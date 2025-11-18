Stats & Highlights | Les Pistons reçus 10 sur 10 !

Les Pistons ont remporté cette nuit une 10e victoire consécutive en dominant les Pacers, derniers de la NBA, quelques mois après avoir atteint les Finals. Pourtant privé de Cade Cunningham, Tobias Harris et Ausar Thompson, Detroit signe sa plus longue série de victoires depuis la saison 2007/08.

Leader de la conférence Est, Detroit a creusé l’écart dès le deuxième quart-temps grâce à un 20-4, pour prendre rapidement plus de 20 points d’avance et finalement s'imposer 127-112. Jalen Duren a brillé pour son retour avec 31 points, tandis que Daniss Jenkins en a ajouté 26. L’apport du banc a aussi été décisif, notamment avec les 20 points de Javonte Green.

Les Pacers, eux, continuent de sombrer avec cette huitième défaite consécutive, et ils n’ont toujours pas remporté le moindre match à l’extérieur cette saison. Pascal Siakam (29 points) et Bennedict Mathurin (25 points) surnagent…

Pour leur part, les Raptors ont décroché leur huitième victoire en neuf rencontres en battant les Hornets 110-108, grâce à un panier de la gagne signé RJ Barrett à 18 secondes de la fin. La défense de Toronto a ensuite scellé la victoire grâce à deux “stops” : Brandon Ingram a contré Ryan Kalkbrenner par derrière, puis Scottie Barnes a bloqué la tentative de Collin Sexton au buzzer.

Décisif en défense, Ingram est le meilleur marqueur des Raptors avec 27 points, tandis que Barnes et Barrett ont chacun ajouté 16 points. Immanuel Quickley signe un beau double-double : 15 points et 10 rebonds. Côté Hornets, Kon Knueppel inscrit 24 points, Miles Bridges 22 et LaMelo Ball 20 pour son retour de blessure.

Detroit – Indiana : 127-112

Toronto – Charlotte 110 – 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.