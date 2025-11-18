Les Wolves en balade face aux Mavericks

Si les Wolves avaient l'intention de passer une soirée tranquille, ils ne s'y seraient pas pris autrement. Minnesota n'a fait qu'une bouchée des Mavericks (120-96), très diminués et en perdition au Target Center.

La première action défensive de Dallas donne le ton de la soirée. Les visiteurs jouent en zone, alors que le ballon est dans les mains de Rudy Gobert aux abords du rond central. Pas un danger donc mais deux défenseurs sont tout de même face à lui et laissent Donte DiVincenzo seul pour dégainer à 3-points. Les Mavericks tiennent le coup pendant huit minutes grâce à leur adresse au tir extérieur et provoquent même deux fautes rapides à Anthony Edwards. Mais ils n'en profitent pas, et Naz Reid vient les punir. L'intérieur des Wolves enchaîne les bons choix, quand D'Angelo Russell passe au travers pendant deux minutes. Suffisant pour faire passer l'écart de cinq à douze unités pour les Wolves, qui comptent jusqu'à 15 points d'avance dans le premier quart-temps, en dépit de cinq ballons perdus.

Le show Reid se poursuit, au dunk comme en périphérie. L'intérieur signe une première période magnifique, et ce n'est sans doute pas anodin si sa sortie coïncide avec un rebond des Mavericks. Russell et P.J. Washington lancent un 10-2, et Dallas revient un temps sous les dix points d'écart. Mais ce bon passage est de courte durée, et il réveille le tandem Anthony Edwards – Julius Randle, jusque-là bien discret. Minnesota termine le deuxième quart par un 12-2 et reprend un avantage plus conforme à la physionomie du match (61-44).

Naz Reid brille

Dominateurs près du cercle, les Wolves règlent en plus la mire de loin. DiVincenzo, mais surtout Jaden McDaniels, 3/3 à 3-points dans le troisième quart font un peu plus voler en éclats la défense des Mavericks. L'attaque de Dallas fait pâle figure, même si Cooper Flagg montre quelques flashs intéressants. Mais à la création, l'équipe de Jason Kidd est bien pauvre. Et Minnesota corse irrémédiablement l'addition. L'écart grimpe jusqu'à 30 points, et Reid le porte même jusqu'à 32 longueurs juste avant le buzzer (98-66) sur le sixième tir derrière l'arc des locaux dans le troisième quart-temps.

L'écart est fait et Chris Finch peut rapidement se permettre de laisser ses joueurs majeurs sur le banc. Joan Beringer en profite pour cumuler huit minutes, lui qui n'avait joué que 35 petites secondes cumulées sur les trois derniers matchs. Le Français affiche une belle activité (6 points, 4 rebonds) et grimpe au alley-oop. Dallas sauve au moins un peu les apparences par le baroud d'honneur de Jaden Hardy. Le meneur inscrit 17 des 30 points des Mavericks dans le quatrième quart-temps pour réduire l'ampleur de la défaite, même si Beringer vient le cueillir en haute altitude dans les derniers instants.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Minnesota engrange sans forcer. Septième victoire sur les neuf derniers matchs pour les Wolves lundi. Et celle-ci ne restera pas comme la plus difficile à obtenir de la saison. Minnesota s'impose de 24 points avec Anthony Edwards (13 points à 5/14) et Julius Randle (12 points à 4/16) cinquième et sixième meilleur marqueur de l'équipe… Naz Reid a pris le relais avec brio (22 points, dont 19 à la pause, 12 rebonds) et tout le collectif a répondu présent : +16 au rebond, 16 interceptions…

– De mal en pis pour les Mavs. Cette soirée sera vite à oublier pour Dallas, une de plus. Sans Dereck Lively II et Daniel Gafford, préservés pour le deuxième match du back-to-back des Texans, les Mavericks ont terriblement souffert près du cercle. Et ce n'était pas le seul défaut de ce match, où rien n'a tourné correctement, d'un faiblard 19/31 aux lancers-francs au minuscule total de 13 passes décisives.