Retour gagnant pour Paul George face… aux Clippers

Pour débuter sa saison, Paul George retrouvait son ancienne équipe à savoir les Clippers qui traversent un début de campagne compliqué, avec une récente défaite sur le parquet de Boston, et de nombreux blessés, comme Derrick Jones Jr. absent pour les six prochaines semaines.

Paul George (9 points, 7 rebonds) se charge d'ouvrir le score avec un tir à longue distance pour inscrire son premier panier de la saison puis il enchaîne avec deux lancers-francs, mais les Clippers répondent avec un 14-0 au cours duquel James Harden (28 points, 6 rebonds, 5 passes) passe la barre de 28 000 points en carrière. Le meneur de Los Angeles inscrit 17 des 33 points de son équipe sur ce premier quart-temps et permet aux visiteurs de mener 33-25 après douze minutes.

Pour commencer le deuxième acte, Tyronn Lue décide de relancer Chris Paul qui n'avait pas eu la moindre minute lors des cinq derniers matchs des Clippers. En face, les Sixers parviennent à revenir à deux points, mais ils ne passent pas devant à cause d'un dunk de Kris Dunn suivi par deux paniers primés, le premier signé Nicolas Batum (11 points, 6 rebonds) et la second par Brook Lopez. Ainsi, les Clippers rejoignent les vestiaires avec 10 points d'avance (56-46).

Les Clippers plient en fin de match

Après la pause, Tyrese Maxey monte en température. Il inscrit 13 de ses 39 points dans le troisième quart-temps pour ramener son équipe à trois points, mais encore une fois les Clippers reprennent dix points d'avance au moment de débuter le dernier acte.

Pendant les premières minutes de ce quatrième quart-temps, les deux équipes s'échangent les paniers, mais Philadelphie passe un 12-3 pour revenir à un point. Ensuite, sur une pénétration, Tyrese Maxey donne l'avantage aux Sixers, ce qui n'était plus arrivé depuis les cinq points de Paul George en début de match (95-94).

Si James Harden redonne brièvement l'avantage aux Clippers, les hommes de Nick Nurse déroulent sur la fin de match. VJ Edgecombe se montre à 3-points puis Quentin Grimes (19 points, 2 rebonds, 3 passes) enchaîne avec trois paniers consécutifs. Enfin, Tyrese Maxey réussit un long tir derrière l'arc pour donner deux possessions d'avance aux Sixers (108-104).

Les Clippers réussissent à revenir à deux points avec dix secondes sur l'horloge, mais James Harden se manque deux fois de suite à 3-points. Les hommes de Tyronn Lue s'inclinent finalement 110-108 et concèdent une huitième défaite en neuf matchs. Ils pourront tenter de redresser le navire ce jeudi lors de leur déplacement à Orlando.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Paul George de retour. L'ailier des Sixers retrouvait les parquets pour la première fois depuis le 4 mars 2025. Pour son retour, son temps de jeu a été limité et il n'a pu jouer que 21 minutes. Si l'ancien des Clippers s'est montré en début de match avec les cinq premiers points des Sixers, la suite de la rencontre a été plus compliquée. Paul George finit son premier match de la saison avec 9 points à 2/9 au tir, complété de sept rebonds, trois passes et deux contres.

Le coup de chaud de Tyrese Maxey. Auteur de douze points en première mi-temps, Tyrese Maxey a accéléré après la pause. S'il a inscrit 13 points dans le troisième acte, cela n'a pas suffi pour permettre aux Sixers de reprendre l'avantage. Toutefois, le meneur de Philadelphie a profité de ce bel élan pour trouver son rythme et assommer les Clippers. Dès le début du dernier acte, il réussit un tir derrière l'arc puis dans le “run” qui permet à son équipe de reprendre l'avantage, il réussit un nouveau tir à 3-points et il convertit ensuite un 2+1. Enfin, il décoche une dernière flèche longue distance en fin de rencontre qui donne deux possessions d'avance aux Sixers. Suffisant pour permettre à Philadelphie de s'imposer.

James Harden atteint la barre des 28 000 points en carrière. Il ne manquait qu'un seul point à James Harden pour passer la barre des 28 000 unités en carrière. Ce fut réglé dès le début du match et le MVP 2018 est devenu le onzième joueur à atteindre cette marque. Prochain objectif ? Dépasser Carmelo Anthony et ses 28 289 points en carrière pour devenir le dixième meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.