BOS121
LAC118
SAS123
SAC110
WAS106
BRO129
HOU117
ORL113
NOR106
GSW124
DAL138
POR133
PHO122
ATL124
UTH150
CHI147
Le Jazz et les Bulls signent le plus gros carton offensif de la saison

Publié le 17/11/2025 à 7:36

NBA – Cinquième défaite de suite des Bulls, qui encaissent 150 points après deux prolongations à Utah.

jazz bulls

Le Jazz et les Bulls avaient décidé de transformer ce dimanche soir en orgie de points, conclue par une victoire du Jazz 150-147 après deux prolongations, grâce à un 3-points assassin de Keyonte George à 2 secondes du terme.

Porté par un Lauri Markkanen monumental (47 points), Utah a arraché sa deuxième victoire en trois matchs. Le Finlandais a multiplié les actions décisives, tandis que Keyonte George, après une première mi-temps discrète, a explosé dans le money-time pour terminer à 32 points, dont 6 dans la seconde prolongation, avec le panier de la gagne.

Coby White aura tout tenté

En face, Chicago a encore craqué malgré les efforts de Coby White (27 points) et d’un Josh Giddey en triple-double (26 points, 12 rebonds, 13 passes), au terme d'un scénario a été complètement fou.

Mené de 7 points en début de quatrième quart-temps, le Jazz a repris les commandes sur un 8-0 conclu par un 3-points de Sensabaugh (102-101). La fin de match a été un échange permanent de coups, Markkanen inscrivant 12 points dans le dernier quart pour envoyer le match en prolongation (127-127). Puis, après un dunk de Matas Buzelis, c'est White qui arrache la 2e prolongation sur un layup à 0.2 seconde de la sirène (136-136), avant d’égaliser encore dans la deuxième sur deux lancers (147-147).

Mais George a puni Chicago sur un catch-and-shoot en sortie d’écran. Derrière, Vucevic a eu la balle pour égaliser au buzzer, en vain.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le passage éclair d'Ace Bailey. On pensait que le rookie avait trouvé son rythme de croisière comme titulaire, mais il a vécu une soirée très compliquée avec six fautes en… 10 minutes ! Résultat, une toute petite production avec 5 points, 1 rebond à 40% aux tirs.

Les Bulls en chute libre. Le très bon début de saison de Chicago est déjà à ranger aux oubliettes. Dernière formation invaincue de la conférence Est il y a 15 jours, les Bulls ont encaissé cette nuit une 5e défaite de rang. Comme face aux Cavaliers et aux Spurs, l'inexpérience coûte cher. Pourtant, cette fois, le Jazz n'est pas spécialement plus expérimenté.

Utah / 150 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 46 15/33 6/17 11/13 2 5 7 2 3 2 1 2 +4 47 39
J. Nurkic 38 2/6 0/1 0/0 3 11 14 5 4 3 1 1 +9 4 22
S. Mykhailiuk 29 4/6 2/3 0/0 0 0 0 3 2 0 0 1 -11 10 12
K. George 44 10/27 3/10 11/12 0 2 2 6 2 4 4 0 0 34 24
A. Bailey 10 2/5 1/3 0/0 1 0 1 0 6 0 0 1 +8 5 4
K. Love 18 3/8 2/6 2/2 1 7 8 2 0 0 0 1 0 10 16
K. Filipowski 21 4/7 0/0 0/1 1 8 9 1 1 1 0 0 -1 8 15
C. Williams 19 0/4 0/2 0/0 1 1 2 0 3 0 0 0 +4 0 -2
B. Sensabaugh 28 5/9 4/7 2/2 3 3 6 1 4 1 0 0 +2 16 20
I. Collier 37 4/6 0/0 8/11 0 4 4 9 3 2 3 0 0 16 23
Total 49/111 18/49 34/41 12 41 53 29 28 13 9 6 150
Chicago / 147 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Okoro 40 2/7 1/3 0/0 3 3 6 3 4 1 1 1 -15 5 10
M. Buzelis 33 7/13 2/5 2/3 2 4 6 1 6 1 0 2 +3 18 21
N. Vucevic 41 8/17 3/8 2/2 0 13 13 2 3 0 0 3 -3 21 30
K. Huerter 33 2/8 0/2 2/2 2 6 8 2 3 1 1 1 +7 6 11
J. Giddey 42 9/21 2/7 6/7 2 10 12 13 2 2 6 2 -3 26 36
J. Smith 17 3/8 2/7 0/0 3 5 8 3 2 0 1 1 0 8 14
P. Williams 14 3/5 2/3 0/0 0 1 1 1 1 1 2 0 -7 8 7
J. Phillips 13 4/5 2/3 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -1 10 10
C. White 30 5/14 3/8 14/14 0 4 4 8 3 1 3 0 +6 27 28
A. Dosunmu 26 6/10 2/4 4/4 0 1 1 5 3 0 3 0 -2 18 17
Total 49/108 19/50 30/32 12 48 60 38 29 7 17 10 147

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
