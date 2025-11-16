Erik Spoelstra sur Nikola Jovic : « J’aimerais qu’il ait déjà 28 ans… »

Quelques semaines après avoir été prolongé par le Heat, pour 62 millions de dollars sur quatre ans, Nikola Jovic peine à lancer comme il se doit sa quatrième année dans la ligue. Régressant quelque peu statistiquement et ne parvenant pas à se frayer une place dans le cinq de départ de la franchise floridienne.

Son irrégularité peut frustrer (9.1 points, 4.6 rebonds et 3.2 passes, à 41% au shoot, dont 30% à 3-points), mais Erik Spoelstra n'accable pas son jeune joueur pour autant. Préférant plutôt continuer de lui témoigner sa confiance.

« J'adore Niko et son potentiel » assure le coach de Miami. « On doit tout le temps me rappeler qu'il n'a encore que 22 ans, mais j'aimerais tellement qu'il en ait déjà 28… On comprend qu'il faut faire preuve de patience avec Kel'el [Ware] et lui, mais je vais quand même être très impatient avec eux. »

Un été formateur et bénéfique

À l'image de Kel'el Ware, qui est donc régulièrement secoué par Erik Spoelstra, Nikola Jovic est scruté de près en Floride, puisque l'on sait qu'il a de quoi emmener l'équipe au niveau supérieur, grâce à toutes ses qualités.

« Notre plafond est juste tellement plus élevé quand il y a de la régularité dans le jeu de Niko » estime ainsi Coach Spo. « Il est extrêmement polyvalent des deux côtés du terrain, vraiment concentré, attentif aux détails, à se donner à fond dans les efforts et à connecter tout le monde… Ça vient des séances vidéo, des shootarounds, du fait de faire chaque répétition comme si ça comptait vraiment. Puis, il y a les entraînements, le temps passé avec les entraîneurs… Tout ça te prépare à être prêt à tout casser. »

Autre élément important dans le développement de Nikola Jovic : le fait d'avoir une nouvelle fois joué avec la Serbie pendant l'été. L'expérience était courte, mais intense et riche en apprentissage au côté de Nikola Jokic et consorts.

« Il a fait des progrès significatifs. Avec nous, mais en étant aussi avec l'équipe nationale, avec les attentes de victoire qu'il y avait autour. Il était le seul jeune joueur de cette sélection et ça a aidé à accélérer les choses. Il progresse et il va y arriver. Son début de saison a été un peu irrégulier, mais il va arriver à un niveau de régularité plus important » termine Erik Spoelstra, qui était parti voir son ailier en Serbie, au mois d'août.

Nikola Jović Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 13:36 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 19:29 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25:08 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7 2025-26 MIA 13 21:51 41.1 29.8 74.3 0.8 3.8 4.6 3.2 2.6 0.7 1.9 0.5 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.