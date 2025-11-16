Erik Spoelstra sur Nikola Jovic : « J’aimerais qu’il ait déjà 28 ans… »

Quelques semaines après avoir été prolongé par le Heat, pour 62 millions de dollars sur quatre ans, Nikola Jovic peine à lancer comme il se doit sa quatrième année dans la ligue. Régressant quelque peu statistiquement et ne parvenant pas à se frayer une place dans le cinq de départ de la franchise floridienne.
Son irrégularité peut frustrer (9.1 points, 4.6 rebonds et 3.2 passes, à 41% au shoot, dont 30% à 3-points), mais Erik Spoelstra n'accable pas son jeune joueur pour autant. Préférant plutôt continuer de lui témoigner sa confiance.
« J'adore Niko et son potentiel » assure le coach de Miami. « On doit tout le temps me rappeler qu'il n'a encore que 22 ans, mais j'aimerais tellement qu'il en ait déjà 28… On comprend qu'il faut faire preuve de patience avec Kel'el [Ware] et lui, mais je vais quand même être très impatient avec eux. »
Un été formateur et bénéfique
À l'image de Kel'el Ware, qui est donc régulièrement secoué par Erik Spoelstra, Nikola Jovic est scruté de près en Floride, puisque l'on sait qu'il a de quoi emmener l'équipe au niveau supérieur, grâce à toutes ses qualités.
« Notre plafond est juste tellement plus élevé quand il y a de la régularité dans le jeu de Niko » estime ainsi Coach Spo. « Il est extrêmement polyvalent des deux côtés du terrain, vraiment concentré, attentif aux détails, à se donner à fond dans les efforts et à connecter tout le monde… Ça vient des séances vidéo, des shootarounds, du fait de faire chaque répétition comme si ça comptait vraiment. Puis, il y a les entraînements, le temps passé avec les entraîneurs… Tout ça te prépare à être prêt à tout casser. »
Autre élément important dans le développement de Nikola Jovic : le fait d'avoir une nouvelle fois joué avec la Serbie pendant l'été. L'expérience était courte, mais intense et riche en apprentissage au côté de Nikola Jokic et consorts.
« Il a fait des progrès significatifs. Avec nous, mais en étant aussi avec l'équipe nationale, avec les attentes de victoire qu'il y avait autour. Il était le seul jeune joueur de cette sélection et ça a aidé à accélérer les choses. Il progresse et il va y arriver. Son début de saison a été un peu irrégulier, mais il va arriver à un niveau de régularité plus important » termine Erik Spoelstra, qui était parti voir son ailier en Serbie, au mois d'août.
|Nikola Jović
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|MIA
|15
|13:36
|40.6
|22.9
|94.7
|0.6
|1.5
|2.1
|0.7
|1.3
|0.5
|0.7
|0.1
|5.5
|2023-24
|MIA
|46
|19:29
|45.2
|39.9
|70.2
|0.5
|3.6
|4.2
|2.0
|1.8
|0.5
|0.9
|0.3
|7.7
|2024-25
|MIA
|46
|25:08
|45.6
|37.1
|82.8
|0.6
|3.3
|3.9
|2.8
|1.8
|0.8
|1.3
|0.3
|10.7
|2025-26
|MIA
|13
|21:51
|41.1
|29.8
|74.3
|0.8
|3.8
|4.6
|3.2
|2.6
|0.7
|1.9
|0.5
|9.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.