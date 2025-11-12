Matchs
Stats & Highlights | Le Jazz passe 152 points à la « défense » des Pacers !

NBA – Derrière les 35 points de Lauri Markkanen, le Jazz a écrasé de malheureux Pacers, qui n'ont toujours pas gagné à l'extérieur.

Jazz Lauri MarkkanenQui aurait misé sur le Jazz pour un tel record ? Comptant pourtant parmi les équipes les plus faibles offensivement de ce début de saison, la formation basée dans l'Utah a signé le record du plus grand nombre de points inscrits jusqu'ici : 152 unités !

La défense des Pacers n'a pu que constater les dégâts de Lauri Markkanen (35 points) et sa bande. Le rookie Ace Bailey a inscrit 20 points, tout comme Svi Mykhailiuk. Derrière eux, cinq autres joueurs ont passé la barre des 10 points, dans une rencontre où tous les voyants offensifs du Jazz ont terminé dans le vert.

Les Pacers, qui avaient démarré la rencontre sur un 10-0 grâce à Andrew Nembhard (25 points), ont été dépassés le soir où ils retrouvaient TJ McConnell, de retour de l'infirmerie. Ravagés par les blessures et toujours sans succès à l'extérieur, ils égalent le pire démarrage de saison de leur histoire (1 victoire – 10 défaites). Le Jazz, lui, serait virtuellement en play-in avec son bilan actuel (4v-7d).

À l'Est, logique respectée pour les Raptors qui ont repoussé les Nets grâce aux 25 points de Brandon Ingram et au gros dernier quart-temps d'Immanuel Quickley (10 de ses 24 points). La marque a été bien répartie chez les titulaires canadiens, dont RJ Barrett a été le moins inspiré (6/21 aux tirs).

En face, Michael Porter Jr. et Nic Claxton ont terminé avec 21 points, mais n'ont pas remis en cause le contrôle affiché par leurs adversaires. Les Nets ont le même bilan que les Pacers (1v-10d), avec la particularité pour eux de n'avoir toujours pas gagné à domicile. Les Raptors (6v-5d) se rapprochent de la première moitié du classement de la conférence.

Brooklyn – Toronto : 109-119

Brooklyn / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Porter Jr. 36 5/14 1/6 10/10 1 5 6 3 3 0 3 0 -2 21 18
N. Clowney 35 4/9 2/7 8/9 0 8 8 3 3 2 4 2 -8 18 23
N. Claxton 35 8/14 0/0 5/5 4 4 8 4 3 2 2 2 -1 21 29
T. Mann 32 3/8 1/1 2/2 1 2 3 4 3 0 1 0 +1 9 10
E. Demin 28 5/11 4/8 2/2 0 4 4 5 2 1 1 1 -4 16 20
J. Wilson 16 3/7 3/5 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -11 9 6
Z. Williams 17 0/8 0/7 2/2 0 2 2 0 2 0 0 0 -18 2 -4
D. Wolf 2 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 +5 2 3
T. Martin 14 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -4 0 1
T. Etienne 2 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 3 2
D. Powell 22 2/6 2/4 0/0 0 1 1 3 2 2 1 0 -18 6 7
B. Saraf 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 +5 2 4
Total 32/81 14/41 31/32 7 29 36 24 20 7 12 5 109
Toronto / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Ingram 33 8/17 1/6 8/9 0 5 5 4 1 1 0 1 -1 25 26
R. Barrett 29 6/21 0/7 1/1 3 1 4 6 2 0 1 0 +7 13 7
S. Barnes 31 6/9 0/1 3/3 2 9 11 5 5 1 2 1 +10 15 28
J. Poeltl 30 5/6 0/0 2/4 4 6 10 2 4 1 0 2 +15 12 24
I. Quickley 32 10/17 3/8 1/2 2 6 8 5 2 2 1 0 +20 24 30
J. Battle 13 1/2 1/1 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 3 6
C. Murray-Boyles 20 2/2 1/1 4/4 2 2 4 1 5 0 0 0 -2 9 14
J. Mogbo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
J. Shead 18 2/4 1/2 1/2 0 1 1 5 0 0 2 0 -4 6 7
J. Walter 15 2/6 2/5 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 +2 6 2
G. Dick 20 3/7 0/4 0/0 0 3 3 2 1 0 1 0 +8 6 6
Total 45/91 9/35 20/25 13 37 50 31 23 5 8 4 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Utah – Indiana : 152-128

Utah / 152 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 35 13/19 5/7 4/5 3 0 3 2 4 0 0 1 +12 35 34
J. Nurkic 31 3/6 0/0 5/6 3 8 11 4 3 0 3 0 +15 11 19
S. Mykhailiuk 27 8/10 3/5 1/1 1 3 4 4 1 0 1 1 +9 20 26
K. George 27 3/12 0/3 4/4 2 3 5 7 5 0 3 0 -2 10 10
A. Bailey 26 7/13 4/8 2/2 3 1 4 1 3 0 1 0 +9 20 18
K. Filipowski 20 4/8 1/3 7/8 1 6 7 3 2 0 1 0 +15 16 20
C. Williams 19 1/4 0/2 0/0 0 1 1 2 3 1 0 0 +14 2 3
B. Sensabaugh 16 6/11 4/9 0/0 0 4 4 1 0 2 1 0 +14 16 17
E. Harkless 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0
I. Collier 27 5/6 1/2 3/4 0 6 6 11 4 0 2 1 +24 14 28
W. Clayton Jr. 12 1/3 1/3 5/5 0 0 0 3 2 0 2 0 +7 8 7
Total 51/92 19/42 31/35 13 32 45 38 27 3 14 3 152
Indiana / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 35 9/16 2/4 7/7 2 3 5 4 3 0 2 1 -10 27 28
J. Robinson-Earl 22 2/4 0/2 2/2 3 1 4 3 3 1 0 0 -8 6 12
T. Bradley 20 4/6 0/0 0/0 1 0 1 2 2 0 0 0 -6 8 9
A. Nembhard 30 9/15 3/6 4/4 1 1 2 7 5 0 1 0 -8 25 27
A. Nesmith 32 5/14 4/9 3/3 1 3 4 7 3 1 0 1 -10 17 21
I. Jackson 23 6/9 0/0 0/0 5 5 10 2 5 1 1 0 -12 12 21
J. Walker 22 1/8 0/5 9/9 0 1 1 0 1 2 3 1 -20 11 5
C. Martin 5 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 +1 1 1
J. Huff 11 1/5 1/5 0/2 1 2 3 0 1 0 0 2 -14 3 2
M. Morris 12 1/5 0/1 0/0 0 1 1 3 0 0 1 1 -7 2 2
T.J. McConnell 11 6/12 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -15 12 8
B. Sheppard 17 2/5 0/3 0/0 1 1 2 0 2 1 0 0 -11 4 4
Total 46/99 10/37 26/29 15 20 35 29 26 6 8 6 128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

