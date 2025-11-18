Matchs
Stats & Highlights | Les Pistons reçus 10 sur 10 !

NBA – Comme le Thunder à l'Ouest, les Pistons accentuent sa domination dans la conférence Est avec une 10e victoire de suite.

pistons pacersLes Pistons ont remporté cette nuit une 10e victoire consécutive en dominant les Pacers, derniers de la NBA, quelques mois après avoir atteint les Finals. Pourtant privé de Cade Cunningham, Tobias Harris et Ausar Thompson, Detroit signe sa plus longue série de victoires depuis la saison 2007/08.

Leader de la conférence Est, Detroit a creusé l’écart dès le deuxième quart-temps grâce à un 20-4, pour prendre rapidement plus de 20 points d’avance et finalement s'imposer 127-112. Jalen Duren a brillé pour son retour avec 31 points, tandis que Daniss Jenkins en a ajouté 26. L’apport du banc a aussi été décisif, notamment avec les 20 points de Javonte Green.

Les Pacers, eux, continuent de sombrer avec cette huitième défaite consécutive, et ils n’ont toujours pas remporté le moindre match à l’extérieur cette saison. Pascal Siakam (29 points) et Bennedict Mathurin (25 points) surnagent…

Pour leur part, les Raptors ont décroché leur huitième victoire en neuf rencontres en battant les Hornets 110-108, grâce à un panier de la gagne signé RJ Barrett à 18 secondes de la fin. La défense de Toronto a ensuite scellé la victoire grâce à deux “stops” : Brandon Ingram a contré Ryan Kalkbrenner par derrière, puis Scottie Barnes a bloqué la tentative de Collin Sexton au buzzer.

Décisif en défense, Ingram est le meilleur marqueur des Raptors avec 27 points, tandis que Barnes et Barrett ont chacun ajouté 16 points. Immanuel Quickley signe un beau double-double : 15 points et 10 rebonds. Côté Hornets, Kon Knueppel inscrit 24 points, Miles Bridges 22 et LaMelo Ball 20 pour son retour de blessure.

Cleveland – Milwaukee
New Orleans – Oklahoma City
Denver – Chicago
Minnesota – Dallas
Philadelphie – LA Clippers
Miami – New York

Detroit – Indiana : 127-112

Toronto – Charlotte 110 – 108

Toronto / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Ingram 37 9/21 3/6 6/7 2 4 6 3 0 2 5 3 +2 27 23
R. Barrett 33 7/16 1/4 1/3 0 3 3 3 3 1 1 0 +1 16 11
S. Barnes 33 8/16 0/1 0/0 3 3 6 6 2 1 1 2 -6 16 22
J. Poeltl 32 6/7 0/0 1/2 1 8 9 1 3 0 1 0 +6 13 20
I. Quickley 31 6/11 3/8 0/0 0 10 10 4 3 2 3 0 +7 15 23
S. Mamukelashvili 15 3/7 1/2 0/0 1 3 4 1 3 0 1 1 -3 7 8
C. Murray-Boyles 15 1/3 0/0 2/2 0 1 1 1 2 0 1 0 +2 4 3
J. Shead 20 1/2 0/1 0/0 0 2 2 4 1 2 3 1 -7 2 7
J. Walter 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 +2 0 0
G. Dick 19 3/5 2/3 2/2 1 0 1 2 2 0 0 0 +6 10 11
Total 44/88 10/25 12/16 8 35 43 25 21 8 17 7 110
Charlotte / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Bridges 38 9/22 3/9 1/2 3 5 8 3 1 3 4 1 +2 22 19
R. Kalkbrenner 28 2/3 0/0 3/4 1 9 10 0 1 0 2 2 -14 7 15
L. Ball 28 6/19 1/7 7/7 1 4 5 8 2 1 3 0 +6 20 18
S. James 25 0/4 0/4 0/0 0 5 5 2 2 1 2 1 -4 0 3
K. Knueppel 36 9/16 4/10 2/2 5 2 7 1 4 3 3 0 +2 24 25
D. Peterson 16 0/3 0/2 1/2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
M. Diabate 20 3/3 0/0 2/3 2 5 7 2 1 0 1 4 +9 8 19
P. Connaughton 9 1/2 0/1 3/4 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 5 4
C. Sexton 28 5/12 2/6 5/6 1 2 3 2 1 0 1 0 -4 17 13
T. Mann 12 2/3 0/1 0/0 0 1 1 0 2 3 0 0 -3 4 7
Total 37/87 10/40 24/30 14 34 48 19 14 11 16 9 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE118
MIL106
DET127
IND112
PHI110
LAC108
MIA115
NYK113
TOR110
CHA108
MIN120
DAL96
NOR109
OKC126
DEN127
CHI130

Par Fabrice Auclert
