aux coups de chaud de Cam Spencer et aux trois paniers à 3-points de Cedric Coward (86-87). Le premier déclic est donc venu d’Harrison Barnes en milieu de quatrième quart-temps, lorsqu’il a bonifié le contre de Devin Vassell sur Jock Landale d’un dunk autoritaire sur la transition pour donner un coup de boost aux siens (97-93).

Les deux paniers à 3-points coup sur coup de Vince Williams et Cedric Coward ont replacé Memphis en tête pour la dernière fois (100-101). Car derrière Harrison Barnes a poursuivi son show, avec un hook, un step-back à mi-distance et un 3-points pour laisser les Grizzlies KO ! De’Aaron Fox s’est chargé du bouquet final d’un sublime “windmill” en contre-attaque, et San Antonio a décroché sa 10e victoire de la saison !

CE QU’IL FAUT RETENIR

De’Aaron Fox laisse son costume de “Mister Clutch” à Harrison Barnes. Si le meneur des Spurs a été précieux avec ses 26 points, le héros de la rencontre aura été Harrison Barnes, son ancien coéquipier aux Kings, qui a endossé à son tour la cape de “Mister Clutch” pour sortir San Antonio d’un faux-pas. Au-delà de son drive et son dunk qui a regonflé le moral des troupes, son final a été époustouflant de justesse !

No Wemby, no souci. On pouvait craindre que les Spurs se fassent dominer dans la peinture sans leur leader pour protéger le cercle, et ça a été le cas, notamment dans la bataille au rebond (59 prises à 38). Les troupes de Mitch Johnson ont toutefois su corriger le tir au fil de la rencontre des deux côtés du terrain et les dernières actions l’ont démontré, entre le contre de Devin Vassell et les trois paniers intérieurs d’Harrison Barnes en comptant son dunk qui a lancé cette fin de match un peu folle.

Cruel pour Memphis. Dans une situation plutôt délicate, les Grizzlies n’ont pas été loin de renouer avec la victoire. En l’absence de plusieurs joueurs majeurs, les hommes de Tuomas Iisalo ont longtemps été dans le coup et tout le monde semblait mobilisé, jusqu’à ce qu’Harrison Barnes ne leur fasse la totale. A l’arrivée, c’est une neuvième défaite en dix matchs qui fait très mal au moral

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.