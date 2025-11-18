Kel’el Ware venge le Heat face aux Knicks !

Le Heat tient sa revanche ! Après avoir bataillé ferme au Madison Square Garden vendredi soir avant de repartir avec une défaite (140-132), les Floridiens ont renoué avec la victoire cette nuit, toujours face à New York, s'imposant 115-113 au terme d'un combat toujours aussi âpre qui est cette fois tombé de leur côté. Le trio Mitchell-Powell-Ware a fait le nécessaire pour assurer le coup, tandis qu'en face, Karl-Anthony Towns a un peu arrosé (7/22), et le facteur X de vendredi, Landry Shamet, est passé de 36 à 10 petits points, à 2/11 au tir.

Il a encore fallu trois quart-temps pour départager les deux équipes. Les Knicks ont affiché leurs ambitions mais sont tombés sur une formation de Miami accrocheuse, qui a repris le dessus grâce au 3/4 de Simone Fontecchio à 3-points pour débuter le match, et un 11-5 avant la pause pour repasser en tête, avec trois paniers de Davion Mitchell dont deux flèches à 3-points (55-51).

Karl-Anthony Towns a repris du poil de la bête au retour des vestiaires, et NYC a répondu avec un 10-1 conclu par un dunk de Mikal Bridges (70-75). Dru Smith par deux fois et Simone Fontecchio ont encore dû s'employer pour faire tomber la pluie avant la fin du troisième acte (81-80). Le “money-time” s'annonçait serré, jusqu'au 14-3 qui a libéré le Kaseya Center, ou presque ! Car aux 2+1 de Davion Mitchell et Kel'el Ware avant le dunk de ce dernier pour contribuer à placer Miami à +10 (112-102), New York a répondu sans sourciller avec là encore deux paniers à 3-points de Miles McBride puis un de KAT après le rebond offensif de Josh Hart (114-113).

Mike Brown a vu juste en faisant faute directement sur Davion Mitchell, réputé pour ses difficultés aux lancers, ce qui s'est confirmé suite au 1/2 du meneur (115-113). New York a ensuite eu deux occasions d'égaliser, par Miles McBride puis Karl-Anthony, sans parvenir à trouver la mire.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Les arbitres sabrent la fin de match. Les dernières secondes de la rencontre ont été quelque peu perturbées (gâchées) par l'intervention des arbitres. Ces derniers ont peu-être eu le sentiment d'avoir besoin de revoir les images au ralenti, sifflant un “goal tending” à Kel'el Ware pour un contre qui était pourtant bien valide sur Karl-Anthony Towns à 13 secondes de la fin. Dans le flou, le match a repris sur un entre-deux qui aurait pu coûter très cher au Heat, puisque c'est New York qui a eu la balle de match pour égaliser ou l'emporter, en vain, Kel'el Ware s'étant érigé en tour de contrôle pour gêner les tentatives de Miles McBride et KAT juste avant le buzzer.

L'ombre du KAT. Brillant vendredi soir, Karl-Anthony Towns a été l'ombre du joueur aperçu au Garden trois jours plus tôt. Malgré son 1/8 au tir en première mi-temps, il a bataillé et a bien failli sauver son équipe d'un 3-points qui a relancé les Knicks dans les derniers instants de la partie, sans parvenir à conclure par trois fois ensuite devant un Kel'el Ware impérial. 22 points à l'arrivée avec un petit 7/22 au tir dont 1/7 à 3-points.

Kel'el Ware remet le couvert. Bam Adebayo peut prendre le temps pour revenir en pleine forme, Kel'el Ware est là pour faire le boulot ! Déjà auteur d'une bonne prestation au Garden vendredi, le poste 5 longiligne a remis ça cette nuit en collant à nouveau trois contres dont celui qui a permis à Miami d'arracher la victoire. Un match complet de plus pour lui, à 16 points et 14 rebonds en 31 minutes !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.