L’élève Jovic est devenu l’ami du maître Jokic

À la lecture de leurs noms de famille, il n'est pas rare de se tromper ou de les confondre. Voire de se prêter à quelques blagues, plus ou moins appréciées par l'un…

« J'en avais beaucoup avant, mais plus vraiment maintenant » admet justement Nikola Jovic et non pas Nikola Jokic. « J'en ai vraiment eu marre à partir de ma deuxième année et ça s'est calmé ensuite. Je ne m'en souviens même plus. En fait, j'ai juste entendu récemment un fan me crier ‘Tu veux être Jokic', mais hormis ça, il n'y en a plus vraiment beaucoup. »

Sur le parquet, il est en revanche difficile de se méprendre. D'un côté, Nikola Jovic est un jeune joueur de rotation qui joue ailier à Miami. De l'autre, Nikola Jokic est un triple MVP qui joue pivot à Denver. Ensemble, ils ont toutefois aidé la Serbie à gagner une médaille de bronze lors des Jeux olympiques 2024.

Le point de départ de leur amitié, renforcée il y a quelques semaines à l'EuroBasket, malgré l'échec collectif : « Je peux dire que c'est un très bon ami à moi maintenant » révèle d'ailleurs Nikola Jovic. « Je suis content d'avoir pu le rencontrer et d'avoir eu la chance de jouer avec lui. »

Jokic voulait Jovic à Denver !

La plupart du temps, à l'image de cette nuit à Denver, Nikola Jovic et Nikola Jokic sont en tout cas des adversaires. Et le plus âgé (30 ans) des deux prend même un malin plaisir à dominer le plus jeune (22 ans), qui « ne supporte plus » d'être régulièrement chambré.

Mais quand ils évoluent ensemble en sélection, les enseignements sont nombreux pour le joueur du Heat : « Juste la façon dont devrait être joué le basket » glisse Nikola Jovic, quand on lui demande ce qu'il a retenu de ses différentes expériences au côté de Nikola Jokic. « Il est tellement intelligent. Tellement intelligent, tellement dévoué, et il travaille tellement dur. Je pense qu'il voit le basket comme un travail, vraiment juste comme un travail, et c'est quelque chose que j'ai appris grâce à lui. Tu dois faire tout ce qu'il faut pour être performant au plus haut niveau et, moi, je ne le vois pas juste comme un travail, car j'aime réellement ce sport, j'adore jouer. Mais c'est peut-être parfois important de le voir simplement comme un métier… »

En dehors de leurs deux affrontements par saison (hors finale NBA, comme en 2023…), les deux Serbes ne manquent pas de se donner des nouvelles ou de se féliciter. Notamment quand l'un enchaîne les prestations XXL avec les Nuggets, ou quand l'autre décroche une belle prolongation de contrat à Miami…

« On parle de beaucoup de choses, mais récemment, il était surtout énervé parce que j'ai signé ma prolongation et parce qu'il me voulait à Denver… » s'amuse d'ailleurs Nikola Jovic, qui avait raté Nikola Jokic avant la Draft 2022. « Mais oui, on discute, rien de fou, mais on fait en sorte de rester en contact, de se soutenir, car il n'y a pas beaucoup de Serbes en NBA. »