Stats & Highlights | Le Jazz passe 152 points à la « défense » des Pacers !

Qui aurait misé sur le Jazz pour un tel record ? Comptant pourtant parmi les équipes les plus faibles offensivement de ce début de saison, la formation basée dans l'Utah a signé le record du plus grand nombre de points inscrits jusqu'ici : 152 unités !

La défense des Pacers n'a pu que constater les dégâts de Lauri Markkanen (35 points) et sa bande. Le rookie Ace Bailey a inscrit 20 points, tout comme Svi Mykhailiuk. Derrière eux, cinq autres joueurs ont passé la barre des 10 points, dans une rencontre où tous les voyants offensifs du Jazz ont terminé dans le vert.

Les Pacers, qui avaient démarré la rencontre sur un 10-0 grâce à Andrew Nembhard (25 points), ont été dépassés le soir où ils retrouvaient TJ McConnell, de retour de l'infirmerie. Ravagés par les blessures et toujours sans succès à l'extérieur, ils égalent le pire démarrage de saison de leur histoire (1 victoire – 10 défaites). Le Jazz, lui, serait virtuellement en play-in avec son bilan actuel (4v-7d).

À l'Est, logique respectée pour les Raptors qui ont repoussé les Nets grâce aux 25 points de Brandon Ingram et au gros dernier quart-temps d'Immanuel Quickley (10 de ses 24 points). La marque a été bien répartie chez les titulaires canadiens, dont RJ Barrett a été le moins inspiré (6/21 aux tirs).

En face, Michael Porter Jr. et Nic Claxton ont terminé avec 21 points, mais n'ont pas remis en cause le contrôle affiché par leurs adversaires. Les Nets ont le même bilan que les Pacers (1v-10d), avec la particularité pour eux de n'avoir toujours pas gagné à domicile. Les Raptors (6v-5d) se rapprochent de la première moitié du classement de la conférence.

Brooklyn – Toronto : 109-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO 109 TOR 119 NYK 133 MEM 120 PHI 102 BOS 100 OKC 126 GSW 102 UTH 152 IND 128 SAC 108 DEN 122

Utah – Indiana : 152-128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.