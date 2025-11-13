Keyonte George obtient plus de lancers-francs… en arrêtant de les chercher

Auteur du panier de la gagne, Jusuf Nurkic n'a pas été le seul héros de la fin de match du Jazz à Boston. Dans les minutes qui ont précédé, Keyonte George a été décisif dans le « money time » en obtenant plusieurs passages aux lancers-francs.

Pour le jeune meneur/arrière du Jazz, qui se fera également remarquer face aux Celtics en « taclant » Jaylen Brown dans les derniers instants, sa propension à obtenir les fautes devient un facteur important de sa production.

La saison passée, il tournait à un peu moins de 17 points de moyenne à seulement 39% de réussite, avec quatre passages par soir sur la ligne de réparation. Cette saison, sa moyenne a grimpé à 21.5 points par rencontre, avec un meilleur pourcentage de réussite (42.4%), mais surtout une fréquence de lancers-francs plus élevée : un peu moins de 8 par match. Ce qui le classe au 13e rang en la matière au sein de la ligue.

L'explication à ce nouveau ratio ? « Il va plus souvent sur la ligne des lancers-francs et cherche beaucoup moins les fautes, simplement parce qu’il attaque le panier de façon plus directe, sans chercher à provoquer le contact », détaille son coach Will Hardy.

Ne plus changer sa trajectoire d'attaque

Le joueur de 22 ans a ainsi moins tendance à changer sa voie d'attaque. Ce n'est plus lui qui va vers le défenseur, pour initier le contact, mais l'inverse.

« Ces dernières années, les arbitres insistent beaucoup sur la notion de trajectoire : si le défenseur te dévie de ta route, il y a faute… C’est intéressant pour lui de voir que ça paie, et de comprendre que, si tu fais les choses correctement, tu n’as pas besoin d'aller à la pêche aux fautes », formule le technicien.

Plus besoin de « vendre » un coup de sifflet donc, pour le 16e choix de la Draft 2023, qui a par ailleurs gagné en densité physique cet été pour mieux résister aux chocs. « Will me voyait parfois dériver vers un défenseur, juste pour essayer d’aller sur la ligne des lancers-francs. Il me disait simplement : ‘Ne laisse pas ça aux arbitres' », rapporte le natif du Texas.

Celui-ci, plus largement, connaît la valeur de se rendre sur cette ligne de réparation. Après deux premières saisons à plus de 80% de réussite aux lancers, il a encore passé un cap cette saison avec… 92% jusqu'ici (79/86). Son changement d'approche a également des effets favorables sur ses finitions près du cercle. Moins concentré sur l'obtention du coup de sifflet, il a gagné en efficacité à proximité du cercle.

« Ma finition est bien meilleure que ces deux dernières années, parce que maintenant je cherche vraiment à marquer. L’an dernier, j’essayais surtout de provoquer le contact et je sortais trop souvent de ma ligne d’attaque. Mais, comme Will le dit toujours, les règles sont du côté des attaquants… et ça m’aide vraiment », reconnaît celui qui semble très bien parti pour établir ses meilleurs standards en carrière.

Keyonte George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTA 75 26:58 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0 2024-25 UTA 67 31:29 39.1 34.3 81.8 0.4 3.4 3.8 5.6 1.7 0.7 2.7 0.1 16.8 2025-26 UTA 11 33:16 42.4 26.2 91.9 0.5 3.5 3.9 7.1 2.4 0.7 3.3 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.