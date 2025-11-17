Le Jazz et les Bulls signent le plus gros carton offensif de la saison

Le Jazz et les Bulls avaient décidé de transformer ce dimanche soir en orgie de points, conclue par une victoire du Jazz 150-147 après deux prolongations, grâce à un 3-points assassin de Keyonte George à 2 secondes du terme.

KEYONTE GEORGE FOR THE WIN IN 2OT!!! pic.twitter.com/vncEVvRf2I — Bleacher Report (@BleacherReport) November 17, 2025

Porté par un Lauri Markkanen monumental (47 points), Utah a arraché sa deuxième victoire en trois matchs. Le Finlandais a multiplié les actions décisives, tandis que Keyonte George, après une première mi-temps discrète, a explosé dans le money-time pour terminer à 32 points, dont 6 dans la seconde prolongation, avec le panier de la gagne.

Coby White aura tout tenté

En face, Chicago a encore craqué malgré les efforts de Coby White (27 points) et d’un Josh Giddey en triple-double (26 points, 12 rebonds, 13 passes), au terme d'un scénario a été complètement fou.

Mené de 7 points en début de quatrième quart-temps, le Jazz a repris les commandes sur un 8-0 conclu par un 3-points de Sensabaugh (102-101). La fin de match a été un échange permanent de coups, Markkanen inscrivant 12 points dans le dernier quart pour envoyer le match en prolongation (127-127). Puis, après un dunk de Matas Buzelis, c'est White qui arrache la 2e prolongation sur un layup à 0.2 seconde de la sirène (136-136), avant d’égaliser encore dans la deuxième sur deux lancers (147-147).

COBY WHITE GETS THE TIE-UP.

COBY WHITE WINS THE TAP.

COBY WHITE TIES THE GAME. In his season debut… Coby White absolutely takes over to force double-overtime pic.twitter.com/eNhTyJLD8X — NBA (@NBA) November 17, 2025

Mais George a puni Chicago sur un catch-and-shoot en sortie d’écran. Derrière, Vucevic a eu la balle pour égaliser au buzzer, en vain.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le passage éclair d'Ace Bailey. On pensait que le rookie avait trouvé son rythme de croisière comme titulaire, mais il a vécu une soirée très compliquée avec six fautes en… 10 minutes ! Résultat, une toute petite production avec 5 points, 1 rebond à 40% aux tirs.

Les Bulls en chute libre. Le très bon début de saison de Chicago est déjà à ranger aux oubliettes. Dernière formation invaincue de la conférence Est il y a 15 jours, les Bulls ont encaissé cette nuit une 5e défaite de rang. Comme face aux Cavaliers et aux Spurs, l'inexpérience coûte cher. Pourtant, cette fois, le Jazz n'est pas spécialement plus expérimenté.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.