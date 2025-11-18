Matchs
NBA
Matchs
NBA
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Le Thunder assomme les Pelicans d’entrée

Publié le 18/11/2025 à 7:04 Twitter Facebook

NBA – Après avoir bouclé le premier quart-temps avec… 25 points d'avance, le champion s'est imposé sans difficulté sur le parquet de NOLA (109-126) derrière les 26 points de Chet Holmgren et les 23 unités de « SGA ».

Shai Gilgeous-Alexander Thunder

Le choc des extrêmes n'a laissé place à aucune surprise. En déplacement sur le parquet de la plus faible équipe de l'Ouest, le Thunder s'est imposé sans sourciller (109-126) derrière les bonnes sorties de ses leaders Chet Holmgren (26 points et 9 rebonds) et Shai Gilgeous-Alexander (23 points).

À peine démarrée, cette rencontre paraissait déjà terminée tant le champion en titre a étouffé son adversaire dans le premier quart-temps. La défense des Pelicans avait décidé de faire l'impasse sur Lu Dort qui ne s'est pas gêné pour sanctionner à quatre reprises à 3-points, en étant ouvert à chaque fois, dès les douze premières minutes.

Un premier quart-temps de démonstration de force collective où le ballon n'a cessé de circuler avec fluidité côté Thunder – à l'instar de cette merveille de passe dans le dos signée Isaiah Joe pour un dunk sans opposition d'Isaiah Hartenstein – là où les locaux ont eu toutes les peines du monde à s'exprimer offensivement, perdant quantité de ballons (six en six minutes).

Fears surnage

Zion Williamson, Jordan Poole ou encore Saddiq Bey absents, NOLA a dû s'en remettre à son rookie Jeremiah Fears qui, malgré la pression défensive exercée par Dort, est parvenu à se frayer des chemins vers le cercle. Il a été l'un des rares de sa formation à pouvoir le faire.

C'était bien sûr insuffisant pour permettre aux hommes de James Borrego de tenir le rythme imposé par les visiteurs. Après 12 minutes, ces derniers avaient déjà inscrit 49 points, avec 25 points d'avance au compteur (24-49). Malgré quelques sursauts d'orgueil de l'équipe locale dans le second quart-temps, la suite ne sera qu'une formalité pour OKC.

Réduit à 13 unités à la pause (56-69), l'écart va regrimper à 25 points 12 minutes plus tard (80-105) après notamment deux tirs arc-en-ciel de « SGA ».

CE QU'IL FAUT RETENIR

« SGA » encore au frigo. Après avoir été mobilisé pendant l'intégralité du troisième quart-temps, la superstar du Thunder n'a pas eu besoin de quitter le banc de son équipe lors des douze dernières minutes de la partie. Un luxe récemment évoqué dont Mark Daigneault ne se prive pas. On rappelle qu'après 15 rencontres disputées en tout, le Canadien n'a participé qu'à… six quatrièmes quart-temps.

Six victoires, six défaites. En s'imposant de la sorte, le champion en titre s'offre une 6e victoire de rang et alimente son bilan quasi parfait en ce début de saison (14 victoires – 1 défaite), susceptible d'être amélioré par un calendrier clément à venir (Kings, Jazz, Blazers). Dynamique parfaitement inverse pour leurs adversaires du soir qui subissent une 6e défaite de rang, et restent bons derniers à l'Ouest (2 victoires – 12 défaites) avant de recevoir les Nuggets mercredi.

New Orleans / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
H. Jones 26 1/8 1/3 2/2 0 2 2 1 3 1 3 0 -32 5 -1
T. Murphy III 33 6/9 4/5 2/2 2 3 5 1 3 3 3 0 -19 18 21
D. Queen 26 3/10 0/0 3/4 5 3 8 2 4 2 6 2 -7 9 9
Y. Missi 22 3/6 0/0 0/0 1 1 2 2 1 1 2 1 -15 6 7
J. Fears 25 9/16 2/5 4/5 0 1 1 1 2 0 3 0 -12 24 15
K. Matkovic 22 4/5 2/3 0/0 1 5 6 2 3 0 1 1 +4 10 17
J. Alvarado 23 3/9 0/4 0/0 1 1 2 1 4 2 1 0 -5 6 4
M. Peavy 24 7/9 2/3 0/0 2 2 4 4 2 0 0 0 -16 16 22
B. McGowens 13 1/3 0/0 2/2 0 3 3 0 3 0 0 0 +12 4 5
J. Hawkins 25 5/11 1/5 0/0 0 2 2 6 1 0 0 0 +5 11 13
Total 42/86 12/28 13/15 12 23 35 20 26 9 19 4 109
Oklahoma City / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Hartenstein 27 7/10 0/1 2/3 5 2 7 5 1 3 2 1 +19 16 26
C. Holmgren 33 10/14 3/6 3/4 3 6 9 0 2 0 3 1 +23 26 28
S. Gilgeous-Alexander 29 5/9 3/5 10/10 1 1 2 8 3 3 3 0 +32 23 29
L. Dort 28 3/6 2/3 3/3 0 1 1 1 4 1 0 1 +27 11 12
C. Wallace 28 3/10 1/4 0/0 0 2 2 3 4 3 3 0 +14 7 5
Jay. Williams 18 0/2 0/1 0/0 0 5 5 1 2 0 4 0 -1 0 0
B. Barnhizer 7 1/1 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 -5 2 5
O. Dieng 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 0 1
B. Carlson 11 2/5 1/3 2/4 3 1 4 2 0 0 0 2 -3 7 10
I. Joe 26 5/11 4/10 0/0 1 2 3 4 0 0 1 0 -1 14 14
C. Youngblood 3 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 3 4
A. Mitchell 26 4/14 0/4 3/4 0 2 2 1 2 1 0 0 -18 11 4
Total 41/84 15/39 23/28 13 25 38 28 20 11 16 5 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE118
MIL106
DET127
IND112
PHI110
LAC108
MIA115
NYK113
TOR110
CHA108
MIN120
DAL96
NOR109
OKC126
DEN127
CHI130

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Samuel Hauraix
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New Orleans Pelicans en 1 clic

Oklahoma City Thunder en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes