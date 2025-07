Nikola Jovic à l’EuroBasket pour s’occuper et progresser

Pour les joueurs qui n'ont pas participé au playoffs ou qui ont été rapidement sortis, l'été en NBA peut paraître long, très long même. Nikola Jovic vit les choses ainsi, depuis la sortie du Heat en quatre matches au premier tour face aux Cavaliers, fin avril.

« Je m'entraîne individuellement depuis un moment. La saison s'est terminée très tôt pour Miami mais je travaille depuis le 5 mai », indique le Serbe. « Cela fait donc trois mois et je n'ai pris que sept jours de repos. Je suis déjà fatigué, mais je suis déjà prêt aussi. »

Avant les premiers matches de saison régulière en octobre, Nikola Jovic va pouvoir goûter à nouveau à de la compétition avec l'EuroBasket et ainsi casser cet été à rallonge, où l'on bosse dans son coin.

« C'est clair que ça aide. Entre deux saisons, l'écart est long, surtout quand on ne joue pas les playoffs. On peut aller jusqu'à cinq mois sans jouer », se lamente-t-il. « Ainsi, on arrive dans la saison en étant en rythme et quand je vais revenir en NBA, j'aurai simplement à me maintenir en forme physique. »

Le joueur de Miami peut aussi compter sur le soutien du Heat pour sa participation à la compétition continentale, qui commence fin août.

« Je suis sûr que ce n'est pas facile pour eux, comme pour toutes les autres équipes. On laisse un joueur, très bien payé, jouer pour son pays et une blessure serait évidemment un accroc pour la franchise », analyse le coéquipier de Nikola Jokic sous les couleurs serbes. « Par chance, je fais partie du Heat et Goran Dragic est passé par là. La franchise a bien vu qu'il revenait toujours meilleur après les tournois internationaux. Leur soutien pour que je sois avec la Serbie me motive et rend les choses plus faciles. »

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.