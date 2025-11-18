Les Bulls stoppent la belle série des Nuggets

Après un match éprouvant face au Jazz où ils s'étaient inclinés en double prolongation, les Bulls disputaient la deuxième partie de ce “back-to-back” avec un déplacement à Denver pour y défier une équipe des Nuggets sur une série de sept victoires consécutives avant cette rencontre.

Dans le premier quart-temps, Chicago peut compter sur son banc pour prendre le contrôle de la partie tandis que les Nuggets ont du mal à enchaîner les paniers à l'image du 1/7 au tir de Nikola Jokic (36 points, 18 rebonds, 13 passes) pour démarrer la rencontre. Denver n'arrive pas à inscrire le moindre panier pendant les deux dernières minutes de ce premier acte, pour être finalement mené 30-28.

La disette offensive des locaux se poursuit dans le deuxième quart-temps et les Bulls en profitent pour passer un 8-0 et prendre dix points d'avance après le 3e panier primé de Jevon Carter (15 points, 4 rebonds, 5/10 à 3-points). Le temps-mort pris par David Adelman ne coupe pas le bel élan de Chicago puisque Jalen Smith (16 points, 8 rebonds) réussit un nouveau tir derrière l'arc avant que Jamal Murray (34 points, 11 rebonds, 4 passes) arrive enfin à inscrire un panier en faveur de Denver.

Si Ayo Dosunmu (21 points, 5 passes) réussit un nouveau tir derrière l'arc pour donner douze longueurs d'avance aux Bulls, Denver commence à remonter au score dans la foulée. D'abord, Nikola Jokic trouve Aaron Gordon pour ramener les Nuggets à neuf points puis Jamal Murray enchaîne un tir à mi-distance avec un tir primé pour égaliser à 56-56. Enfin, Cam Johnson se charge de donner l'avantage à Denver (59-58), une avance que les locaux conservent jusqu'au moment de rejoindre les vestiaires (64-63).

Les Bulls renouent avec la victoire

Au début de la deuxième mi-temps, Nikola Jokic trouve Jamal Murray pour valider son triple-double alors que le match n'a repris que depuis trois minutes. Toutefois, comme ce fut le cas lors de la première période, Chicago peut compter sur son banc pour recréer un écart à l'image de Jalen Smith qui réussit un 2+1 pour donner à nouveau dix points d'avance aux Bulls.

Pour voir Denver revenir dans le match, il faut attendre les cinq dernières minutes de la partie où Cam Johnson ramène Denver à une longueur (114-113). Si Nikola Jokic inscrit son premier panier à 3-points de la soirée, Kevin Huerter lui répond tandis qu'Ayo Dosunmu intercepte une passe de Jamal Murray et part finir en contre-attaque alors qu'il ne reste qu'une minute à jouer (123-120).

En sortie de temps-mort, Nikola Jokic ramène Denver à un point, mais Nikola Vucevic répond avec un tir lointain, ce qui donne deux possessions d'avance à Chicago. Cependant, les Nuggets ne s'avouent pas vaincus tout de suite et Jamal Murray réussit un tir à 3-points compliqué alors qu'il ne reste que deux secondes à jouer. Aaron Gordon se retrouve alors contraint de commettre une faute sur Kevin Huerter qui ne tremble pas aux lancers-francs.

Au final, les Bulls s'imposent 130-127 et renouent avec la victoire après cinq défaites. Le tout en mettant fin à la série de sept victoires consécutives des Nuggets.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Un nouveau triple-double pour Nikola Jokic. Si le Joker avait mal démarré sa rencontre avec un seul tir réussi sur ses sept premières tentatives, il a vite réglé la mire. En première période, il laisse sa polyvalence s'exprimer et frôle le triple-double au moment de rejoindre les vestiaires puisque son compteur personnel affiche déjà 13 points, 10 rebonds et 9 passes. Sa 10e passe décisive sera réalisée en début de seconde période et Nikola Jokic continue de torturer la défense des Bulls au fil des minutes pour finir avec 36 points, 18 rebonds et 13 passes. Malheureusement, cette fois-ci c'est insuffisant pour venir à bout de Chicago.

Un banc salvateur pour Chicago. Sans Coby White, on pouvait facilement penser que l'attaque des Bulls allait souffrir et cela a été le cas jusqu'au moment où Billy Donovan a effectué ses premières rotations. Le trio Ayo Dosunmu – Jalen Smith – Jevon Carter a inscrit 52 des 130 points des Bulls. Tous les trois ont eu leur moment de gloire quand Chicago en avait besoin. Jevon Carter a mis les Bulls sur de bons rails lorsqu'il entre en jeu en début de match. Jalen Smith a recréé un écart en faveur de Chicago dans le troisième quart-temps tandis qu'Ayo Dosunmu réalise une interception décisive sur Jamal Murray en fin de rencontre. Du côté de Denver, le banc a moins pesé sur la rencontre puisqu'il n'a inscrit que sept points contre 66 pour celui de Chicago.

Fin de série pour les Nuggets. Ce revers marque la fin d'une série de sept victoires consécutives pour les Nuggets, mais aussi une troisième défaite consécutive contre Chicago. La saison dernière, Denver avait perdu ses deux duels contre les Bulls et n'a pas encore réussi à les battre ce lundi. Les deux équipes s'affronteront à nouveau le 7 février cette fois-ci du côté du United Center de Chicago.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.