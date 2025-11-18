Le Thunder assomme les Pelicans d’entrée

Le choc des extrêmes n'a laissé place à aucune surprise. En déplacement sur le parquet de la plus faible équipe de l'Ouest, le Thunder s'est imposé sans sourciller (109-126) derrière les bonnes sorties de ses leaders Chet Holmgren (26 points et 9 rebonds) et Shai Gilgeous-Alexander (23 points).

À peine démarrée, cette rencontre paraissait déjà terminée tant le champion en titre a étouffé son adversaire dans le premier quart-temps. La défense des Pelicans avait décidé de faire l'impasse sur Lu Dort qui ne s'est pas gêné pour sanctionner à quatre reprises à 3-points, en étant ouvert à chaque fois, dès les douze premières minutes.

Un premier quart-temps de démonstration de force collective où le ballon n'a cessé de circuler avec fluidité côté Thunder – à l'instar de cette merveille de passe dans le dos signée Isaiah Joe pour un dunk sans opposition d'Isaiah Hartenstein – là où les locaux ont eu toutes les peines du monde à s'exprimer offensivement, perdant quantité de ballons (six en six minutes).

Fears surnage

Zion Williamson, Jordan Poole ou encore Saddiq Bey absents, NOLA a dû s'en remettre à son rookie Jeremiah Fears qui, malgré la pression défensive exercée par Dort, est parvenu à se frayer des chemins vers le cercle. Il a été l'un des rares de sa formation à pouvoir le faire.

C'était bien sûr insuffisant pour permettre aux hommes de James Borrego de tenir le rythme imposé par les visiteurs. Après 12 minutes, ces derniers avaient déjà inscrit 49 points, avec 25 points d'avance au compteur (24-49). Malgré quelques sursauts d'orgueil de l'équipe locale dans le second quart-temps, la suite ne sera qu'une formalité pour OKC.

Réduit à 13 unités à la pause (56-69), l'écart va regrimper à 25 points 12 minutes plus tard (80-105) après notamment deux tirs arc-en-ciel de « SGA ».

CE QU'IL FAUT RETENIR

– « SGA » encore au frigo. Après avoir été mobilisé pendant l'intégralité du troisième quart-temps, la superstar du Thunder n'a pas eu besoin de quitter le banc de son équipe lors des douze dernières minutes de la partie. Un luxe récemment évoqué dont Mark Daigneault ne se prive pas. On rappelle qu'après 15 rencontres disputées en tout, le Canadien n'a participé qu'à… six quatrièmes quart-temps.

– Six victoires, six défaites. En s'imposant de la sorte, le champion en titre s'offre une 6e victoire de rang et alimente son bilan quasi parfait en ce début de saison (14 victoires – 1 défaite), susceptible d'être amélioré par un calendrier clément à venir (Kings, Jazz, Blazers). Dynamique parfaitement inverse pour leurs adversaires du soir qui subissent une 6e défaite de rang, et restent bons derniers à l'Ouest (2 victoires – 12 défaites) avant de recevoir les Nuggets mercredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.