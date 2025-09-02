Nikola Jovic profite de l’Euro pour apprendre de Nikola Jokic

La Serbie est toujours invaincue dans cet EuroBasket avec quatre succès en autant de matchs avant de défier la Turquie d’Alperen Sengun ce mercredi dans un duel qui déterminera quelle nation finira à la tête de ce Groupe A.

Parmi les belles satisfactions de ce début de compétition, il y a Nikola Jovic qui affiche après quatre matchs 11.8 points et 4.8 rebonds de moyenne avec un solide 66% de réussite au tir. Le joueur de 23 ans avait commencé sa compétition avec un match à 18 points face à l’Estonie puis face au Portugal, il avait remis le couvert avec à nouveau 18 points et un parfait 6/6 au tir.

Outre son entame d’Euro réussie, l’ailier du Heat profite de cette expérience pour apprendre de Nikola Jokic.

“J’apprends beaucoup de lui que ce soit en attaque ou en défense”, confie Nikola Jovic. “Jouer avec lui est si facile, si vous êtes au bon endroit, au bon moment, alors il vous fera la passe. Il est si talentueux qu’il rend le jeu facile pour tout le monde.”

Un futur mentor au Heat

Nikola Jovic espère se servir de cette expérience pour passer un nouveau cap au Heat lui qui sort d’un exercice réussi à 10.7 points de moyenne malgré une fracture au poignet survenue à la fin du mois de février. Dans le “sweep” subi face aux Cavaliers, il avait fini le Game 4 avec 24 points à 8/15 au tir.

Maintenant que le Serbe s’est trouvé une place dans la rotation d’Erik Spoelstra, il espère faciliter l’intégration du jeune rookie Kasparas Jakucionis que l’ailier du Heat connaissait déjà avant sa Draft.

“Je l’ai beaucoup regardé quand il jouait à l’université puisqu’il évoluait aux côtés de mon ami Tomislav Ivisic” explique le Serbe. “J’ai été surpris qu’on le récupère avec le 20e choix puisque pour moi c’est un joueur qui aurait dû être pris dans le top 10.”

Si le jeune joueur lituanien n'est pas présent pour cet EuroBasket 2025, il a eu l'occasion de se montrer durant la Summer League de Las Vegas où il a notamment sorti un match à 24 points face aux Hawks.