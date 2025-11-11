Ça patine toujours chez les Clippers

Il n'y a pas que les Mavericks qui n'avancent pas depuis le début de saison, les Clippers aussi sont en pleine galère. Les Californiens, après leur revers face aux Hawks, sont sur cinq défaites de suite et six en sept matches…

Pourtant, leur calendrier pour commencer était clément, avec seulement trois matches à l'extérieur et des adversaires assez abordables. Mais ça patine.

« Notre attention sur les détails doit être meilleure », résume James Harden, auteur de 35 points, 11 passes et 10 rebonds face à Atlanta. « Jouer dur est une chose. Tout le monde le fait ou essaie, mais la différence entre les très bonnes équipes et les moins bonnes, c'est l'exécution des détails. Ce n'est pas notre fort. On doit faire mieux. »

Mais quels sont ces fameux détails ? « On doit marquer plus, prendre des rebonds, revenir en transition », liste Ivica Zubac. « On le dit saison après saison et doit s'améliorer dans ces domaines si on veut gagner des matches. C'est dur de gagner si on donne autant de points en transition et sur seconde chance. »

Pas beaucoup de bonnes nouvelles…

Les Hawks ont en effet inscrit 20 points en contre-attaque, contre seulement quatre pour les Clippers. Les joueurs de Tyronn Lue étaient excellents pour contenir les courses adverses en 2024/25 et ce n'est plus le cas cette année. Sans oublier leur niveau de ballons perdus, moins préoccupant récemment mais qui reste trop élevé. De plus, ils sont carrément la cinquième pire défense de la ligue, avec 118.3 points encaissés sur 100 possessions.

Bref, les signaux sont tous au rouge ou presque alors que Denver se présente mercredi soir, avant un « road trip » de sept matches à l'extérieur.

« On continue de faire les mêmes erreurs chaque match et ça ne va pas miraculeusement changer quand Kawhi Leonard et Bradley Beal reviendront », annonce le pivot. « On doit faire les petites choses. On doit dominer au rebond, défendre sur transition, communiquer. Notre spacing n'est pas bon et on ne peut même pas jouer en contre-attaque car on ne fait pas de stops défensifs. On donne des secondes chances. Il y a beaucoup de choses à changer et, même s'il y a le retour des blessés, il faudra les changer. »