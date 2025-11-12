Les Nuggets reçus 5 sur 5 du côté de Sacramento

Déjà battu à Denver il y a quelques jours, les Kings recevaient les Nuggets pour tenter d'éviter un troisième revers consécutif. Si Sacramento ouvre le score par l'intermédiaire de Domantas Sabonis (19 points, 8 rebonds, 6 fautes), ce sont les visiteurs qui créent un premier écart grâce à un 9-0 qui leur permet de mener 15-8. Toutefois, les Kings ne se laissent pas distancer et passent un 8-0 grâce à Nique Clifford et Malik Monk pour reprendre l'avantage (33-31).

Dans le deuxième acte, les équipes s'échangent les paniers, mais un joueur domine les débats : Nikola Jokic. Le Serbe marche sur l'eau durant cette première période et rejoint les vestiaires avec 19 points, 7 rebonds et 4 passes. Le triple MVP inscrit deux paniers de suite tandis qu'Aaron Gordon profite d'une faute de Zach LaVine sur un tir à 3-points pour inscrire trois lancers-francs. Dans leur sillage, Denver mène 60 à 56 après 24 minutes de jeu.

Nikola Jokic a lâché les chevaux

Après la pause, Domantas Sabonis commet sa quatrième faute et il est remplacé par Drew Eubanks (19 points, 7 rebonds). Si le remplaçant du Lituanien réalise un match presque parfait en attaque, à l'image de son 8/9 au tir, en défense, il est mis en difficulté par Nikola Jokic. La star des Nuggets enchaîne les paniers, mais les Kings peuvent compter sur l'apport de leur banc pour rester dans le match et ne compter que trois points de retard avant de débuter le dernier acte (85-82).

Dès le début de ce quatrième quart-temps, Denver s'envole alors que le “Joker” est sur le banc grâce à un 9-0 conclu par un tir de loin signé Jamal Murray (23 points, 8 passes). Si DeMar DeRozan coupe ce “run”, les Nuggets continuent d'enfiler les paniers pour prendre 15 points d'avance (101-86). Lorsque Nikola Jokic revient sur le parquet, il inscrit un 2+1 sur Domantas Sabonis qui commet sa sixième faute de la partie, synonyme d'exclusion. Dans la foulée, Drew Eubanks rate son premier tir de la soirée puis, à une minute du terme, Nikola Jokic réussit un tir à 3-points pour définitivement sceller le sort de ce match.

Ainsi, les Nuggets s'imposent 122-108 et enchaînent une cinquième victoire consécutive avant d'aller défier une équipe des Clippers à la peine en ce début de saison.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic proche de la perfection. Après Isaiah Hartenstein il y a quelques jours, c'est au tour de Nikola Jokic de se régaler dans la raquette de Sacramento. Que ce soit face à Domantas Sabonis ou Drew Eubanks, le Serbe a été inarrêtable. En première mi-temps, il n'a raté qu'un seul tir tandis que dans la seconde, il n'en a manqué que deux. Le “Joker” finit ainsi sa soirée avec 35 points à 16/19 au tir, 15 rebonds et 7 passes en 33 minutes de jeu.

– La passe de cinq pour les Nuggets. Le 3 novembre, les Nuggets battaient les Kings et depuis, ils n'ont plus perdu, soit cinq victoires de rang. Si Nikola Jokic a été intenable, ce n'est pas le seul qui a brillé. Derrière lui, Jamal Murray a répondu présent avec 23 points et 8 passes tout comme Bruce Brown qui s'est montré dans le dernier acte. L'ancien joueur des Pacers et des Raptors a inscrit 10 de ses 14 points dans le quatrième quart-temps dont un “lay-up” après une interception pour donner 15 points d'avance à son équipe. Un retard que les Kings n'ont jamais pu rattraper.

– Le banc des Kings dominateur, mais pas victorieux. Si Bruce Brown s'est illustré en sortie de banc du côté de Denver, globalement, la “second unit” de Sacramento a été plus efficace en inscrivant 53 des 108 points des Kings avec en tête de file Russell Westbrook proche du triple-double avec 14 points, 11 passes et 8 rebonds. Il a été accompagné par Drew Eubanks, auteur de 19 points et 7 rebonds à 8/9 au tir qui a su prendre le relais de Domantas Sabonis en attaque, mais en défense, il n'a pas pu tenir Nikola Jokic.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.